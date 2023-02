Lính đánh thuê Mỹ, Ba Lan tại Ukraine đồng loạt triệt thoái

Lính đánh thuê nước ngoài luôn là lực lượng không thể thiếu trong Quân đội Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra cách đây một năm; nếu không có sự trợ giúp của những lính đánh thuê này, thì Quân đội Ukraine khó có thể đọ sức với Quân đội Nga cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, khi xung đột tiếp diễn và giao tranh ngày càng gay gắt; đặc biệt là khi Quân đội Nga điều chỉnh lại chiến lược, ngay cả khi có sự hỗ trợ của lính đánh thuê, tình hình của Quân đội Ukraine ở tiền tuyến vẫn tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Tại khu vực Bakhmut, Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh ác liệt, nhưng xét về tổng thể, Quân đội Ukraine gần như không thể giành chiến thắng. Hỏa lực 100.000 viên đạn pháo mỗi ngày của Quân đội Nga, đã vượt quá tầm “chịu đựng” của Quân đội Ukraine tại đây; nhưng trong lúc đang “chật vật”, thì "tin dữ" lại ập đến từ tiền tuyến. Được biết, Andy Milburn, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Mozart của Mỹ, đã tuyên bố rằng ông sẽ dẫn quân của ông sơ tán khỏi Bakhmut. Milburn cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng, bây giờ nhóm lính đánh thuê của anh ta, gần như đã mất hết hiệu quả chiến đấu; và lựa chọn duy nhất còn lại là rút lui. Ông Andy Milburn khẳng định, những người lính đánh thuê đang rút lui khỏi thành phố Bakhmut, nơi họ sát cánh chiến đấu với các đơn vị của Quân đội Ukraine suốt trong thời gian qua và họ sẽ rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Với việc tuyên bố rút quân của lực lượng lính đánh thuê Mozart, như vậy sẽ tước đi sự hỗ trợ cho Quân đội Ukraine với số lượng tương đương một tiểu đoàn bộ binh đủ quân (theo một số thông tin, có tới 500 lính đánh thuê của Mozart PMC đang chiến đấu trong thành phố Bakhmut). Nguyên nhân chính khiến lính đánh thuê nước ngoài bên phía Ukraine, rút khỏi Bakhmut, là do các cuộc tấn công dữ dội của quân Nga vào đây trong thời gian qua; do vậy, việc giữ thành phố này không còn phù hợp và có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Thực tế này nhấn mạnh rằng, tình hình ở Bakhmut là vô cùng tồi tệ. Sau khi ông Andy Milburn tuyên bố, các đơn vị Mozart đang rời khỏi Bakhmut và lãnh thổ Ukraine, thì người ta mới biết rằng, trong nội bộ của công ty, gần như là một cuộc bạo loạn của những người lính đánh thuê đến từ Mỹ. Nhiều người đã từ chối tham chiến, do sợ hãi trước sức tấn công dữ dội của quân Nga và đe dọa sẽ tự ý rời khỏi đơn vị. Các nguồn tin Ukraine đã báo cáo về cuộc xung đột trong nội bộ của công ty Mozart ở Bakhmut lưu ý rằng, việc công ty lính đánh thuê Mozart, đòi rút các đơn vị của họ ra khỏi Bakhmut, đã xuất hiện vào tháng 11 năm ngoái, khi các trận chiến dữ dội bắt đầu bên ngoài thành phố. Tình hình đã phần nào trở lại bình thường, do sự tăng viện của Ukraine cho Bakhmut. Tuy nhiên, sau khi mất quyền kiểm soát đối với Soledar và xuất hiện mối đe dọa về việc bao vây với Bakhmut, xung đột trong công ty Mozart của Mỹ ngày càng gia tăng, dẫn đến việc Milborn quyết định rút quân Mozart ra khỏi Bakhmut và cả lãnh thổ Ukraine. Những nguyên nhân khác khiến lính đánh thuê Mỹ rút khỏi Ukraine (nhưng ông Andy Milburn không giải thích), có thể là tín hiệu đến từ Washington, vốn không muốn sự hiện diện của các tổ chức dưới dạng lính đánh thuê trên lãnh thổ Ukraine; vì sợ rằng điều này có thể dẫn đến xung đột với Nga. Công ty lính đánh thuê tư nhân Mozart PMC đã xuất hiện trước khi cuộc xung đột Nga và Ukraine diễn ra; với nhiệm vụ ban đầu là huấn luyện cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Khi cuộc chiến bùng nổ, lực lượng này đã trực tiếp tham chiến cùng với Quân đội Ukraine. Ông Andy Milburn, người đứng đầu công ty Mozart cũng cho biết, thời gian tới, công ty Mozart sẽ đổi tên; nhưng vẫn tiếp tục “sứ mệnh” của mình. Ông Milburn cũng cho biết thêm, nhóm Mozart đã phải chịu đủ loại sự chậm trễ về mặt pháp lý, khiến họ không thể huấn luyện Lực lượng vũ trang Ukraine và "bảo vệ thường dân". Trước đó, truyền thông phương Tây đã chỉ ra những “bê bối” trong ban lãnh đạo của công ty Mozart. Theo tờ The Times của Mỹ cho biết, công ty mắc phải "sự thiếu hài hòa rõ ràng". Cùng với đó, nhóm bị chia rẽ bởi những mâu thuẫn giữa Chủ tịch công ty Andy Milburn và Giám đốc tài chính của công ty, Andy Bain. Đồng thời, bản thân Milburn đã nhiều lần chỉ trích lãnh đạo Ukraine, gọi đây là một "cộng đồng tham nhũng" và bày tỏ sự không tán thành về việc Washington trì hoãn hỗ trợ quân sự cho Kiev. Trong khi đó một số tờ báo phương Tây cũng cho biết, công ty Mozart bao gồm “những kẻ lừa đảo” và các “blogger làm giàu”, nhờ tiền quyên góp từ cư dân phương Tây, để đảm bảo hoạt động của nhóm này ở Ukraine. Và không chỉ có lực lượng lính đánh thuê Mozart của Mỹ chọn phương án “tẩu vi”, "Quân đoàn Warsaw" từ Ba Lan cũng đang sơ tán khỏi tiền tuyến, bởi vì quan chức Ba Lan đã không trả lương cho họ trong 90 ngày. Chỉ huy của nhóm nói rằng, điều này khiến tinh thần của cả đội sa sút nghiêm trọng; nhiều thành viên trở nên bất mãn và từ chối chiến đấu. Từ lâu đã có thông tin rằng, lính đánh thuê Ba Lan đã đấu súng với quân Ukraine để trốn thoát khỏi chiến trường, bây giờ có vẻ như độ tin cậy của tin tức này là rất cao. Việc "Quân đoàn Warsaw" bị nợ lương đã gián tiếp khẳng định, những lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine chiến đấu, thực sự có sự “chống lưng” chính thức từ nhiều quốc gia khác nhau phía sau.

