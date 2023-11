Lữ 47 của Ukraine tiếp viện cho Avdeevka, liệu có giẫm chân vào Rabotino?

Đã khoảng ba tuần trôi qua kể từ khi quân đội Nga mở cuộc tấn công bất ngờ vào thành phố Avdeevka. Cuộc tấn công cấp chiến dịch này của Nga đồng thời cũng đánh dấu sự kết thúc cuộc “phản công lớn” của Ukraine. Xét về tình hình ở Avdeevka, cả hai bên hiện đều gặp khá nhiều khó khăn Đối với quân đội Nga, mục tiêu tấn công là khu vực pháo đài nổi tiếng của quân đội Ukraine, được Kiev đầu tư kể từ cuộc nội chiến ở nước này bùng nổ năm 2014. So với ở Bakhmut, hệ thống công sự trận địa phòng ngự ở đây kiên cố, vững chắc hơn nhiều. Mặc dù Avdeevka bị tấn công tổng lực khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, nhưng pháo đài Avdeevka luôn đứng vững. Hiện nay, Avdeevka và Marinka là những "mặt trận cũ" duy nhất còn tồn tại. Xét về mức độ quan trọng, thì Avdeevka nằm sát thành phố Donetsk, rõ ràng là quan trọng hơn. Lực lượng Ukraine thường xuyên được triển khai tại khu vực đô thị Avdeevka có khoảng ba lữ đoàn gôm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 53, 110 của lực lượng chính quy và Lữ đoàn bộ binh 116 của Lực lượng phòng vệ lãnh thổ. Trên sường phía nam Avdeevka còn có từ 1 đến 2 lữ đoàn đồn trú khác nhau. Do thành phố Avdeevka là tiền đồn của quân đội Ukraine trên toàn bộ khu vực Donbass, nên quân tiếp viện của họ có thể tiếp viện rất nhanh chóng. Một khi Avdeevka có biến động, quân đội Ukraine tất yếu sẽ tăng quân. Lấy chiến dịch công này của Nga làm ví dụ, quân đội Ukraine đã nhanh chóng đưa 3 lữ đoàn quân tới tiếp viện; vì vậy, ngay khi chiến dịch của Nga bắt đầu, Quân đội Ukraine đã nhanh chóng nâng quân số ở Avdeevka từ cấp chiến thuật lên cấp chiến dịch. Theo đánh giá, thực sự rất khó để quân đội Nga có thể đánh bại quân đội Ukraine ở Avdeevka trong một đòn tấn công nhanh. Nhưng với sức tiến công của quân Nga đang diễn ra, Ukraine cũng khó có thể giữ vững thế trận phòng thủ ở Avdeevka. Tìm kiếm nhanh bản đồ tình hình chiến trường của Avdeevka cho thấy, ngoại trừ phần được trấn giữ từ phía trước, quân đội Nga đã chọc thủng cả hai cánh phía bắc và phía nam của thành phố. Trên thực tế, Avdeevka đã bị quân Nga bao vây từ ba phía, chỉ còn khoảng trống cuối cùng ở phía tây bắc nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Như vậy, tình hình như vậy khá bất lợi với lực lượng quân Ukraine đồn trú trong thành phố và họ phải chống lại sức ép tiến công bằng hỏa lực từ hai bên sườn và phía trước. Mặt khác, việc tiếp tế cho lực lượng này, chỉ có thể được đảm bảo bằng vận tải bộ qua một số làng ở phía tây bắc với tốc độ nhỏ giọt. Do Quân đội Ukraine tập trung phản công ở hướng Nam Zaporizhia, do đó hỏa lực pháo binh và các đơn vị Ukraine ở Avdeevka yếu hơn. Trong khi đó, Tập đoàn quân số 1 Donetsk của lực lượng dân quân Donetsk thân Nga, đã liên tiếp có được một số lượng lớn vũ khí hạng nặng, sau khi sáp nhập vào quân đội Nga; Mặc dù chất lượng vũ khí của Tập đoàn quân 1 Donetsk không hiện đại bằng của quân đội chính quy Nga, nhưng so với quân đội Ukraine ở Avdeevka thì sự chênh lệch được dần dần mở rộng. Chính vì vậy, trong cuộc tấn công tập trung của Tập đoàn quân số 1 Donetsk lần này vào Avdeevka, một loạt các hoạt động tấn công bằng xe bọc thép tương đối lớn đã xuất hiện. Mặc dù quân đoàn thiết giáp Nga bị tổn thất khi tiếp cận các công sự phòng ngự chiến đấu kiên cố ở Avdeevka; nhưng trên thực tế, các vị trí của quân đội Ukraine quả thực đang dần mất đi lợi thế, đặc biệt là điểm cao có giá trị chiến thuật tại núi xỉ thải của Nhà máy luyện cốc đã rơi vào tay quân Nga. Cùng với đó, Quân Nga cũng đã chiếm các vị trí dọc tuyến đường sắt; điều này thực sự đã làm tê liệt hoàn toàn nguồn cung cấp hậu cần bằng đường sắt cho Avdeevka và tạo cơ sở cho quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo về phía bắc thành phố. Ở sườn phía nam Avdeevka, quân Nga cũng tiến vào khu vực là cánh đồng trống trải và quân đội Ukraine không thể cho quân Nga đột phá trên cánh này. Để đạt được mục tiêu này, quân đội Ukraine đã tăng cường 3 lữ đoàn gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 31 và 47, 129 rút từ mặt trận Zaporizhia. Trong số các lữ đoàn tăng cường cho Avdeevka, có Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 rất nổi tiếng, vì đây là lữ đoàn được huấn luyện và trang bị vũ khí theo “chuẩn NATO” và được hy vọng sẽ là mũi nhọn đột phá qua các tuyến phòng ngự kiên cố của Nga ở hướng nam thị trấn Orikhiv. Tuy nhiên, Lữ đoàn 47 đã chịu tổn thất nặng trong các cuộc hành quân ở hướng này, quân số tổn thất lên tới hơn “4 con số” và nhiều vũ khí hạng nặng của phương Tây bị phá hủy. Kết quả chiến đấu của lữ đoàn bị nghi ngờ, ngay cả chỉ huy trưởng và phó chỉ huy cũng bị thay thế. Câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ Tổng tham mưu Ukraine lại đưa Lữ đoàn 47, vốn đã chịu tổn thất nặng nề trong các trận đánh trước đó và bây giờ cần được điều chỉnh, bổ sung và nghỉ ngơi ngay vào một chiến dịch ác liệt như tại Avdeevka hiện nay? Theo một số nhận xét, có lẽ Quân đội Ukraine đã hết lực lượng dự bị có khả năng chiến đấu tốt và Lữ đoàn 47 tiếp tục phải đóng vai “lính cứu hỏa” trên chiến trường. Một điều thuận lợi là Mỹ viện trợ bổ sung 35 xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 để bù đắp cho những thiệt hại của lữ đoàn vừa qua. Tất nhiên, thất bại trong thời gian qua của Lữ đoàn 47, không có nghĩa là lữ đoàn sẽ không thể “lội ngược dòng” thành công. Vì vậy, chúng ta vẫn phải chờ vào việc sử dụng trang bị chiến đấu lữ đoàn trong tương lai, để xem lữ đoàn này có thể xoay chuyển tình thế ở Avdeevka hay lại tiếp tục hứng chịu đòn thứ hai như ở Rabotino.

