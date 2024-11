Cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc, Ukraine hiện đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng nghiêm trọng. Bà Anna Skorokhod, thành viên Quốc hội Ukraine, thẳng thừng cho rằng, hơn 100.000 binh sĩ Quân đội Ukraine đã đào ngũ, khiến đất nước lâm vào cảnh khó khăn trong vũng lầy chiến tranh. Sự tàn khốc của chiến tranh là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến binh sĩ Ukraine phải đào ngũ. Xung đột Nga-Ukraine là cuộc đối đầu quân sự có cường độ cao và sự nguy hiểm về tính mạng, có thể ập đến bất cứ lúc nào, đã gây áp lực tâm lý rất lớn với những người lính. Ở trong tình trạng cực kỳ căng thẳng và sợ hãi kéo dài, một số binh sĩ đã chọn cách đào ngũ để thoát khỏi nỗi sợ hãi chiến tranh. Đặc biệt có thông tin cho rằng, cuộc đời của một người lính Ukraine trên chiến trường kéo dài chưa đến 30 phút. Ngoài ra, yếu tố gia đình cũng góp phần không nhỏ khiến binh lính đào ngũ, khi nhiều người lính rất lo lắng cho gia đình. Việc phải xa nhà dài ngày để chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn, khiến họ càng nhớ gia đình hơn. Họ lo lắng cho sự an toàn của gia đình và mong muốn được đoàn tụ. Bị thúc đẩy bởi cảm xúc này, một số binh sĩ đã từ bỏ chiến đấu và bí mật rời quân ngũ, để trở về với gia đình và đã được báo là “mất tích”. Việc hỗ trợ hậu cần không đầy đủ cũng là một vấn đề then chốt, và hỗ trợ hậu cần là rất quan trọng trong chiến tranh. Tuy nhiên, Ukraine phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, đó là thiếu hỗ trợ hậu cần trong cuộc xung đột, khiến binh lính phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung cấp cơ bản, như lương thực và đạn dược. Đồng thời, điều kiện y tế còn hạn chế và binh lính bị thương không thể tiếp nhận kịp thời; đồng thời lương và phúc lợi chưa cao, khiến người lính cảm thấy nỗ lực của mình chưa nhận được phần thưởng xứng đáng. Tất cả những yếu tố trên kết hợp với nhau đã làm giảm ý chí chiến đấu của họ và dẫn đến việc binh sĩ Ukraine đào ngũ hàng loạt. Việc binh sĩ đào ngũ đã gây ra hàng loạt hậu quả nghiêm trọng ở Ukraine; đặc biệt trong bối cảnh Quân đội Nga đang tăng tốc tổng tấn công trên chiến trường và việc tuyển quân rất khó khăn như hiện nay. Việc đào ngũ hàng loạt đã khiến sức mạnh chiến đấu của Quân đội Ukraine bị suy yếu đáng kể. Hiệu quả chiến đấu của các đơn vị suy giảm và các lỗ hổng xuất hiện trên tuyến phòng thủ, tạo điều kiện cho quân Nga tận dụng cơ hội để mở thêm các đợt tấn công, khiến Ukraine ngày càng bị động trên chiến trường và gặp khó khăn trước đòn tấn công của Nga. Thứ hai, việc đào ngũ hàng loạt, khiến tinh thần binh lính Ukraine xuống thấp. Hiện tượng binh sĩ đào ngũ có thể lây lan nhanh chóng trong quân đội, gây ra phản ứng dây chuyền. Những người lính khác cũng sẽ rung động khi nhìn thấy ai đó đào ngũ mà không bị trừng phạt nghiêm khắc. Tâm trạng tiêu cực này tràn ngập toàn quân, làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu của quân Ukraine. Hơn nữa, các yếu tố bất ổn xã hội ngày càng gia tăng. Sau khi một số lượng lớn binh lính đào ngũ và quay trở lại xã hội, họ có thể gặp khó khăn trong việc tái hòa nhập xã hội do chấn thương tâm lý, thậm chí có thể tham gia vào các hành vi phạm tội, dẫn đến xã hội Ukraine gặp nhiều bất ổn hơn. Về mặt quân sự, những vấn đề như thiếu quân, tuyến phòng thủ yếu kém, hiệu quả chiến đấu giảm sút, đã đẩy Ukraine vào thế bất lợi hơn trong cuộc đối đầu với Nga. Chính phủ Ukraine đã phải tăng cường nỗ lực tuyển mộ binh lính, nhưng do chiến tranh tiếp diễn và tình trạng đào ngũ quá cao, nên việc tuyển quân rất khó khăn. Trên mặt trận ngoại giao, việc hàng trăm nghìn quân đào ngũ có thể làm lung lay niềm tin của phương Tây đối với Ukraine. Các nước phương Tây có thể đánh giá lại cường độ và phương thức hỗ trợ Ukraine, thậm chí có thể giảm hỗ trợ cho Ukraine, khiến Ukraine ngày càng bị cô lập về mặt ngoại giao. Trên mặt trận chính trị, vấn đề binh lính đào ngũ đã gây áp lực chính trị rất lớn lên Chính phủ Ukraine. Trong tương lai, chính phủ sẽ cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này và khôi phục hiệu quả và tinh thần chiến đấu của quân đội, đồng thời giải quyết sự bất mãn của công chúng đối với cuộc chiến. Sau gần ba năm xung đột, dân số Ukraine đã giảm 10 triệu người; thông tin này không phải là suy đoán, mà đã được đích thân ông Florence Ball, Giám đốc khu vực của Quỹ Dân số Liên hợp quốc khu vực Đông Âu và Trung Á xác nhận. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, dân số Ukraine đã vượt quá 50 triệu. Ngày nay, dân số Ukraine chỉ còn 35 triệu. Quan trọng hơn, 35 triệu người này còn bao gồm cả người Ukraine ở các khu vực do Quân đội Nga kiểm soát. Dân số thực tế do Chính phủ Ukraine kiểm soát chỉ có hơn 20 triệu người. Cuộc di cư của người dân khỏi Ukraine là nguyên nhân cốt lõi khiến dân số Ukraine sụt giảm nhanh chóng. Chỉ riêng dữ liệu dân số có thể thấy rằng, xung đột Nga-Ukraine đã gây ra thiệt hại lớn cho Ukraine. Ukraine vẫn đang chiến đấu và nỗ lực tự nuôi sống mình, nhưng xét về tình hình chiến trường, tình thế của họ đã trở nên rất khó khăn. (Nguồn ảnh: Sina, Ukrinform, CNN).

