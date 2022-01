Nóng: Hơn 200 lính đánh thuê Mỹ ở Donbass, Anh gửi quân đến Ukraine

Cách đây vài giờ, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, sự hiện diện của lính đánh thuê từ một công ty quân sự tư nhân (PMC) của Mỹ ở khu vực Donbass thuộc Ukraine kiểm soát. Theo truyền thông Nga, đây là những cựu chiến binh thuộc lực lượng đặc biệt của Quân đội Mỹ; nhưng điều đáng chú ý, là những nhóm nhỏ lính đánh thuê của Mỹ, được bố trí dọc theo hướng tấn công chính của quân đội Ukraine, cụ thể là hướng Avdeevka, Marinka, Granite, Birch và Petropavlovka. Theo các nguồn tin, tổng cộng có khoảng hơn hai trăm lính đánh thuê Mỹ. Đồng thời có cáo buộc cho rằng, Kiev đã mời lính đánh thuê đặc biệt Mỹ đến Donbass, để tiến hành các hoạt động phá hoại và ám sát lực lượng dân quân của DPR và LPR. Người ta cũng cáo buộc rằng, các lính đánh thuê tư nhân của Mỹ đã ở Donbass trong khoảng hai tháng; điều này cũng được xác nhận bởi thông tin của tình báo Nga, vốn có khả năng nghe được các cuộc đàm phán, trên khu vực giới tuyến. Trên các đoạn video được đưa lên mạng xã hội, được quay tại Donbas, người xem có thể thấy một nhóm 8-10 người. Đáng chú ý là các lực lượng này cũng đã được trang bị các loại vũ khí gần đây được chuyển giao cho Quân đội Ukraine, bao gồm súng bắn tỉa kiểu Mỹ, cũng như các hệ thống tên lửa chống tăng. Trong khi đó, một đơn vị của Anh đã được cử đến Ukraine; trái ngược với tuyên bố trước đó của NATO và Anh đó là, quân đội nước ngoài sẽ không được triển khai trên lãnh thổ của quốc gia này. Một nhóm quân đội Anh gồm hàng trăm quân nhân đã đến Ukraine, trong khi điều đáng chú ý là London ngụy tạo việc triển khai quân đội Anh ở Ukraine, là nhằm huấn luyện các quân nhân Ukraine, sử dụng các tổ hợp tên lửa chống tăng hạng nhẹ NLAW là Anh chuyển giao cho Ukraine. Người phát ngôn của của Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết: “Các binh sĩ Anh sẽ huấn luyện quân đội Ukraine cách sử dụng các hệ thống vũ khí phòng thủ mà chúng tôi cung cấp và đảm bảo họ có thể sử dụng chúng càng sớm càng tốt”. Còn tờ INews của Anh đưa tin: Chiến dịch Orbital, hoạt động triển khai huấn luyện của Anh ở Ukraine, có khoảng 100 người; 100 binh sĩ Anh sẽ ở Ukraine trong một thời gian ngắn và chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện, chứ không tham gia vào các cuộc chiến với quân đội Nga”. Tuy nhiên báo chí Anh cũng nghi ngờ rằng, có thể có nhiều hơn nữa, số quân nhân Anh được cử đến Ukraine, không chỉ để huấn luyện quân nhân Ukraine; nhất là có thông tin lực lượng đặc biệt quân đội Anh, những người có thể huấn luyện cho phía Ukraine, các hình thức phá hoại ở Donbass. Trong khi đó, Quân đội Ukraine bắt đầu chuyển giao ồ ạt các hệ thống tên lửa phóng loạt hạng nặng Smerch đến khu vực Donbass. Đây là loại pháo phản lực do Liên Xô sản xuất, có cỡ nòng lớn nhất (300mm), hiện có trong Quân đội Ukraine. Tầm bắn của loại pháo phản lực Smerch có thể lên tới 70-90 km, trong khi diện tích tiêu diệt có thể lên tới 700 nghìn mét vuông. Điều này có thể so sánh với diện tích của một số thành phố nhỏ ở Donetsk, hoặc quy mô của một số khu định cư trên lãnh thổ của DPR và LPR. Hiện vẫn chưa rõ số lượng chính xác có bao nhiêu bệ phóng tên lửa Smerch được triển khai ở Donbass; nhưng hiện tại, Quân đội Ukraine được trang bị khoảng 80 hệ thống tên lửa loại này. Điều này có thể cho thấy thực tế là Kiev đã quyết định leo thang nghiêm trọng. Một điều đáng lo ngại là với tầm bắn của pháo phản lực phóng loạt Smerch, cho phép Quân đội Ukraine tấn công hầu hết mọi mục tiêu trong lãnh thổ do DPR và LPR kiểm soát. Hiện nay, Lực lượng vũ trang Ukraine gần như có thông tin gần như đầy đủ, về địa bàn tập trung lực lượng dân quân ly khai DPR và LPR, nhờ máy bay trinh sát của Mỹ và UAV TB2 của Ukraine tiến hành trinh sát dọc khu vực giới tuyến cung cấp. Các chuyên gia cho rằng, nếu Lực lượng vũ trang Ukraine thực sự sử dụng loại pháo phản lực hạng nặng 300 mm ở Donbass, việc này sẽ dẫn đến tổn thất cực kỳ nặng nề cho DPR và LPR. Hiện tại, căng thẳng ở Donbass đang ở mức nghiêm trọng, vì cả hai bên (Quân đội Ukraine và lực lượng dân quân ly khai), đều tố cao nhau vi phạm các thỏa thuận Minsk và để tình hình đang leo thang trong khu vực; mặc dù không có nỗ lực nào của Quân đội Ukraine được ghi nhận bắt đầu tấn công DPR và LPR.

