Trương Phương xinh đẹp gợi cảm, bị đồn yêu tỷ phú USD

Diễn viên Trương Phương đang hẹn hò một người đàn ông giấu mặt sau khi hôn nhân tan vỡ. Ảnh: FB Trương Phương. Một cư dân mạng đặt nghi vấn bạn trai Trương Phương là tỷ phú USD bởi nữ diễn viên đi du lịch bằng máy bay ở New Zealand. Ảnh: Instagram Trương Phương.Trương Phương cho biết, bạn trai chỉ là "tỷ phú tình cảm". Nữ diễn viên chia sẻ, việc đi máy bay du lịch ở New Zealand chỉ tốn 11 triệu đồng. Ảnh: Instagram Trương Phương. Trương Phương và bạn trai đang sống ở New Zealand. Ảnh: Instagram Trương Phương. Được người yêu cầu hôn, nữ diễn viên chưa nhận lời. Ảnh: Instagram Trương Phương. Trương Phương cho biết, cô và người yêu hiện tại quen biết nhau 6 năm qua. Khi biết nữ diễn viên ly hôn, người đàn ông này lập tức theo đuổi cô. Ảnh: FB Trương Phương. Có người mới sau 9 tháng ly hôn, Trương Phương bị antifan soi mói. Ảnh: FB Trương Phương. Cô đáp trả: "9 tháng ly hôn rồi giờ em có người mới vẫn bị kêu là nhanh ạ. Muốn em đợi 3 năm ạ". Ảnh: FB Trương Phương. Sau khi ly hôn, Trương Phương giảm 11 kg. Ảnh: FB Trương Phương. Cao 1m50, nữ diễn viên vẫn gợi cảm cuốn hút ánh nhìn. Ảnh: FB Trương Phương. Trương Phương từng đóng phim: Thương nhớ ở ai, Cửa sổ thủy tinh, Giàng ơi Tết đến rồi. Ảnh: FB Trương Phương. Nữ diễn viên sinh năm 1987 tạm ngưng đóng phim để tập trung kinh doanh. Ảnh: FB Trương Phương. Xem video "Thương nhớ ở ai tập 5". Nguồn: VFC

