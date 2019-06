Lần đầu lộ diện hình ảnh “sát thủ săn ngầm” Ka-65 Minoga Nga

Các trang mạng quân sự Nga đang lan truyền hình ảnh mô hình chưa hoàn thành được cho là của trực thăng hải quân Ka-65 Minoga mà Komov JSC đang phát triển cho Hải quân Nga. Bức ảnh được cho là chụp tại hangar của Kamov ở trung tâm phát triển - thử nghiệm hàng không thuộc Tổng Công ty Trực thăng Nga tại Tomilino, quận Lyubertsy, tỉnh Moscow. Nguồn ảnh: aviaforum.ru Hình ảnh không đầy đủ của mô hình Ka-65 cho thấy nó khá giống với hình ảnh đồ họa dòng trực thăng săn ngầm thế hệ mới của Hải quân Nga từng lộ diện trước đây. Nguồn ảnh: Kamov Hiện tại, tham số kỹ thuật và tính năng của Ka-65 Minoga vẫn chưa được công bố, chỉ biết rằng nó sẽ trang bị cặp động cơ tuabin trục TV7-117VK có công suất tối đa tới 3.750hp. Nguồn ảnh: UEC Trực thăng hải quân tương lai dành cho nước Nga vẫn sẽ sử dụng cơ cấu cánh quạt đồng trục truyền thống của dòng Kamov, nhưng sẽ được trang bị động cơ cánh quạt đẩy sau có thể tăng đáng kể tốc độ máy bay, tải trọng có thể tương đối lớn cho phép chở binh sĩ, khí tài… Nguồn ảnh: Airliners.net Dù chưa rõ tham số cần thiết nhưng Ka-65 Minoga được cho là “người kế nhiệm” dòng trực thăng săn ngầm huyền thoại Ka-27 được phát triển dưới thời Liên Xô mà tới nay nước Nga vẫn dùng. Nguồn ảnh: Airliners.net Tuy rằng Ka-27 vẫn là dòng trực thăng hải quân đáng tin cậy, an toàn nhưng nó hầu như đã không thể nâng cấp sâu hơn về trang bị điện tử cũng như tải trọng. Trong khi đó, phương Tây ngày càng trang bị nhiều mẫu trực thăng săn ngầm mới hiện đại hơn như MH-60R hay AW-159 Wildcat, có lẽ đó là lý do mà Ka-65 Minoga phải ra đời. Nguồn ảnh: Wikipedia Dòng Ka-27 hiện nay trong nhiệm vụ săn ngầm chỉ mang được 1 quả ngư lôi 400mm, trong khi MH-60R hay AW-159 có thể mang đến 2 quả, thậm chí mang theo được tên lửa chống hạm hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Airliners.net “Ưu thế” lớn nhất của Ka-27 so với các máy bay phương Tây chủ yếu là kết cấu cánh quạt đồng trục vô cùng độc đáo của nó tăng khả năng bay biển, an toàn, tin cậy trong mọi điều kiện thời tiết xấu nhất. Nguồn ảnh: Airliners.net Video Ka-27 diễn tập tác chiến chống ngầm. Nguồn: RT

