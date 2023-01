Lính xe tăng Nga so sánh hiệu suất của T-72 và T-90M tại Ukraine

Vào ngày 6/1, một chỉ huy xe tăng T-90M Proryv có biệt hiệu là Svetliy, đã so sánh sự khác biệt trong khả năng xử lý và hiệu suất của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-90M tại chiến trường Ukraine. Đoạn video so sánh được phát hành bởi Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Svetliy rất vui khi trở thành chỉ huy của đơn vị xe tăng T-90M và điều đầu tiên gây ấn tượng tốt với anh ta là hệ thống điều khiển hỏa lực tốt hơn. Vũ khí của xe tăng T-90M cũng khác nhiều với T-72. Ví dụ súng máy lắp trên tháp pháo của xe tăng T-72 là khẩu 12,7mm NSVT của Liên Xô đã lạc hậu, hiện đã được thay thế bằng mẫu súng máy Kort mới. Mẫu súng máy nay có từ cuối thế kỷ 20 và hoàn toàn là thiết kế của Nga. Ngoài quân đội, súng máy Kort còn phục vụ trong các đơn vị cảnh sát của Nga. Súng máy Kord có cỡ nòng 12,7×108mm; tốc độ bắn đạt từ là 600–650 phát/phút, sơ tốc đầu nòng là 860 m/s; tầm bắn hiệu quả là 2.000 m. Đặc biệt súng máy Kord trên xe tăng T-90M, được điều khiển từ trong xe, pháo thủ không phải thò đầu lên để sử dụng như trên các mẫu xe tăng chủ lực T-72. Svetliy cũng đánh giá rất cao các hệ thống trinh sát mới, có thể hoạt động trong cả điều kiện ngày, đêm và kính ngắm ảnh nhiệt. Theo Svetliy, với hệ thống quang điện tử mới, kíp xe T-90M có thể ngắm-bắn mục tiêu nhanh hơn so với hệ thống được sử dụng trên mẫu xe tăng T-72. Svetliy cũng cho biết, hình ảnh và độ nét của mục tiêu trong hệ thống kính ngắm quang điện cũng đã được cải thiện. Không giống như xe tăng T-72, T-90M có camera quan sát phía sau. Trên thực tế, nhận xét và ý kiến của Svetliy cũng không làm ai ngạc nhiên. Trước khi làm chỉ huy đơn vị xe tăng T-90, Svetliy là chỉ huy đơn vị được trang bị xe tăng T-72 phiên bản nâng cấp đầu tiên. Điều này có nghĩa là anh ta đã từng sử dụng một chiếc xe tăng được chế tạo từ năm 1979, và các nhà sản xuất Nga nâng cấp nên phiên bản T-72 B1, với máy đo cự ly laser và hệ thống điều khiển hỏa lực điện tử đầu tiên. Chính vì lý do này mà Svetliy ấn tượng mạnh với hệ thống điều khiển hỏa lực của T-90, có tính năng hỗ trợ bằng giọng nói. Đây không phải bộ phận duy nhất của T-90M có trợ lý giọng nói, mà nó còn được tích hợp cả vào hệ thống truyền động của xe tăng. Svetliy nói rằng, nếu dầu bôi trơn của xe quá nóng hoặc có vấn đề với việc cung cấp nhiên liệu cho động cơ, trợ lý giọng nói sẽ thông báo cho anh ấy. Mặc dù T-90 nặng hơn T-72, nhưng T-90 nhanh hơn và cơ động hơn, do sử dụng động cơ khỏe hơn. Một chỉ huy thứ hai của đơn vị xe tăng T-90 với tên gọi mã Bronya cho biết: Hệ thống bảo vệ tích cực của T-90M là rất tốt; nếu trên T-72, cả lái xe và chỉ huy đều phải quan sát mọi hướng, nhưng ở trong xe T-90M, họ chỉ cần tập trung nhìn về phía trước. Ngoài ra, T-90M còn được trợ giúp trực tiếp từ UAV, để tiêu diệt các mục tiêu không quan sát thấy. Như trang Bulgarian Military đã đưa tin vào cuối năm 2022, khi Quân khu Trung tâm của Nga nhận được một đợt trang bị lớn T-90M, các cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với các phương tiện bọc thép này đã ngay lập tức bắt đầu trước khi chúng lên đường tới chiến trường Donetsk. Vào thời điểm đó, một nguồn tin của Nga cho biết, việc sử UAV để hiệu chỉnh bắn cho T-90M đã được quan sát thấy trong các cuộc thử nghiệm. Cả Svetliy và Bronya đều nói rằng, ngoài việc bắn ngắm trực tiếp mục tiêu như các loại xe tăng khác, T-90M rất phù hợp để sử dụng làm pháo thông thường và bắn gián tiếp từ trận địa bị che khuất. Hai chỉ huy xe tăng cho biết, điều này cho phép T-90M rất phù hợp chiến đấu trong môi trường đô thị. Trong vài tuần qua, ngoài xe tăng T-90M được chuyển đến chiến trường Ukraine, Nga còn chuyển giao xe tăng T-80 nâng cấp đến chiến trường Ukraine. Đây là những xe tăng hạng nặng, được trang bị động tua-bin khí. Về hệ thống bảo vệ, T-80 được trang bị giáp phản ứng nổ Kontakt-1; vũ khí là pháo 2A46M-1 nâng cấp và hệ thống điều khiển hỏa lực 1A33-1 mới. Theo Izvestia, những chiếc xe tăng này đã có mặt ở Zaporizhzhia. Trước khi giao hàng, các đơn vị xe tăng Nga được trang bị T-80 đã tiến hành một cuộc tập trận. Trong cuộc tập trận, các nhiệm vụ chiến thuật vừa bắn vừa cơ động vào khu vực mục tiêu ở khoảng cách 2 km đã được thực hiện.

