Afghanistan khiến Ấn Độ yêu cầu Nga cung cấp khẩn một lô AK-203

Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí của Liên Xô và Nga lâu năm. Vũ khí của Liên Xô/Nga luôn là xương sống của Quân đội Ấn Độ. Tuy nhiên số vũ khí bộ binh của Liên Xô/Nga thâm nhập vào Quân đội Ấn Độ có phần khó khăn; khi chỉ có một số ít tiểu liên AK-47, được cung cấp, phục vụ cho cảnh sát và các lực lượng đặc biệt. Và giờ đây, Ấn Độ cần gấp một mẫu súng trường tấn công mới, đó là khẩu AK-203 của Nga, mà New Delhi có kế hoạch, sẽ là trang bị vũ khí bộ binh chính cho quân đội Ấn Độ trong tương lai. Theo báo The Print của Ấn Độ, New Delhi hiện đã ký hợp đồng với Nga, để mua thẳng 70.000 AK-203 mới nhất này. Đồng thời hợp đồng được ký giữa Bộ Quốc phòng Ấn Độ và đại diện của Nga, cũng như IRRPL, một liên doanh Nga-Ấn (đặt tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ), về việc sản xuất súng trường tấn công AK-203 trực tiếp tại Ấn Độ. Tại sao Ấn Độ vội vàng cần súng trường tấn công của Nga ngay lúc này là điều dễ hiểu. Hiện Ấn Độ đang có một cuộc xung đột lâu dài với Trung Quốc ở Tây Tạng, và mối quan hệ khó khăn với Pakistan về quyền sở hữu Kashmir; và bây giờ New Delhi phải đối mặt với một vấn đề mới là Afghanistan. Với Afghanistan, Ấn Độ tuy có một đoạn biên giới nhỏ nhưng vào đầu những năm 1990, Ấn Độ đã tham gia vào cuộc lật đổ chế độ Taliban và trở thành nhà cung cấp viện trợ nhân đạo lớn nhất trong khu vực cho Afghanistan. Trong năm 2008 và 2009, Đại sứ quán Ấn Độ tại Kabul đã bị tấn công khủng bố, làm 75 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này. Nên không phải vô cớ, mà New Delhi lo ngại rằng ngay từ bây giờ, việc Taliban lên nắm quyền, có thể quan hệ với Afghanistan sẽ xấu đi. Hiện nay, quân đội Ấn Độ chủ yếu sử dụng súng trường tấn công 5,56 mm INSAS do Ấn Độ tự phát triển; mặc dù chúng có hình dáng bên ngoài giống với AK-47, nhưng có tính năng rất kém, thiết kế không phù hợp cho một cuộc chiến trong tương lai. Sau khi thất bại với mẫu súng trường tiến công trong nước, Ấn Độ lại quay lại với các thiết kế vũ khí của nước ngoài. Và lần này họ chọn mẫu tiểu liên AK-203 của Nga; đây là mẫu súng trường tấn công Kalashnikov thế hệ thứ năm, chắc chắn có ưu thế với nhiều mẫu vũ khí cỡ nhỏ trên thế giới hiện nay. Sự lựa chọn của New Delhi với khẩu AK-203 đã được đưa ra cách đây vài năm; Quân đội Ấn Độ đã mua 20 nghìn khẩu AK-203 để thử nghiệm trong các điều kiện địa hình của họ và sau đó quyết định mua 650 nghìn khẩu; trong đó phần lớn được sản xuất tại Ấn Độ. Liên doanh Ấn Độ-Nga để sản xuất AK-203 đã được thành lập, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modiđược đã tham dự lễ khánh thành nhà máy vào tháng 3/2019. Tuy nhiên như thường lệ của các dự án với Ấn Độ, các bên vào cuộc một cách “rất từ từ”, và AK-203 vẫn chưa được sản xuất ở Ấn Độ. Và bây giờ, khi Taliban chiếm quyền ở Afghanistan, New Delhi vội vàng đòi mua gấp 70 nghìn khẩu AK-203 từ nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh nổi tiếng của Nga Izhevsk. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng không từ bỏ việc tự sản xuất AK-203, khoảng 600 nghìn khẩu AK-203 đã được cấp phép, sẽ sớm được sản xuất tại Ấn Độ. Hai bên đang tích cực thương thảo lại hợp đồng, dự kiến sẽ được ký kết trong tương lai gần. Phiên bản tiểu liên AK-203 không được trang bị trong Quân đội Nga; AK-203 là một phiên bản xuất khẩu của dòng dòng AK-200 giành cho riêng thị trường Ấn Độ; còn AK-200 hiện chỉ được biên chế hẹp cho một số lực lượng đặc biệt của quân đội, cảnh sát và cảnh vệ Nga. Kể từ năm 2018, quân đội Nga đã quyết định đưa vào biên chế tiểu liên AK-12 (dùng đạn 5,45mm) và AK-15 (dùng đạn 7,62mm) cho tất cả các lực lượng vũ trang Nga. Phiên bản AK-203 hiện đang được bán cho Ấn Độ, nếu so với AK-15 thì có thiết kế đơn giản hơn, nhưng mức độ chính xác tương tự. Dòng súng trường tấn công AK-47 Kalashnikov đã nổi tiếng toàn thế giới. Hiện nay AK chiếm 20% tổng số vũ khí nhỏ trên toàn cầu; hơn 80 triệu khẩu AK đã được sản xuất trên khắp thế giới; Kalashnikov đang phục vụ trong biên chế của 50 quân đội các quốc gia và luôn được đánh giá là vũ khí có độ tin cậy cao. Mẫu mới nhất của gia đình AK hiện nay là AK-12 (AK-15) đã loại bỏ hầu hết các khuyết điểm của các mẫu AK trước đây; nhất là mức độ chính xác đã được cải thiện rất nhiều, nhưng vẫn giữ được tính tin cậy vốn có trên các mẫu AK trước đó. Do vậy sẽ không có gì ngạc nhiên khi người Ấn Độ chọn AK-203 của Nga, sự tiếp nối xứng đáng của toàn bộ dòng Kalashnikov. Tuy nhiên với Ấn Độ chỉ khi có tình huống xảy ra, thì các thủ tục “câu giờ” của họ mới được loại bỏ. Đây cũng là lý do mà Ấn Độ luôn chậm chân hơn so với đối thủ Trung Quốc về mảng trang bị. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của khẩu súng trường tấn công AK-103 - một trong những mẫu AK mạnh nhất của Nga hiện nay. Nguồn: Kalashikov.



Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí của Liên Xô và Nga lâu năm. Vũ khí của Liên Xô/Nga luôn là xương sống của Quân đội Ấn Độ. Tuy nhiên số vũ khí bộ binh của Liên Xô/Nga thâm nhập vào Quân đội Ấn Độ có phần khó khăn; khi chỉ có một số ít tiểu liên AK-47, được cung cấp, phục vụ cho cảnh sát và các lực lượng đặc biệt. Và giờ đây, Ấn Độ cần gấp một mẫu súng trường tấn công mới, đó là khẩu AK-203 của Nga, mà New Delhi có kế hoạch, sẽ là trang bị vũ khí bộ binh chính cho quân đội Ấn Độ trong tương lai. Theo báo The Print của Ấn Độ, New Delhi hiện đã ký hợp đồng với Nga, để mua thẳng 70.000 AK-203 mới nhất này. Đồng thời hợp đồng được ký giữa Bộ Quốc phòng Ấn Độ và đại diện của Nga, cũng như IRRPL, một liên doanh Nga-Ấn (đặt tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ), về việc sản xuất súng trường tấn công AK-203 trực tiếp tại Ấn Độ. Tại sao Ấn Độ vội vàng cần súng trường tấn công của Nga ngay lúc này là điều dễ hiểu. Hiện Ấn Độ đang có một cuộc xung đột lâu dài với Trung Quốc ở Tây Tạng, và mối quan hệ khó khăn với Pakistan về quyền sở hữu Kashmir; và bây giờ New Delhi phải đối mặt với một vấn đề mới là Afghanistan. Với Afghanistan, Ấn Độ tuy có một đoạn biên giới nhỏ nhưng vào đầu những năm 1990, Ấn Độ đã tham gia vào cuộc lật đổ chế độ Taliban và trở thành nhà cung cấp viện trợ nhân đạo lớn nhất trong khu vực cho Afghanistan. Trong năm 2008 và 2009, Đại sứ quán Ấn Độ tại Kabul đã bị tấn công khủng bố, làm 75 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này. Nên không phải vô cớ, mà New Delhi lo ngại rằng ngay từ bây giờ, việc Taliban lên nắm quyền, có thể quan hệ với Afghanistan sẽ xấu đi. Hiện nay, quân đội Ấn Độ chủ yếu sử dụng súng trường tấn công 5,56 mm INSAS do Ấn Độ tự phát triển; mặc dù chúng có hình dáng bên ngoài giống với AK-47, nhưng có tính năng rất kém, thiết kế không phù hợp cho một cuộc chiến trong tương lai. Sau khi thất bại với mẫu súng trường tiến công trong nước, Ấn Độ lại quay lại với các thiết kế vũ khí của nước ngoài. Và lần này họ chọn mẫu tiểu liên AK-203 của Nga; đây là mẫu súng trường tấn công Kalashnikov thế hệ thứ năm, chắc chắn có ưu thế với nhiều mẫu vũ khí cỡ nhỏ trên thế giới hiện nay. Sự lựa chọn của New Delhi với khẩu AK-203 đã được đưa ra cách đây vài năm; Quân đội Ấn Độ đã mua 20 nghìn khẩu AK-203 để thử nghiệm trong các điều kiện địa hình của họ và sau đó quyết định mua 650 nghìn khẩu; trong đó phần lớn được sản xuất tại Ấn Độ. Liên doanh Ấn Độ-Nga để sản xuất AK-203 đã được thành lập, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modiđược đã tham dự lễ khánh thành nhà máy vào tháng 3/2019. Tuy nhiên như thường lệ của các dự án với Ấn Độ, các bên vào cuộc một cách “rất từ từ”, và AK-203 vẫn chưa được sản xuất ở Ấn Độ. Và bây giờ, khi Taliban chiếm quyền ở Afghanistan, New Delhi vội vàng đòi mua gấp 70 nghìn khẩu AK-203 từ nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh nổi tiếng của Nga Izhevsk. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng không từ bỏ việc tự sản xuất AK-203, khoảng 600 nghìn khẩu AK-203 đã được cấp phép, sẽ sớm được sản xuất tại Ấn Độ. Hai bên đang tích cực thương thảo lại hợp đồng, dự kiến sẽ được ký kết trong tương lai gần. Phiên bản tiểu liên AK-203 không được trang bị trong Quân đội Nga; AK-203 là một phiên bản xuất khẩu của dòng dòng AK-200 giành cho riêng thị trường Ấn Độ; còn AK-200 hiện chỉ được biên chế hẹp cho một số lực lượng đặc biệt của quân đội, cảnh sát và cảnh vệ Nga. Kể từ năm 2018, quân đội Nga đã quyết định đưa vào biên chế tiểu liên AK-12 (dùng đạn 5,45mm) và AK-15 (dùng đạn 7,62mm) cho tất cả các lực lượng vũ trang Nga. Phiên bản AK-203 hiện đang được bán cho Ấn Độ, nếu so với AK-15 thì có thiết kế đơn giản hơn, nhưng mức độ chính xác tương tự. Dòng súng trường tấn công AK-47 Kalashnikov đã nổi tiếng toàn thế giới. Hiện nay AK chiếm 20% tổng số vũ khí nhỏ trên toàn cầu; hơn 80 triệu khẩu AK đã được sản xuất trên khắp thế giới; Kalashnikov đang phục vụ trong biên chế của 50 quân đội các quốc gia và luôn được đánh giá là vũ khí có độ tin cậy cao. Mẫu mới nhất của gia đình AK hiện nay là AK-12 (AK-15) đã loại bỏ hầu hết các khuyết điểm của các mẫu AK trước đây; nhất là mức độ chính xác đã được cải thiện rất nhiều, nhưng vẫn giữ được tính tin cậy vốn có trên các mẫu AK trước đó. Do vậy sẽ không có gì ngạc nhiên khi người Ấn Độ chọn AK-203 của Nga, sự tiếp nối xứng đáng của toàn bộ dòng Kalashnikov. Tuy nhiên với Ấn Độ chỉ khi có tình huống xảy ra, thì các thủ tục “câu giờ” của họ mới được loại bỏ. Đây cũng là lý do mà Ấn Độ luôn chậm chân hơn so với đối thủ Trung Quốc về mảng trang bị. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của khẩu súng trường tấn công AK-103 - một trong những mẫu AK mạnh nhất của Nga hiện nay. Nguồn: Kalashikov.