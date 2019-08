Mãn nhãn chiến cơ 40 tuổi Không quân Anh lượn giữa bầu trời Mỹ

Các máy bay T1 Hawk của Không quân Hoàng gia Anh trong lực lượng bay trình diễn của quốc gia này vừa có màn trình diễn cực kỳ thuyết phục và mãn nhãn trên bầu trời New York. Nguồn ảnh: BI. Đội bay trình diễn của Không quân Hoàng gia Anh mang tên "Mũi Tên Đỏ" từng được đánh giá là một trong những đội bay trình diễn xuất sắc nhất thế giơi hiện nay. Nguồn ảnh: BI. Các máy bay T1 Hawk đã phục vụ trong lực lượng bay trình diễn này từ năm 1979. Sở dĩ Không quân Hoàng gia Anh lựa chọn loại máy bay này là do nó có thiết kế đơn giản, ít tốn chi phí bảo dưỡng và độ cơ động cực tốt ở độ cao thấp. Nguồn ảnh: BI. Thậm chí nhiều phi công của Không quân Hoàng gia Anh còn ví chiếc máy bay phản lực T1 Hawk với một... siêu xe thể thao với khả năng mạnh mã và sức mạnh vượt trội của nó. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại, đội bay Mũi Tên Đỏ của không quân Hoàng gia Anh đang có chuyến lưu diễn lớn nhất trong vòng 11 năm trở lại đây. Trong chuyến lưu diễn này, các máy bay trong đội bay trình diễn sẽ biểu diễn ở 26 thành phố lớn tại Mỹ và Canada trong thời gian 11 tuần. Nguồn ảnh: BI. Đây được coi là một trong những hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Anh và Mỹ trước bối cảnh quan hệ giữa Anh và châu Âu đang ngày càng trở nên xa cách bởi sự kiện Brexit. Nguồn ảnh: BI. Trong màn trình diễn vào hôm qua tại New York, các máy bay T1 Hawk của đội bay Mũi Tên Đỏ đã cất cánh từ sân bay Stewart sau đó bay thẳng tới sông Hudson, lượn một vòng Manhattan và bay qua những địa danh nổi tiếng khác của New York. Nguồn ảnh: BI. Trong buổi biểu diễn này, Không quân Mỹ cũng "góp vui" bằng sự tham gia của một dàn máy bay F-35 hiện đại. Nguồn ảnh: BI. Để trở thành phi công của lực lượng Mũi Tên Đỏ, các phi công cần có ít nhất 1500 giờ bay với chiến đấu cơ Tornado hoặc Typhoon và cần ít nhất 9 năm kinh nghiệm bay với đội hình tác chiến cơ động cao. Nguồn ảnh: BI. Các chiến đấu cơ F-35 bay sát sườn máy bay T1 Hawk trong buổi trình diễn vừa diễn ra tại New York vào hôm qua. Nguồn ảnh: BI. Video Cảnh bay bên trong chiến đấu cơ T1 Hawk - Nguồn: Forces TV

