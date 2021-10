Lo sợ Taliban bành trướng, CTSO tập trận khủng ở Tajikistan

Cuộc tập trận được tổ chức bởi các thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể - khối an ninh hậu Liên Xô, được các nước Đông Âu thành lập. Truyền thông Nga cho biết, cuộc tập trận sẽ quy tụ hơn 700 hạng mục vũ khí, quân sự và khí tài đặc biệt của các quốc gia thuộc nhóm này. "Những người tham gia cuộc tập trận chiến lược và hoạt động chung Combat Brotherhood sẽ hoàn thành các nhiệm vụ như một phần của CSTO (Lực lượng tập thể) Quân đội sẽ có tổng cộng hơn 5.000 người", vị tướng nói. Các cuộc tập trận của khối an ninh hậu Xô Viết sẽ quy tụ hơn 700 hạng mục vũ khí, khí tài đặc biệt, bao gồm hơn 650 xe cơ giới và xe bọc thép, tối đa 20 máy bay. Đặc biệt là chiến đấu cơ Su-24MR và Su-25, trên 20 chiếc Mi -8 và máy bay trực thăng Mi-24. Ngoài ra còn có 15 máy bay không người lái (UAV) với nhiều sửa đổi và chỉ định nhiệm vụ khác nhau, ông nói rõ. Cận cảnh chiếc "kiếm sĩ" Sukhoi Su-24MR của Nga. Được mệnh danh là "hung thần" của chiến hạm Mỹ. Hình ảnh chiếc trực thăng Mi-8 nổi tiếng của Nga. "CSTO cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trận đặc biệt Echelon 2021 với các lực lượng hỗ trợ hậu cần của mình trên lãnh thổ Tajikistan ở khu vực Trung Á để thực hành các nhiệm vụ cung cấp binh lính trong việc chuẩn bị và thực hiện một chiến dịch chung và diễn tập đặc biệt Poisk (Tìm kiếm) với trinh sát của họ" - Thượng tướng cho biết. Khối do Moscow dẫn đầu cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trận Tương tác 2021 với Lực lượng Phản ứng Hoạt động Tập thể để thực hành chuẩn bị và thực hiện một hoạt động chung nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang ở biên giới. Mỗi cuộc tập trận sẽ được tổ chức như một phần của cuộc tập trận Combat Brotherhood sẽ có sự tham gia của lực lượng quân sự từ tất cả sáu quốc gia thành viên CSTO. Cuộc tập trận cũng có liên quan đến các lực lượng hoạt động đặc biệt, các bộ và cơ quan liên quan giúp thực hành một loạt các nhiệm vụ trong quá trình diễn tập và vạch ra các cách cải thiện hơn nữa việc huấn luyện chung của các trung tâm chỉ huy CSTO và các lực lượng tập thể. Các quốc gia thành viên CSTO hiện đang di chuyển lực lượng quân sự của họ đến các khu vực diễn ra cuộc tập trận trên lãnh thổ của Tajikistan. Các máy bay vận tải quân sự của các lực lượng vũ trang từ Belarus, Kazakhstan và Nga sẽ thực hiện trên 35 chuyến bay. Một số binh sĩ sẽ tiến hành các cuộc tuần hành đến lãnh thổ của Tajikistan hoặc sẽ được di chuyển bằng đường sắt. Vào tháng 10, lực lượng chung CSTO sẽ thực hành các nhiệm vụ tại khu huấn luyện Momirak và Kharbmaidon để chuẩn bị và tiến hành một hoạt động chung nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang biên giới ở khu vực an ninh tập thể Trung Á liên quan đến âm mưu của các chiến binh của các tổ chức khủng bố quốc tế muốn xâm nhập vào lãnh thổ của các quốc gia trong khối này. Các cuộc diễn tập chiến lược và hoạt động Combat Brotherhood 2021 của CSTO sẽ tập trung vào các kịch bản phát triển tiềm năng quân sự tại biên giới Tajik-Afghanistan, Đại tá Tổng tham mưu trưởng CSTO, Đại tá Sidorov cho biết. Vị tướng nhấn mạnh: “Khi vạch ra các kịch bản của cuộc tập trận và thủ tục tiến hành chúng, chúng tôi đã tính đến những nguy cơ tiềm năng ở biên giới Tajik-Afghanistan”. Tham mưu trưởng CSTO cho biết, ông tin tưởng rằng các lực lượng tập thể của khối sẽ tính đến tình huống xấu nhất trong quá trình diễn tập sẽ không phải đối mặt với tình huống thực tế ở biên giới hai nước. Hình ảnh từ một cuộc tập trận của Khối hiệp ước CSTO vào năm 2020. Với sự xuất hiện của các khí tài các quốc gia thành viên CSTO, cho thấy rõ sức mạnh quân sự của khối này. Nguồn: Tim Hunter Productions.

