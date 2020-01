Kinh ngạc số lượng Thanh niên xung phong Việt Nam trong thời kháng chiến chống Mỹ

Thanh niên xung phong là lực lượng thanh niên do Đảng Đoàn Thanh vận Trung ương (nay là Ban Dân vận Trung ương) và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập từ năm 1950 để phục vụ Chiến dịch Biên giới. Nguồn ảnh: TL. Tới thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một lần nữa lực lượng Thanh niên xung phong lại được huy động để tham gia phục vụ cuộc chiến. Nguồn ảnh: TL. Trong số các tỉnh có lực lượng thanh niên tình nguyện gia nhập Thanh niên xung phong, Thanh Hoá là nơi có số lượng nhiều nhất với 33.000 người. Nguồn ảnh: TL. Kế ngay sau Thanh Hoá là Nghệ An với 16.800 người, tiếp theo là Quảng Bình với 16.200 người và Hà Tĩnh với 15.000 người. Nguồn ảnh: TL. Ngoài ra còn có tỉnh Hải Hưng (nay là Hưng Yên và Hải Dương) cũng có gần 10.000 người tham gia Thanh niên xung phong. Nguồn ảnh: TL. Tổng cộng bốn tỉnh miền Trung bao gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã cung cấp tới gần 90.000 nam nữ thanh niên xung phong - chiếm 55% tổng số thanh niên xung phong toàn miền Bắc tham gia công tác hậu cần. Nguồn ảnh: TL. Công việc chủ yếu của lực lượng Thanh niên xung phong là đảm bảo thông tuyến cho toàn bộ đường Trường Sơn. Nguồn ảnh: TL. Tính trên toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, lực lượng Thanh niên xung phong với quân số bằng 10 sư đoàn đã xây dựng, bảo dưỡng và đảm bảo hoạt động của 67.700 km đường. Nguồn ảnh: TL. Nếu chia ra đầu người, mỗi thanh niên xung phong sẽ phải đảm bảo duy trì sự thông suốt của gần nửa cây số đường vượt rừng, vượt đèo, vượt sông, suối bất chấp bom đạn Mỹ đánh phá ác liệt suốt ngày đêm. Nguồn ảnh: TL. Mời độc giả xem Video: Chiến tranh Việt Nam - cuộc đàm phán bí mật. Nguồn: VTC.

Thanh niên xung phong là lực lượng thanh niên do Đảng Đoàn Thanh vận Trung ương (nay là Ban Dân vận Trung ương) và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập từ năm 1950 để phục vụ Chiến dịch Biên giới. Nguồn ảnh: TL. Tới thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một lần nữa lực lượng Thanh niên xung phong lại được huy động để tham gia phục vụ cuộc chiến. Nguồn ảnh: TL. Trong số các tỉnh có lực lượng thanh niên tình nguyện gia nhập Thanh niên xung phong, Thanh Hoá là nơi có số lượng nhiều nhất với 33.000 người. Nguồn ảnh: TL. Kế ngay sau Thanh Hoá là Nghệ An với 16.800 người, tiếp theo là Quảng Bình với 16.200 người và Hà Tĩnh với 15.000 người. Nguồn ảnh: TL. Ngoài ra còn có tỉnh Hải Hưng (nay là Hưng Yên và Hải Dương) cũng có gần 10.000 người tham gia Thanh niên xung phong. Nguồn ảnh: TL. Tổng cộng bốn tỉnh miền Trung bao gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã cung cấp tới gần 90.000 nam nữ thanh niên xung phong - chiếm 55% tổng số thanh niên xung phong toàn miền Bắc tham gia công tác hậu cần. Nguồn ảnh: TL. Công việc chủ yếu của lực lượng Thanh niên xung phong là đảm bảo thông tuyến cho toàn bộ đường Trường Sơn. Nguồn ảnh: TL. Tính trên toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, lực lượng Thanh niên xung phong với quân số bằng 10 sư đoàn đã xây dựng, bảo dưỡng và đảm bảo hoạt động của 67.700 km đường. Nguồn ảnh: TL. Nếu chia ra đầu người, mỗi thanh niên xung phong sẽ phải đảm bảo duy trì sự thông suốt của gần nửa cây số đường vượt rừng, vượt đèo, vượt sông, suối bất chấp bom đạn Mỹ đánh phá ác liệt suốt ngày đêm. Nguồn ảnh: TL. Mời độc giả xem Video: Chiến tranh Việt Nam - cuộc đàm phán bí mật. Nguồn: VTC.