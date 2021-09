Lý do Ấn Độ mua AK-203 Nga mà không dùng đồ "nhà tự trồng"?

AK-203 thuộc dòng súng trường tiến công AK-200; súng được sản xuất bởi công ty Kalashnikov nổi tiếng của Nga, được dựa trên thiết kế của AK-47 huyền thoại; và ở một mức độ nào đó, nó là một phiên bản giá rẻ của AK-12. Ấn Độ và Nga đã đạt được thỏa thuận sản xuất súng trường AK-203 ở Ấn Độ và đã thành lập một công ty liên doanh tên là India-Russia Rifle Co.Ltd. Trong công ty này, nhà máy sản xuất vũ khí quốc doanh Ấn Độ sở hữu 50,5% cổ phần, số còn lại là của Nga. Ấn Độ cũng đã xây dựng một nhà máy sản xuất súng ở Amesi, bang Uttar Pradesh. AK-203 có thể là phiên bản cao cấp nhất của dòng súng trường AK lừng danh. Súng trường AK đã được thử nghiệm thực tế chiến đấu, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Quân đội Ấn Độ. Ấn Độ sẽ mua hơn 700.000 khẩu AK-203, để trang bị lại cho Quân đội. Cho đến nay, không có vấn đề gì với việc Ấn Độ mua 700.000 khẩu AK-203. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề với việc sản xuất AK-203 ở Ấn Độ; đã gần hai năm đã trôi qua, kể từ khi nhà máy sản xuất súng ở Amesi được khánh thành vào năm 2019, nhưng vẫn chưa thể sản xuất được; do vấn đề giá cả, nên sản xuất lâm vào tình trạng bế tắc. Ngoài ra, khẩu súng trường tấn công AK-203 được sản xuất tại Ấn Độ có nhiều điểm khác biệt so với súng nguyên bản của Nga, và điều này có thể là do yếu tố giá thành. Ví dụ, báng súng có thể điểu chỉnh và gập vào kiểu mô-đun của phiên bản AK-203 gốc của Nga, đã được thay thế bằng báng gỗ thông thường, trong phiên bản sản xuất tại Ấn Độ. Vừa qua trong tình trạng tiếp tục căng thẳng với Trung Quốc và việc sụp đổ của chính quyền Afghanistan thân Mỹ, chính phủ Ấn Độ đã phải trực tiếp nhập 70.000 khẩu AK-203 từ Nga; nhiều hơn 50.000 khẩu so với dự kiến trước đây và sẽ giao chúng trong sáu tháng tới. Theo kế hoạch ban đầu, Ấn Độ sẽ nhập khẩu trực tiếp 20.000 khẩu súng trường AK-203 và sản xuất 650.000 khẩu tại Ấn Độ, tuy nhiên việc chậm sản xuất, đồng nghĩa với việc Ấn Độ phải trực tiếp mua thêm súng AK-203 từ Nga. Một câu hỏi đặt ra là tại sao quân đội Ấn Độ không chọn súng trường tiến công P-72 sản xuất trong nước. Dòng súng trường P-72 mới được phát triển bởi công ty tư nhân Ấn Độ SSS Defense Group và đây là một thiết kế hiện đại. P-72 dựa trên các khái niệm thiết kế súng trường tiến công tiên tiến của phương Tây, có thể thấy trong các dòng súng trường như ACR và FN Scar. So với AK-203, thiết kế của P-72 tiên tiến hơn. Tuy nhiên, sự đơn giản và tin cậy của súng trường Kalashnikov chính là ưu điểm của nó. Giờ đây, nếu một công ty tư nhân của Ấn Độ có thể sản xuất súng trường tiến công ở đẳng cấp thế giới, với giá cả rất cạnh tranh, thì chính phủ Ấn Độ phải suy nghĩ kỹ trước khi mua súng trường tiến công của nước ngoài. Nhưng có nhiều lý do, khiến quân đội Ấn Độ không chọn P-72. Trước hết, khẩu súng vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa được thử nghiệm chiến đấu. Nếu quân đội Ấn Độ quyết định mua 600.000 khẩu P-72 để thay thế súng trường Insas, đó thực sự sẽ là một canh bạc lớn. Quân đội Ấn Độ không muốn bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Rất thuận tiện cho Quân đội Ấn Độ khi sử dụng súng trường tiến công M-16 hoặc AK. Nhưng với P-72 thì hoàn toàn khác, vì đây là loại súng được thiết kế mới. Tuy nhiên, P-72 là dòng súng đa dụng, sẽ có nhiều biến thể, chẳng hạn như carbine. Do đó, P-72 vẫn có triển vọng tốt. Hiện nay Ấn Độ có khả năng phóng tàu thăm dò lên sao Hỏa, nhưng không thể phát triển súng trường tấn công hiện đại. Trên thực tế, không chỉ súng trường tấn công mà các công xưởng của quân đội Ấn Độ, cũng không thể thiết kế các loại vũ khí hạng nhẹ khác, dù là súng ngắn hay súng máy hạng nhẹ. Hiện nay các nhà máy sản xuất bom mìn, phần lớn thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ, cơ bản sản xuất các bản sao của súng nước ngoài trong nhiều thập kỷ. Sự độc quyền của nhà máy sản xuất vũ khí quốc doanh Ấn Độ, cũng dẫn đến một số kết quả xấu. Ví dụ, giá của khẩu súng ngắn Makarov trên thị trường Ấn Độ, cao tới 200.000 rupee; trong khi trên thị trường quốc tế, giá của khẩu súng sẽ không vượt quá 10.000 rupee. Tương tự đối với khẩu súng trường tiến công Insas, ban đầu Insas được coi là phái sinh của súng trường AK, với cỡ nòng 5,56 mm, hơi giống với súng trường Galil của Israel. Tuy nhiên, cuối cùng, Ấn Độ đã tạo ra một khẩu súng trường có cấu tạo phức tạp và liên tục hỏng hóc. Không thể nói rằng quân đội Ấn Độ không hỗ trợ vũ khí sản xuất trong nước, thực tế là quân đội Ấn Độ đã mua rất nhiều vũ khí sản xuất trong nước. Nhưng với hoạt động kém hiệu quả của nhà máy sản xuất vũ khí quốc doanh Ấn Độ, quân đội Ấn Độ không còn tin tưởng vào một công ty Ấn Độ, để phát triển vũ khí hạng nhẹ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, khi chính phủ Ấn Độ nhận ra tầm quan trọng của việc nội địa hóa vũ khí và thiết bị, tình hình cũng đang thay đổi. Có thể theo thời gian, Ấn Độ cũng sẽ đạt được khả năng tự chủ trong sản xuất vũ khí hạng nhẹ, và nước này cũng sẽ phát triển vũ khí xuất sắc như súng trường tiến công P-72. Nguồn ảnh: Pinterest.

Súng trường AK-103 cực kỳ hiện đại và tiên tiến của Nga tới nay vẫn chưa tìm được thị trường rộng lớn để xuất khẩu. Nguồn: Kalashnikov.



