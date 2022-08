Mặt trận Kherson tăng nhiệt, 30 tiểu đoàn Nga sẵn sàng chi viện

Diễn biến chiến trường Ukraine đã bước sang tháng thứ 6 và mặt trận Kherson ở phía Nam Ukraine đang tăng nhiệt hằng ngay. Hiện năm con "át chủ bài" chính của Quân đội Nga, đều đã được tung vào chiến trường Ukraine. Theo tờ Topwar, năm con "át chủ bài" của Quân đội Nga bao gồm: Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4, Sư đoàn bộ binh cận vệ số 2, Sư đoàn nhảy dù cận vệ 76, Sư đoàn nhảy dù 106 và Sư đoàn 150 Berlin. Đây đều là những đơn vị có bề dày truyền thống chiến đấu, được trang bị hiện đại và có khả năng cơ động cao. Trong năm con "át chủ bài" trên, hiện đã có Sư đoàn nhảy dù cận vệ 76, Sư đoàn nhảy dù 106 và các đơn vị khác, đang chi viện cho chiến trường Kherson. Với phương châm "chiến lược phòng thủ tốt nhất là tấn công", nên Quân đội Nga cần tăng viện thêm quân, để bắt đầu tiến hành cuộc phản công ở mặt trận phía Nam và giành lại thế chủ động. Đồng thời đánh tan luận điệu tuyên truyền của Kiev là "giành lại Kherson vào tháng 8". Hiện cũng có thông tin cho rằng, Quân đội Nga đã điều động một số lượng lớn quân từ hướng Izyum để tăng cường cho mặt trận Kherson, cộng với quân Nga đã được tập kết tại khu vực Kherson từ trước, tổng Quân đội Nga tại đây đến 30 tiểu đoàn chiến đấu tăng cường. Đây đều là những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ của Quân đội Nga. Hiện Quân đội Nga đã đưa lực lượng lính dù tinh nhuệ vào chiến trường với nhiệm vụ là bộ binh. Thực tế cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chứng minh rằng, Quân đội Nga khó có thể tiến hành các chiến dịch đường không quy mô lớn trên chiến trường. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi lính dù Nga, với tư cách là bộ binh hạng nhẹ, có khả năng chiến đấu tốt nhất trong tay Quân đội Nga, cũng được đưa vào chiến đấu trên bộ, với tư cách là bộ binh tinh nhuệ. Đối với Quân đội Nga, lực lượng chủ lực đã được điều động đến chiến trường Kherson; có thể thấy, các nhà cầm quân người Nga, đang rất quyết tâm giành chiến thắng tại Kherson. Thực tế đây cũng là cơ hội, để Quân đội Nga phát huy khả năng tiêu diệt sinh lực Quân đội Ukraine ngoài công sự. Do cuộc chiến tổng lực kéo dài, nên số lượng vũ khí chiến đấu chủ lực của Quân đội Nga ngày càng giảm, chủ yếu phải dựa vào kho dự trữ của Liên Xô để bổ sung. Hiện tại, các kho đạn ở tuyến trước của Nga liên tục bị tên lửa HIMARS Ukraine tấn công. Do đó, Quân đội Nga phải đánh bại lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine càng sớm càng tốt và xác định được ưu thế chiến trường. Để đạt được mục tiêu này, Quân đội Nga đã tập hợp các binh đoàn cơ động tốt nhất mà Quân đội Nga cuối cùng có thể huy động, có thể mở chiến dịch tấn công từ thành phố Kherson đến tận Nikolayev. Lợi thế của Quân đội Nga tại đây, đó là vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine trên hướng Nikolayev rất yếu, kém xa so với vị trí Quân đội Ukraine đã xây dựng ở Donbass trong 8 năm. Nếu Quân đội Nga tập hợp quân chủ lực trong một tháng, có thể tiến nhanh đến được Nikolayev. Bên cạnh đó, quân Nga không thể tiếp tục phòng thủ tại Kherson, bởi vì khi mùa thu đến, một lượng lớn lá rụng. Khi đó, khả năng trinh sát của các vệ tinh Mỹ trên chiến trường có thể mạnh hơn; còn việc tấn công và phòng thủ của Quân đội Nga càng khó khăn hơn. Do đó, Quân đội Nga nên sử dụng Thành phố Kherson như một bàn đạp hay một đầu cầu quan trọng, để mở rộng khu vực kiểm soát và phá vỡ âm mưu của Quân đội Ukraine, nhằm cắt đứt tuyến hậu cần của Nga và chiếm giữ Thành phố Kherson. Về hiệu quả chiến đấu, Viện nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ cho rằng, khả năng phòng ngự của Quân đội Ukraine đã được kiểm chứng sau hơn 5 tháng chiến đấu. Tuy nhiên, khả năng tấn công của Quân đội Ukraine chỉ dừng ở mức các chiến thắng nhỏ lẻ, chứ chưa có chiến thắng nào đáng kể. Đặc biệt hiện nay, quân chủ lực của Quân đội Nga đã tiến vào Kherson vừa là cơ hội vừa là nguy cơ đối với Quân đội Ukraine. Một khi Quân đội Nga tiến vào Nikolayev, Quân đội Ukraine sẽ bị đánh bại hoàn toàn, trong trận chiến quyết định này. Tuy nhiên, nếu Quân đội Ukraine có thể chớp lấy cơ hội do quân Nga thiếu nguồn cung cấp hậu cần và tuyến đường sắt ở khu vực Kherson, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng cơ động chủ lực của Quân đội Nga, thì đó sẽ là một bước ngoặt quan trọng nữa cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Người Mỹ cũng đã gửi thêm một khoản viện trợ quân sự, trị giá 550 triệu USD cho cuộc phản công của Ukraine, bao gồm 75.000 viên đạn pháo 155 mm, 1.000-2.000 viên đạn pháo HIMARS. Về cơ bản, đó là lượng đạn dành cho nửa tháng chiến đấu ác liệt. Sau khi có được một số lượng lớn vũ khí pháo binh và pháo tên lửa tầm xa của phương Tây, Quân đội Ukraine bắt đầu tập trung tấn công quân Nga theo hướng này, bằng cách lợi dụng lúc quân Nga ở hướng Kherson, đang bị cô lập ở phía tây sông Dnepr, do bị hạn chế nguồn cung cấp đạn. Chiến dịch này phụ thuộc rất lớn vào việc Quân đội Nga có thể giành được một chiến thắng ở Nikolaev hay không. Trên chiến trường Donbas, sau khi Quân đội Nga chiếm được Lisichansk, họ đã bị Quân đội Ukraine cầm chân trên chiến tuyến Seversk; về cơ bản là không có tiến triển gì trong thời gian tới. Sau đó, Quân đội Nga bắt đầu tập trung tấn công Slavyansk từ hướng Izyum, nhưng đã bị chặn trên tuyến phòng ngự Artemsk, và tiến độ tiến quân tương đối chậm. Giờ đây, hướng tấn công của Quân đội Nga đã chuyển sang Kherson; đây sẽ là một trận đánh quan trọng đối với cả hai bên.

