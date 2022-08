Nga tung Sư đoàn dù 76 vào mặt trận Kherson?

Khi xung đột giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng, Quân đội Ukraine dường như đã tìm ra biện pháp tốt nhất để làm suy yếu sức mạnh của Quân đội Nga, đó là ngăn chặn công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch. Để thực hiện tốt chiến thuật này, Quân đội Ukraine đã tổ chức tấn công vào những con đường giao thông chính ở khu vực Kherson, dẫn đến việc 2 cây cầu trong khu vực này bị phá hủy. Đồng nghĩa với việc hơn 10.000 quân Nga ở khu vực Kherson không được tiếp tế hậu cần. Tuy nhiên, Quân đội Nga đã bắt đầu bắc cầu phao và dùng phà để tiếp tục tiếp viện cho Quân đội Nga tại khu vực Kherson. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin trước đó, Quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa HIMARS để phá hủy cây cầu đường sắt ở khu vực Kherson. Động thái này cũng đồng nghĩa với việc 10.000 lính Nga ở khu vực Kherson đã thực sự bị cắt đứt hoàn toàn về phía sau. Tất nhiên, Kherson là khu vực cấp tỉnh đầu tiên, mà Quân đội Nga giành được kể từ sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ; đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược to lớn, đó là phên dậu phía bắc của bán đảo Crimea. Nếu Quân đội Ukraine thành công trong việc chiếm lại vùng Kherson, hậu quả đối với Nga là rất khôn lường. Trước tình hình đó, Moskva không hề chủ quan xem nhẹ, mà trực tiếp điều sư đoàn át chủ bài của mình lên mặt trận Kherson. Có thông tin cho rằng, Sư đoàn Dù số 76 của Quân đội Nga được điều động lần này đến Kherson, bạn phải biết rằng đơn vị này đã từng tham chiến trong Chiến tranh Chechnya lần thứ hai, nhưng đã giành được những thắng lợi quan trọng ở thung lũng Argonne và Vedeno. Việc Quân đội Nga đưa Sư đoàn dù 76 tới mặt trận Kherson vào thời điểm này, cũng đủ thấy tầm quan trọng của khu vực này đối với Quân đội Nga. Đồng thời đây cũng là cơ hội để Quân đội Nga sát thương binh lực của Ukraine, khi không được công sự che chắn. Do Quân đội Ukraine đã làm hư hỏng nặng cầu Antonov trên con đường cao tốc và cầu đường sắt ở khu vực Kherson; do vậy nhiệm vụ tiếp theo của Quân đội Nga là nhanh chóng sửa chữa cây cầu và tiếp tục mở rộng tác chiến trong khu vực. Xét cho cùng, đối với Nga, cách phòng thủ tốt nhất là tấn công, nhưng theo phương thức tấn công hiện nay của Quân đội Ukraine, đó là chủ yếu dùng tên lửa HIMARS tiến hành tập kích xong rồi rút chạy, thì Quân đội Nga rất khó có thể mở chiến dịch tổng lực. Trong trường hợp này, lựa chọn duy nhất là Quân đội Nga tiếp tục tiến về phía trước và cố gắng mở rộng khu vực kiểm soát. Nếu thành công trong việc giành quyền kiểm soát khu vực Nikolayev, đồng nghĩa với việc Quân đội Nga sẽ mở rộng chiến thắng hơn nữa; đây sẽ là một tin vui đối với Moscow. Theo phương thức tấn công hiện tại của hai bên, Quân đội Ukraine vẫn chưa thể ngăn chặn được nhịp độ tấn công của Quân đội Nga, do đó Ukraine vẫn ở thế bất lợi, chứ không phải đang ở thế chủ động để sẵn sàng giành lại Kherson. Việc đảo ngược đà sa sút của Quân đội Ukraine chỉ bằng mấy hệ thống tên lửa cơ động nhanh HIMARS không chỉ khó mà còn vô cùng khó. Thậm chí một khi những hệ thống HIMARS bị phá hủy, Quân đội Ukraine trên tiền tuyến có thể nhanh chóng bị đánh bại. Trong khi đó, Bộ chỉ huy chiến dịch miền Nam của Ukraine đã công bố một thông điệp, trong đó không còn tuyên bố nào về "cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào Kherson"; mà thông tin hoàn toàn ngược lại đó là "khả năng xảy ra một cuộc phản công của Nga ở phía bắc khu vực Kherson đang tăng lên". Thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: Tình hình trong vùng tác chiến rất phức tạp và căng thẳng, địch tiếp tục tiến hành các trận đánh dọc theo toàn bộ tuyến phòng thủ. Trong suốt tháng 6 và tháng 7, Quân đội Ukraine liên tục thông báo về việc chuẩn bị "phản công" vào Kherson và tuyên bố: "Vào mùa thu, Kherson sẽ được tái chiếm". Những tuyên bố như vậy không chỉ được đưa ra trong Bộ Quốc phòng, mà còn ở Văn phòng của Tổng thống Zelensky. Một trong những người dự báo thường xuyên là ông Arestovich. Hiện tình hình chiến trường Kherson chưa nói lên được điều gì với cả Nga và Ukraine. Nhưng cả hai bên đang tập trung lực lượng để mở những chiến dịch trong mùa thu; rất có thể, đây là giai đoạn quyết định cục diện chiến trường đối với cả hai bên.

