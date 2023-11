1.000 tên lửa Nga sẵn sàng tấn công; Ukraine có cách nào đối phó??

Hãng tin Mỹ CNN đưa tin, cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh - thành viên nòng cốt của NATO, đã đưa ra cảnh báo cho biết, Nga có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine tới đây. Nếu Ukraine không giải quyết được, thì tình hình trong tương lai sẽ rất nguy hiểm. Tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga có một kho dự trữ lớn tên lửa hành trình và đạn đạo. Kể từ tháng 4 năm nay, Nga gần như không sử dụng tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu Ukraine và quy mô các cuộc tấn công của nước này ngày càng nhỏ hơn. Một mặt, Nga đã nhanh chóng tăng cường sản xuất tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo; mặt khác, nước này đã giảm các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine. Tất cả những vấn đề này là hoàn toàn không bình thường. Điều này chỉ cho thấy, Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn hơn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine vào mùa đông này. Mùa đông năm ngoái, Nga đã phóng hàng trăm tên lửa hành trình, đánh sập 40% cơ sở năng lượng của Ukraine. Có thể năm nay, Nga sẽ phóng 1.000 tên lửa nhằm phá hủy hoàn toàn toàn bộ hệ thống điện và năng lượng của Ukraine, khiến Ukraine hoàn toàn bước vào mùa đông lạnh lẽo và tối tăm; đè bẹp Ukraine về mặt tinh thần. Trong lịch sử, Nga đã đánh bại nhiều đối thủ hùng mạnh bằng giá lạnh mùa đông. Trong các cuộc chiến tranh với Pháp, sau khi quân đội của Hoàng đế Napoléon tiến vào Nga Nga, thời tiết lạnh giá, đất lầy lội và chiến thuật “vườn không nhà trống”; dẫn đến thất bại của Napoléon. Nhiều câu chuyện khác nhau về mùa đông nước Nga đã lan truyền rộng rãi, và mùa đông nước Nga trở thành đồng nghĩa với địa ngục của chiến tranh. Trong Thế chiến thứ hai, quân đội Đức đã kiệt sức vì điều kiện khí hậu, bùn, tuyết và các tuyến giao thông không an toàn. Trong trận Moscow, Đội thiết giáp số 4 tinh nhuệ nhất của quân đội Đức đã phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt âm 30 độ C và họ đã không ngủ suốt ba tuần, do không đủ áo ấm và nhiên liệu sưởi. Trong khi đó, Quân đội Nga tiếp tục thực hiện kế “vườn không nhà trống” từ thời chiến tranh Napoléon. Với cái lạnh kinh hoàng của mùa đông ở nước Nga, quân số Cụm thiết giáp số 4 của Đức giảm nhanh chóng và không thể mong đợi sự hỗ trợ từ các lực lượng thiện chiến và cấp trên. Những người lính Đức cố gắng để sinh tồn và nhiều người đã chết vì giá lạnh. Nước Nga vẫn còn nhớ tổ tiên của mình, đã sử dụng mùa đông lạnh giá để đánh bại kẻ thù như thế nào và giờ đây, họ sẽ lặp lại chiến thắng này. Đầu tiên, tên lửa được sử dụng để phá hủy hệ thống điện, sưởi ấm và năng lượng của Ukraine; khiến cả đất nước rơi vào bóng tối và lạnh lẽo. Bằng việc tấn công hệ thống điện Ukraine, mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp, thương mại và vận tải đường sắt ở Ukraine sẽ bị đình trệ. Hãy để Kiev, Lviv, Kharkiv và Odessa qua đêm mà không thắp một ngọn đèn. Điều này sẽ cho phép nhiều người Ukraine chạy trốn sang châu Âu hơn, làm giảm thêm tiềm năng của quân đội Ukraine. Quân đội Nga sẽ sử dụng 1.000 tên lửa để phát động cuộc tổng tấn công mùa đông chống lại Ukraine, cuối cùng khiến quân đội Ukraine mất tinh thần đoàn kết và khả năng chiến đấu quy mô lớn. Cùng với đó là loại bỏ hoàn toàn năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Như Tổng thống Zelensky nhận định, mùa đông năm nay sẽ là giai đoạn khó khăn nhất đối với Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Các máy bay chiến đấu F-16 sẽ được giao sớm nhất là vào mùa xuân và mùa hè năm 2024, và các tên lửa phòng không của Liên Xô của Ukraine đã tiêu thụ hết. Trong khi đó, số lượng tên lửa phòng không của Ukraine được phương Tây hỗ trợ còn hạn chế và chủ yếu được triển khai ở một số thành phố trọng điểm; do vậy hầu hết các khu vực của Ukraine thực sự không có khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Khi hệ thống phòng không của Ukraine ngày càng trở nên khan hiếm và khó bổ sung, nước này đang phải “gồng mình” đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và UAV tự sát tầm xa của Nga. Đó là lý do vì sao Mỹ chấp thuận NATO hỗ trợ tiêm kích F-16. Vì vậy, việc viện trợ cho tiêm kích F-16 là để bù đắp những khuyết điểm của tên lửa phòng không Ukraine. Dù sao những tiêm kích F-16 đã qua sử dụng và số tên lửa không đối không cũ của Mỹ hiện còn nhiều, nên có thể viện trợ với số lượng lớn cho Ukraine. Số máy bay chiến đấu F-16 nếu được phương Tây viện trợ cho Ukraine, chủ yếu sẽ được sử dụng làm nhiệm vụ phòng không khu vực và một số ít nhiệm vụ tấn công mặt đất nếu cần thiết (chủ yếu là phóng tên lửa hành trình tầm xa). Đối đầu với Quân đội Nga có máy bay chiến đấu hiện đại, tên lửa phòng không và radar cảnh báo sớm tiên tiến, do vậy Không quân Ukraine chỉ có thể dùng tiêm kích F-16 Ukraine đánh chặn tên lửa hành trình cận âm Nga trên không. Nếu có F-16, các tên lửa hành trình cỡ lớn của Nga, sẽ rất khó để có thể tấn công các khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Nhưng mùa đông năm nay, Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn. Cuối tháng 10, Ukraine đón đợt tuyết rơi đầu tiên, thời tiết lạnh giá đang đến gần khiến cuộc sống của người dân Ukraine trở nên khó khăn. Kể từ khi Ukraina độc lập, lưới điện quốc gia chưa hề được nâng cấp. Vì vậy, kho lưu trữ Liên Xô ở Nga đã có bản đồ tổng quát chi tiết và thiết kế lưới điện khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine; trong khi đó, những thiết bị điện của Ukraine hiện nay đều không tương thích với thiết bị của phương Tây. Điều duy nhất có lợi cho Ukraine, là hệ thống điện được xây dựng từ thời Liên Xô và Liên Xô đã chuẩn bị cho Thế chiến thứ ba khi Mỹ không kích vào hệ thống điện. Vì vậy, Liên Xô đã thiết kế và xây dựng lưới điện Ukraine với mức độ dự phòng cao; ngay cả khi một phần của nó bị phá hủy, thì các phần còn lại vẫn hoạt động bình thường và có thể phục hồi ngay.

Hãng tin Mỹ CNN đưa tin, cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh - thành viên nòng cốt của NATO, đã đưa ra cảnh báo cho biết, Nga có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine tới đây. Nếu Ukraine không giải quyết được, thì tình hình trong tương lai sẽ rất nguy hiểm. Tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga có một kho dự trữ lớn tên lửa hành trình và đạn đạo. Kể từ tháng 4 năm nay, Nga gần như không sử dụng tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu Ukraine và quy mô các cuộc tấn công của nước này ngày càng nhỏ hơn. Một mặt, Nga đã nhanh chóng tăng cường sản xuất tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo; mặt khác, nước này đã giảm các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine. Tất cả những vấn đề này là hoàn toàn không bình thường. Điều này chỉ cho thấy, Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn hơn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine vào mùa đông này. Mùa đông năm ngoái, Nga đã phóng hàng trăm tên lửa hành trình, đánh sập 40% cơ sở năng lượng của Ukraine. Có thể năm nay, Nga sẽ phóng 1.000 tên lửa nhằm phá hủy hoàn toàn toàn bộ hệ thống điện và năng lượng của Ukraine, khiến Ukraine hoàn toàn bước vào mùa đông lạnh lẽo và tối tăm; đè bẹp Ukraine về mặt tinh thần. Trong lịch sử, Nga đã đánh bại nhiều đối thủ hùng mạnh bằng giá lạnh mùa đông. Trong các cuộc chiến tranh với Pháp, sau khi quân đội của Hoàng đế Napoléon tiến vào Nga Nga, thời tiết lạnh giá, đất lầy lội và chiến thuật “vườn không nhà trống”; dẫn đến thất bại của Napoléon. Nhiều câu chuyện khác nhau về mùa đông nước Nga đã lan truyền rộng rãi, và mùa đông nước Nga trở thành đồng nghĩa với địa ngục của chiến tranh. Trong Thế chiến thứ hai, quân đội Đức đã kiệt sức vì điều kiện khí hậu, bùn, tuyết và các tuyến giao thông không an toàn. Trong trận Moscow, Đội thiết giáp số 4 tinh nhuệ nhất của quân đội Đức đã phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt âm 30 độ C và họ đã không ngủ suốt ba tuần, do không đủ áo ấm và nhiên liệu sưởi. Trong khi đó, Quân đội Nga tiếp tục thực hiện kế “vườn không nhà trống” từ thời chiến tranh Napoléon. Với cái lạnh kinh hoàng của mùa đông ở nước Nga, quân số Cụm thiết giáp số 4 của Đức giảm nhanh chóng và không thể mong đợi sự hỗ trợ từ các lực lượng thiện chiến và cấp trên. Những người lính Đức cố gắng để sinh tồn và nhiều người đã chết vì giá lạnh. Nước Nga vẫn còn nhớ tổ tiên của mình, đã sử dụng mùa đông lạnh giá để đánh bại kẻ thù như thế nào và giờ đây, họ sẽ lặp lại chiến thắng này. Đầu tiên, tên lửa được sử dụng để phá hủy hệ thống điện, sưởi ấm và năng lượng của Ukraine; khiến cả đất nước rơi vào bóng tối và lạnh lẽo. Bằng việc tấn công hệ thống điện Ukraine, mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp, thương mại và vận tải đường sắt ở Ukraine sẽ bị đình trệ. Hãy để Kiev, Lviv, Kharkiv và Odessa qua đêm mà không thắp một ngọn đèn. Điều này sẽ cho phép nhiều người Ukraine chạy trốn sang châu Âu hơn, làm giảm thêm tiềm năng của quân đội Ukraine. Quân đội Nga sẽ sử dụng 1.000 tên lửa để phát động cuộc tổng tấn công mùa đông chống lại Ukraine, cuối cùng khiến quân đội Ukraine mất tinh thần đoàn kết và khả năng chiến đấu quy mô lớn. Cùng với đó là loại bỏ hoàn toàn năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Như Tổng thống Zelensky nhận định, mùa đông năm nay sẽ là giai đoạn khó khăn nhất đối với Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Các máy bay chiến đấu F-16 sẽ được giao sớm nhất là vào mùa xuân và mùa hè năm 2024, và các tên lửa phòng không của Liên Xô của Ukraine đã tiêu thụ hết. Trong khi đó, số lượng tên lửa phòng không của Ukraine được phương Tây hỗ trợ còn hạn chế và chủ yếu được triển khai ở một số thành phố trọng điểm; do vậy hầu hết các khu vực của Ukraine thực sự không có khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Khi hệ thống phòng không của Ukraine ngày càng trở nên khan hiếm và khó bổ sung, nước này đang phải “gồng mình” đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và UAV tự sát tầm xa của Nga. Đó là lý do vì sao Mỹ chấp thuận NATO hỗ trợ tiêm kích F-16. Vì vậy, việc viện trợ cho tiêm kích F-16 là để bù đắp những khuyết điểm của tên lửa phòng không Ukraine. Dù sao những tiêm kích F-16 đã qua sử dụng và số tên lửa không đối không cũ của Mỹ hiện còn nhiều, nên có thể viện trợ với số lượng lớn cho Ukraine. Số máy bay chiến đấu F-16 nếu được phương Tây viện trợ cho Ukraine, chủ yếu sẽ được sử dụng làm nhiệm vụ phòng không khu vực và một số ít nhiệm vụ tấn công mặt đất nếu cần thiết (chủ yếu là phóng tên lửa hành trình tầm xa). Đối đầu với Quân đội Nga có máy bay chiến đấu hiện đại, tên lửa phòng không và radar cảnh báo sớm tiên tiến, do vậy Không quân Ukraine chỉ có thể dùng tiêm kích F-16 Ukraine đánh chặn tên lửa hành trình cận âm Nga trên không. Nếu có F-16, các tên lửa hành trình cỡ lớn của Nga, sẽ rất khó để có thể tấn công các khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Nhưng mùa đông năm nay, Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn. Cuối tháng 10, Ukraine đón đợt tuyết rơi đầu tiên, thời tiết lạnh giá đang đến gần khiến cuộc sống của người dân Ukraine trở nên khó khăn. Kể từ khi Ukraina độc lập, lưới điện quốc gia chưa hề được nâng cấp. Vì vậy, kho lưu trữ Liên Xô ở Nga đã có bản đồ tổng quát chi tiết và thiết kế lưới điện khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine; trong khi đó, những thiết bị điện của Ukraine hiện nay đều không tương thích với thiết bị của phương Tây. Điều duy nhất có lợi cho Ukraine, là hệ thống điện được xây dựng từ thời Liên Xô và Liên Xô đã chuẩn bị cho Thế chiến thứ ba khi Mỹ không kích vào hệ thống điện. Vì vậy, Liên Xô đã thiết kế và xây dựng lưới điện Ukraine với mức độ dự phòng cao; ngay cả khi một phần của nó bị phá hủy, thì các phần còn lại vẫn hoạt động bình thường và có thể phục hồi ngay.