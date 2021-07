Lương của lính Mỹ qua các cuộc chiến tranh, lúc rẻ nhất chỉ 6 USD

Kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên, quân đội Mỹ đã cơ cấu lại lương cho quân nhân, nhưng cơ bản, mức lương thấp nhất mà binh nhì có thể nhận được, vẫn luôn bị coi là thấp, so với mức lương trung bình trong xã hội nước này. Ở thời kỳ chiến tranh giành độc lập, một binh nhì của lục quân Mỹ sẽ nhận được 6 USD mỗi tháng - tương đương với 157 USD so với vật giá và sức mua ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên ở thời điểm này, lính Mỹ vẫn thường bị nợ lương và thậm chí là... bị quỵt. Trong cuộc chiến tranh năm 1812, mức lương của binh nhì đã tăng lên tới 8 USD/tháng. Số tiền này, tương đương với khoảng 130 USD tỷ giá hiện nay, tuy nhiên, mỗi người lính xung phong ra chiến trường còn nhận được 31 USD tiền mặt cùng 65 héc-ta đất để gia đình canh tác. Tới cuộc chiến Mỹ - Mexico, giá lương của lính Mỹ lại bị cắt giảm đi, chỉ còn 7 USD/tháng. Ngoài ra, lính Mỹ chiến đấu trong cuộc chiến này cũng không có nhiều phúc lợi như cuộc chiến trước đó. Nội chiến Mỹ đã mang tới cuộc "cách mạng" về tiền lương cho binh lính, khi cả hai phe tham gia đều muốn tăng phúc lợi, để lôi kéo sự ủng hộ của người dân. Trong cuộc chiến này, mức lương tối thiểu một người lính có thể nhận được là 11 USD/tháng - tương đương với 240 USD theo sức mua ở thời điểm hiện tại. Tới khi cuộc Chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ nổ ra, mức lương của lính Mỹ vẫn được duy trì khoảng 13 USD/tháng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, vật giá ở Mỹ rất rẻ, nên sức mua của 13 USD lại tương đương với 350 USD tỷ giá thời điểm hiện tại. Tới Chiến tranh Thế giới thứ nhất, lính Mỹ được trả tối thiểu 30 USD/tháng cho cấp bậc binh nhì. So với tỷ giá hiện tại, mức lương này tương đương với 558 USD. Ngoài ra, lính Mỹ chiến đấu ở châu Âu còn có thêm nhiều khoản bồi dưỡng khác. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, binh nhì trong lục quân Mỹ có mức lương 50 USD - đây là một mức lương tương đối xung túc với thanh niên Mỹ thời bấy giờ, khi có giá trị tương đương với khoảng 676 USD ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nếu so với mức lương của lính Đức hay lính Nhật thời kỳ trước chiến tranh, mức lương của lính Mỹ là "không thấm vào đâu". Tới chiến tranh Triều Tiên, mức lương của lính Mỹ đã được tăng lên tối thiểu 78 USD/tháng. Số tiền này tương đương với khoảng 700 USD ở thời điểm hiện tại. Với những lính Mỹ phục vụ ở Triều Tiên từ 4 tháng trở lên, họ sẽ nhận thêm khoảng 5 USD trợ cấp hàng tháng. Trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam, mức lương của lính Mỹ là không đổi so với ở Triều Tiên. Tuy nhiên vào thời kỳ này, kinh tế Mỹ đang phát triển rất mạnh, khiến cho đồng lương của quân đội trở nên rẻ mạt, không thể so sánh được với mức lương của dân sự. Cho tới chiến tranh Vùng Vịnh, mức lương mà lính Mỹ nhận được khi tham chiến, đã tăng cao vượt bậc. Tối thiểu mọt người lính có thể nhận được mức lương lên tới 697 USD/tháng, tương đương với khoảng 1300 USD ở thời điểm hiện tại. Giai đoạn đầu cuộc chiến Iraq, lính Mỹ đã nhận được số tiền lương tối thiểu khoảng 1000 USD, sau 4 tháng liên tục phục vụ tại Iraq, số tiền này sẽ tăng lên 1150 USD. Mức lương này tương đương với khoảng 1500 USD ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: BI. Tàu chiến Mỹ khai hỏa, dội bão lửa vào Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Nguồn: USNV.



