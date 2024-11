Lực lượng thiết giáp Ukraine bị tiêu diệt như trong Chiến tranh Vùng Vịnh

Đến bây giờ có thể khẳng định, chiến lược của cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã thất bại hoàn toàn. Mới đây, một chuyên gia quân sự Anh đưa tin rằng, tại mặt trận Kursk, Quân đội Ukraine đã mất phần lớn lực lượng thiết giáp. Chuyên gia Anh này cho biết, trong các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine ở mặt trận Kursk hiện nay, hầu hết đều là bộ binh, còn xe bọc thép hiếm khi xuất hiện. Cùng lúc đó, trên các con đường từ tỉnh Sumy của Ukraine, đến biên giới phía bắc giáp tỉnh Kursk của Nga, xác xe bọc thép Ukraine nằm khắp nơi. Theo thông tin chiến trường của Quân đội Nga, trong 3 tháng giao tranh, Quân đội Ukraine ở khu vực Kursk đã mất hơn 1.500 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép. Đây là một con số khá đáng kinh ngạc, đồng nghĩa với việc có khoảng 10 lữ đoàn cơ giới của Quân đội Ukraine đã bị Quân đội Nga vô hiệu hóa. Điều đáng nói là tính đến đầu tháng 11, thông tin chiến trường về các trận đánh của Quân đội Nga ở Kursk cho thấy, số quân Ukraine thiệt hại đã lên tới 31.000 người, đúng bằng sức mạnh của 10 lữ đoàn Quân đội Ukraine. Thật khó hiểu tại sao Quân đội Ukraine vẫn kiên trì giữ Kursk vào thời điểm này. Theo thông tin từ tờ New York Times, Quân đội Nga đã tập hợp lực lượng 50.000 quân và đang chuẩn bị mở cuộc tổng tấn công nhằm vào Quân đội Ukraine ở Kursk trong thời gian tới. Trong khi Quân đội Ukraine chưa giải quyết được vấn đề thiếu quân trầm trọng. Tuy nhiên, với tư cách là bên phòng thủ, Quân đội Ukraine luôn tỏ ra rất thụ động trong việc triển khai quân. Tổng thống Zelensky từng thừa nhận rằng, ở nhiều khu vực có giao tranh ác liệt, Quân đội Ukraine từng gặp bất lợi về sức mạnh với tỷ lệ 1:8. Và mặc dù Quân đội Ukraine thực sự có nhiều quân hơn, nhưng tổn thất của Quân đội Ukraine trong một thời gian dài lại nhiều hơn gấp đôi so với Quân đội Nga. Kết quả là do thương vong nặng nề ở tiền tuyến và khó tuyển quân ở phía sau, cũng như việc đào ngũ quá lớn ở chiến trường, nên lợi thế về quân số của Quân đội Ukraine đang dần biến mất. Ngoài vấn đề sai lầm về chiến lược, chiến thuật trên chiến trường và điều động quân, vấn đề lớn hơn của Quân đội Ukraine đối mặt với hỏa lực dữ dội của Quân đội Nga. Khi ngành công ngiệp quốc phòng Nga bắt đầu phát huy sức mạnh của mình, thì vũ khí, trang bị, đạn dược hiện nay của Quân đội Nga có thể nói là vô tận. Thậm chí ở giai đoạn đầu cuộc chiến, Không quân Nga bị tất cả các bên chế giễu vì "không hành động". Tuy nhiên, khi việc sửa đổi và sản xuất bom dẫn đường đi đúng hướng, Không quân Nga đã có thể tấn công, giống như chiến thuật của các lực lượng liên minh đa quốc gia trong Chiến tranh Vùng Vịnh, khiến con đường từ Sumy của Ukraine đến tỉnh Kursk của Nga đã trở thành con đường chết chóc. Số vũ khí hạng nặng mà Quân đội Ukraine đưa tới mặt trận Kursk lần này rất hiện đại, trong đó có một số lượng lớn xe chiến đấu bánh lốp Stryker do Mỹ viện trợ, xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley và một số lượng lớn xe bọc thép khác của lực lượng cơ giới NATO. So với quy mô của các lữ đoàn chiến đấu cỡ trung tương tự của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine thực tế không hề thua kém về những loại vũ khí và trang bị này. Thậm chí họ còn vượt xa một số đơn vị Quân đội Nga về một số trang bị cơ giới hiện đại. Tuy nhiên một số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép của Quân đội Ukraine, giống như của Quân đội Iraq trong Chiến tranh Vùng Vịnh đã bị Không quân Nga tiêu diệt trước khi tới chiến trường. Quân đội Nga sử dụng máy bay cường kích Su-25 và trực thăng vũ trang Ka-52, tấn công mạnh vào các đoàn xe cơ giới của Quân đội Ukraine. Ngoài ra, bộ binh Ukraine cũng liên tục bị sự giám sát 24/24 của máy bay không người lái trinh sát của Nga, do vậy bất kỳ hoạt động tập hợp nào của quân Ukraine cũng sẽ bị hỏa lực Nga bao vây, khiến họ gần như gặp khó khăn trong việc đưa quân chiến đấu ra tiền tuyến. Ngoài ra, cuộc tấn công chớp nhoáng vào Kursk của Tổng thống Zelensky không mang lại cho Ukraine nhiều viện trợ hơn. Điều khó khăn là ông Donal Trump đã thắng cử Tổng thống ở Mỹ và quan điểm của ông Trump “quan ngại” về tình hình Trung Đông và ở Israel hơn là tình hình Ukraine. Về viện trợ, hàng chục tỷ USD được Mỹ đầu tư mỗi năm cho Ukraine mà không có kết quả; khi ông Trump nắm quyền, việc ngăn chặn viện trợ là phong cách lãnh đạo của ông. Và nếu Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất, lựa chọn giảm hoặc không viện trợ cho Ukraine, có thể dự đoán rằng tình hình chiến trường mà Quân đội Ukraine phải đối mặt sẽ còn đen tối hơn. (Nguồn ảnh: CNN, Forbes, Ukrinform, TASS).

Đến bây giờ có thể khẳng định, chiến lược của cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã thất bại hoàn toàn. Mới đây, một chuyên gia quân sự Anh đưa tin rằng, tại mặt trận Kursk, Quân đội Ukraine đã mất phần lớn lực lượng thiết giáp. Chuyên gia Anh này cho biết, trong các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine ở mặt trận Kursk hiện nay, hầu hết đều là bộ binh, còn xe bọc thép hiếm khi xuất hiện. Cùng lúc đó, trên các con đường từ tỉnh Sumy của Ukraine, đến biên giới phía bắc giáp tỉnh Kursk của Nga, xác xe bọc thép Ukraine nằm khắp nơi. Theo thông tin chiến trường của Quân đội Nga, trong 3 tháng giao tranh, Quân đội Ukraine ở khu vực Kursk đã mất hơn 1.500 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép. Đây là một con số khá đáng kinh ngạc, đồng nghĩa với việc có khoảng 10 lữ đoàn cơ giới của Quân đội Ukraine đã bị Quân đội Nga vô hiệu hóa. Điều đáng nói là tính đến đầu tháng 11, thông tin chiến trường về các trận đánh của Quân đội Nga ở Kursk cho thấy, số quân Ukraine thiệt hại đã lên tới 31.000 người, đúng bằng sức mạnh của 10 lữ đoàn Quân đội Ukraine. Thật khó hiểu tại sao Quân đội Ukraine vẫn kiên trì giữ Kursk vào thời điểm này. Theo thông tin từ tờ New York Times, Quân đội Nga đã tập hợp lực lượng 50.000 quân và đang chuẩn bị mở cuộc tổng tấn công nhằm vào Quân đội Ukraine ở Kursk trong thời gian tới. Trong khi Quân đội Ukraine chưa giải quyết được vấn đề thiếu quân trầm trọng. Tuy nhiên, với tư cách là bên phòng thủ, Quân đội Ukraine luôn tỏ ra rất thụ động trong việc triển khai quân. Tổng thống Zelensky từng thừa nhận rằng, ở nhiều khu vực có giao tranh ác liệt, Quân đội Ukraine từng gặp bất lợi về sức mạnh với tỷ lệ 1:8. Và mặc dù Quân đội Ukraine thực sự có nhiều quân hơn, nhưng tổn thất của Quân đội Ukraine trong một thời gian dài lại nhiều hơn gấp đôi so với Quân đội Nga. Kết quả là do thương vong nặng nề ở tiền tuyến và khó tuyển quân ở phía sau, cũng như việc đào ngũ quá lớn ở chiến trường, nên lợi thế về quân số của Quân đội Ukraine đang dần biến mất. Ngoài vấn đề sai lầm về chiến lược, chiến thuật trên chiến trường và điều động quân, vấn đề lớn hơn của Quân đội Ukraine đối mặt với hỏa lực dữ dội của Quân đội Nga. Khi ngành công ngiệp quốc phòng Nga bắt đầu phát huy sức mạnh của mình, thì vũ khí, trang bị, đạn dược hiện nay của Quân đội Nga có thể nói là vô tận. Thậm chí ở giai đoạn đầu cuộc chiến, Không quân Nga bị tất cả các bên chế giễu vì "không hành động". Tuy nhiên, khi việc sửa đổi và sản xuất bom dẫn đường đi đúng hướng, Không quân Nga đã có thể tấn công, giống như chiến thuật của các lực lượng liên minh đa quốc gia trong Chiến tranh Vùng Vịnh, khiến con đường từ Sumy của Ukraine đến tỉnh Kursk của Nga đã trở thành con đường chết chóc. Số vũ khí hạng nặng mà Quân đội Ukraine đưa tới mặt trận Kursk lần này rất hiện đại, trong đó có một số lượng lớn xe chiến đấu bánh lốp Stryker do Mỹ viện trợ, xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley và một số lượng lớn xe bọc thép khác của lực lượng cơ giới NATO. So với quy mô của các lữ đoàn chiến đấu cỡ trung tương tự của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine thực tế không hề thua kém về những loại vũ khí và trang bị này. Thậm chí họ còn vượt xa một số đơn vị Quân đội Nga về một số trang bị cơ giới hiện đại. Tuy nhiên một số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép của Quân đội Ukraine, giống như của Quân đội Iraq trong Chiến tranh Vùng Vịnh đã bị Không quân Nga tiêu diệt trước khi tới chiến trường. Quân đội Nga sử dụng máy bay cường kích Su-25 và trực thăng vũ trang Ka-52, tấn công mạnh vào các đoàn xe cơ giới của Quân đội Ukraine. Ngoài ra, bộ binh Ukraine cũng liên tục bị sự giám sát 24/24 của máy bay không người lái trinh sát của Nga, do vậy bất kỳ hoạt động tập hợp nào của quân Ukraine cũng sẽ bị hỏa lực Nga bao vây, khiến họ gần như gặp khó khăn trong việc đưa quân chiến đấu ra tiền tuyến. Ngoài ra, cuộc tấn công chớp nhoáng vào Kursk của Tổng thống Zelensky không mang lại cho Ukraine nhiều viện trợ hơn. Điều khó khăn là ông Donal Trump đã thắng cử Tổng thống ở Mỹ và quan điểm của ông Trump “quan ngại” về tình hình Trung Đông và ở Israel hơn là tình hình Ukraine. Về viện trợ, hàng chục tỷ USD được Mỹ đầu tư mỗi năm cho Ukraine mà không có kết quả; khi ông Trump nắm quyền, việc ngăn chặn viện trợ là phong cách lãnh đạo của ông. Và nếu Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất, lựa chọn giảm hoặc không viện trợ cho Ukraine, có thể dự đoán rằng tình hình chiến trường mà Quân đội Ukraine phải đối mặt sẽ còn đen tối hơn. (Nguồn ảnh: CNN, Forbes, Ukrinform, TASS).