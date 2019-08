Sự thật về chiến tranh Việt Nam qua cái nhìn người Mỹ

Theo nội dung bài viết của

Blake Stilwell - cây viết của tờ Businessinside, một điều ít người Mỹ nào dám biết hoặc dám thừa nhận đó là Mỹ đã can thiệp quân sự vào Việt Nam từ trước khi Pháp kịp rút chân ra khỏi đây. Cụ thể là từ giai đoạn những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Pintertest. Tuy nhiên vào giai đoạn đầu, Mỹ chỉ can thiệp bằng hàng hoá quân sự và tiền viện trợ. Sau khi Pháp bị hất cẳng, Mỹ bắt đầu gửi chuyên gia quân sự và cuối cùng phải đến sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ mới gửi quân chính thức tới Việt Nam. Nguồn ảnh: Pintertest. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ mang đậm màu sắc dàn dựng, sau này Mỹ đã thừa nhận sự kiện Vịnh Bắc Bộ chỉ xảy ra đúng một lần duy nhất còn sự kiện Vịnh Bắc Bộ xảy ra sau đó một ngày là do Mỹ bịa đặt hoàn toàn. Nguồn ảnh: Pintertest. Trước khi bị ám sát, tổng thống Kennedy từng muốn Mỹ dừng can thiệp vào Việt Nam, đặc biệt là việc can thiệp bằng quân sự. Tuy nhiên bản thân ông và các cố vấn lại không thể tìm ra cách nào để thực hiện mong muốn này. Nguồn ảnh: Pintertest. Việc tổng thống Kennedy bị ám sát vào năm 1963 khiến kế hoạch tìm cách dừng can thiệp vào Việt Nam còn đang dang dở của Mỹ bị bỏ ngỏ, quân Mỹ chính thức sa lầy vào cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Militaryarchive. Nhiều người Mỹ không hề hay biết rằng quân đội của nước này không hề thua cuộc trên mặt đất, sự thật là quân đội Mỹ thua ở trên không trong trận 12 ngày đêm lịch sử và thua trên bàn đàm phán với ta. Nguồn ảnh: Militaryarchive. Quân đội Mỹ thậm chí còn... thua cả trên truyền hình. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến đầu tiên được áp dụng các công nghệ truyền hình trực tiếp và đã lột tả được cảnh tượng kinh hoàng của nó ngay lập tức lên sóng truyền hình trong khi chính phủ Mỹ không kịp trở tay thực hiện kiểm duyệt. Nguồn ảnh: Militaryarchive. Kết quả của việc những hình ảnh chết chóc lan toả trên sóng truyền hình Mỹ đã làm cho làn sóng phản chiến lan rộng ở quốc gia này cũng như ở nhiều quốc gia phát triển khác trên thế giới. Nguồn ảnh: Militaryarchive. Mặc dù người dân Mỹ tiến hành phản chiến công khai ngay trước cửa Nhà Trắng, tuy nhiên một thống kê khiến nhiều người khá giật mình đó là 3/4 số lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam đều là... tình nguyện nhập ngũ chứ không phải lính nghĩa vụ. Nguồn ảnh: Militaryarchive. Trong số binh lính Mỹ phục vụ ở Việt Nam, có tới 76% là công dân Mỹ làm việc trong lĩnh vực lao động chân tay. Tính tới Chiến tranh Việt Nam, lính Mỹ cũng đạt được trình độ trung bình cao nhất khi mọi quân nhân đều tối thiểu phải tốt nghiệp cấp ba. Nguồn ảnh: Militaryarchive. Nhiều người Mỹ vẫn tin rằng cuộc Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh du kích và chủ yếu diễn ra trong rừng rậm. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn ngược lại, những trận đánh mang tính quyết định của cuộc chiến này đều đánh theo kiểu chiến tranh quy ước và ta đã đánh ở cấp quân đoàn - hoàn toàn không phải đánh du kích. Nguồn ảnh: Militaryarchive. Cuối cùng, nhiều người Mỹ vẫn tin rằng Việt Nam còn đang giam giữ những tù binh chiến tranh bị ta bắt giữ từ thời Chiến tranh Việt Nam, tuy nhiên bản thân chính phủ Mỹ đã hoàn toàn phủ nhận điều này, khẳng định rằng mọi tù binh chiến tranh ở Việt Nam đều đã được thả tự do. Nguồn ảnh: Militaryarchive. Mời độc giả xem Video: Quân đội Mỹ tham chiến trên bầu trời Việt Nam

