Cô gái nổi tiếng nhờ show hẹn hò bất ngờ đi thi Hoa hậu

Tháng 2/2024, màn mai mối trên show hẹn hò giữa Ngọc Lan (22 tuổi, quê ở Ninh Bình, hiện sống tại TP.HCM) với Minh Đức (31 tuổi, TP.HCM) khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Ở thời điểm đó cặp đôi đồng ý nhấn nút hẹn hò, cho nhau cơ hội tìm hiểu. Tuy nhiên ngay sau khi chương trình lên sóng, màn hẹn hò này nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Chỉ 1 thời gian ngắn sau cả 2 xác nhận không tiến tới mối quan hệ. Ngọc Lan úp mở được người khác tặng quà. Đến nay, màn hẹn hò trên sóng của cô nàng và Minh Đức vẫn là một tình huống nổi tiếng MXH, hay được netizen nhắc đến dù không thành đôi. Sau khi xuất hiện tại show hẹn hò, cuộc sống của Ngọc Lan có rất nhiều thay đổi. Ngoài việc tiếp tục học năm cuối ĐH Kiến trúc TP.HCM, cô còn có cơ hội mới trong công việc là làm mẫu ảnh cho một số nhãn hàng, tự kinh doanh thời trang. Trong những hình ảnh do Ngọc Lan chia sẻ lên MXH, cô cũng được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng, phong cách ăn mặc cũng như chụp ảnh ấn tượng hơn so với trước đây. Đặc biệt, người đẹp còn lấn sân sang đấu trường nhan sắc, cụ thể là cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024. Ngọc Lan cho biết lý do mình đến với cuộc thì là “Vì muốn khẳng định bản thân, phát triển khả năng giao tiếp, rèn luyện sự tự tin, kỹ năng trình diễn và nâng cao hình ảnh cá nhân. Bên cạnh đó, đây còn là cơ hội để em quảng bá hình ảnh quê hương đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước”. kết quả chung cuộc, Ngọc Lan không đạt được kết quả cao như mong đợi nhưng vẫn khẳng định mình đã có nhiều trải nghiệm quý giá. “Dù còn nhiều thiếu sót nhưng sau những khó khăn em đều rút ra những bài học thật ý nghĩa sâu sắc” - Ngọc Lan chia sẻ trên trang cá nhân. Ngoài ra, Ngọc Lan cũng thường xuyên ghi caption thả thính cùng với bức ảnh xinh đẹp, gợi cảm. Hiện tại, Ngọc Lan chưa có bất cứ động thái công khai chuyện tình cảm nào.

