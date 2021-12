Nóng: Lính đánh thuê Mỹ ở Donbass bị tác chiến điện tử Nga phát hiện

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, hiện tại có khoảng gần một trăm rưỡi lính đánh thuê của các công ty tư nhân (PMC) của Mỹ, ở khu vực đường giới tuyến giáp Donbass. Theo thông báo, tất cả số lính đánh thuê của công ty tư nhân Mỹ, được phát hiện là nhờ vào các tổ hợp tình báo điện tử của Nga; tổ hợp này có khả năng phát hiện và ngăn chặn các cuộc đàm thoại. Ngoài ra, hệ thống còn có thể định vị và theo dõi khu vực di chuyển của lính đánh thuê. Hiện tại, thông tin về sự hiện diện của lính đánh thuê Mỹ ở Donbass là rất hạn chế; tuy nhiên, dựa trên tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, hiện có khoảng 120 lính đánh thuê tư nhân của Mỹ. Bộ trưởng Sergei Shoigu nói: “Sự hiện diện của hơn 120 lính đánh thuê PMC của Mỹ, tại các khu dân cư của Avdeevka và Priazovskoe ở vùng Donetsk, đã được kiểm tra một cách đáng tin cậy. Những lính đánh thuê này sẽ tiến hành chiến đấu trong các tòa nhà dân cư, huấn luyện cho các lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine và các nhóm vũ trang cực đoan người Ukraine, để sẵn sàng tiến hành các hành động thù địch”; hết lời dẫn. Đến nay, do căng thẳng gần biên giới Nga – Ukraine, Quân đội Nga đã triển khai các hệ thống tình báo điện tử và tác chiến điện tử gần biên giới Ukraine. Những thiết bị này, cho phép phía Nga nhanh chóng nhận được thông tin có giá trị về các hành động của Quân đội Ukraine. Và chính các tổ hợp tình báo điện tử này đã sớm phát hiện sự có mặt của lính đánh thuê tư nhân của Mỹ, những người có thể tiến hành các hành động khiêu khích chống lại Nga; và chắc chắn Nga sẽ có những biện pháp thích hợp để đối phó với lực lượng này. Ngày hôm nay, trên mạng xã hội, xuất hiện một đoạn video quay một đoàn tàu chở nhiều loại thiết bị quân sự, do các nhân viên của tuyến đường sắt Nga thực hiện, khởi hành theo hướng biên giới Nga-Ukraine. Trên đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, người xem có thể thấy đoàn tàu chở khoảng hai chục xe tăng T-72, xe tải quân sự, máy kéo và các loại vũ khí khác. Đây đã là chuyến tàu thứ 9 chở thiết bị quân sự, đổ về biên giới với Ukraine. Theo thông tin sơ bộ, các thiết bị quân sự trên, đi theo hướng Klintsy, từ đó rất có thể, nó sẽ tới một doanh trại quân sự được triển khai cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 40 km; nơi theo nhiều ước tính, có thể lên tới 20 đến 30 nghìn binh sĩ, hiện đang có mặt tại đây. Mặc dù chưa có bình luận chính thức nào về vấn đề này từ Bộ Quốc phòng Nga, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng, việc triển khai các thiết bị quân sự dọc biên giới Ukraine là một tín hiệu cho Kiev rằng, Nga có ý định ngăn chặn việc quân đội Ukraine tiến vào Donbass. Quan trọng hơn, đó cũng là một tín hiệu rõ ràng cho phương Tây; những hành động vận chuyển vũ khí áp sát biên giới Ukraine, sẽ khiến NATO bắt đầu đàm phán với Nga càng sớm càng tốt, về giải quyết vấn đề Miền Đông Ukraine. Trong khi căng thẳng giữa Ukraine và Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vào ngày hôm qua, Tư lệnh Hải quân Ukraine, Oleksiy Neizhpapa thông báo rằng, các tàu chiến Ukraine sẽ được điều đến eo biển Kerch. Tư lệnh Lực lượng Hải quân Ukraine giải thích hành động như vậy, là do các tàu của Ukraine, có quyền tự do đi qua Eo biển Kerch, nơi nối liền Biển Đen và Biển Azov. Hành động này của phía Ukraine, được Nga cho là “hành động khiêu khích” và có thể dẫn đến những hậu quả cực kỳ khó lường; đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng rất mạnh, trong quan hệ giữa Kiev và Moscow. Hiện với sự tập trung của quân đội Nga và Ukraine ở biên giới, cũng như lời cảnh báo rõ ràng trước đó đối với Nga, trong trường hợp lặp lại các hành động khiêu khích ở eo biển Kerch, rất có thể Nga sẽ sử dụng vũ khí, để loại bỏ các mối đe dọa. Nguồn ảnh: Pinterest. Đoạn video về đoàn tàu chở vũ khí của Nga tiến về biên giới Ukraine do nhân viên của tuyến đường sắt Nga thực hiện.

