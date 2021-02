Kịch bản Trung Quốc tấn công Đài Loan như Mỹ tấn công Syria?

Lực lượng Không quân Trung Quốc có thể sử dụng chiến thuật nào, trong vài giờ đầu tiên của cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan? Chúng ta có thể tìm hiểu cuộc không kích của liên quân vào Syria năm 2018. Khi đó, quân đội Mỹ, Pháp và Anh đã bao vây Syria từ mọi phía, trước khi tiến hành cuộc tấn công vào một cơ sở nghi có vũ khí hóa học. Vào đêm diễn ra cuộc tấn công, máy bay quân sự và tàu chiến đã bắn tên lửa vào Syria từ ba hướng. Các tàu ở hướng thứ tư, chỉ thực hiện các động tác nghi binh, thu hút sự chú ý của lực lượng phòng không Nga và Syria. Dự kiến, Quân đội Trung Quốc cũng có thể làm điều tương tự trong các cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan, tàu chiến và máy bay chiến đấu của PLA có thể bao vây đảo Đài Loan, để phân tán lực lượng phòng thủ của Đài Loan. Một số đơn vị có thể thực hiện các cuộc tiến công nghi binh, trong khi những đơn vị thê đội 1 sẽ thực hiện mũi tiến công chính. Cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Syria năm 2018 đã rất thành công. Vài ngày trước cuộc tấn công, Hải quân Mỹ đã điều hai tàu khu trục Donald Cook và Churchill vào phía đông Địa Trung Hải (gần bờ biển Syria). Hành động của hai tàu chiến này, làm chỉ huy Syria và Nga tin rằng, Mỹ sẽ sử dụng tên lửa từ hai tàu trên để tấn công Syria. Lực lượng phòng không Syria và Nga rõ ràng đã "giương" radar và tên lửa phòng không "phục sẵn", đón tên lửa từ tàu chiến Mỹ. Nhưng khi quân đội Mỹ bắt đầu tấn công, hai tàu khu trục không hề khai hỏa, mà nhiệm vụ chính của họ là đánh lạc hướng đối thủ. Cùng lúc đó, các tàu chiến của Mỹ, Pháp và Anh đã phóng tên lửa hành trình từ Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư và Địa Trung Hải vào Syria. Hơn 100 tên lửa hành trình của quân liên quân, đã bắn trúng các mục tiêu của Syria. Hệ thống phòng không Syria, đã không bắn hạ được một tên lửa nào của cuộc tập kích. Chuyên gia quân sự Tom Cooper của Mỹ cho rằng, PLA có thể đã tiến hành nghiên cứu kỹ về cuộc không kích này và rút ra được kinh nghiệm quý báu; do vị trí địa lý của Đài Loan và lực lượng của PLA, khiến hòn đảo này rất dễ bị bao vây. Tất nhiên, hướng tiến công chủ yếu của Quân đội Trung Quốc vào Đài Loan, chắc chắn là hướng tây, do phần lớn lực lượng PLA, nằm tại các căn cứ, ở bên kia bờ eo biển phía Đại lục, bao gồm máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, một số máy bay chiến đấu của PLA, đặc biệt là máy bay chiến đấu cất cánh từ các tiền đồn trên đảo, và máy bay ném bom tầm xa H-6, có thể thực hiện các cuộc tấn công từ phía bắc và phía nam của đảo Đài Loan. Hai (hoặc ba) tàu sân bay của Hải quân PLA, có thể vòng đến phía đông Đài Loan để tiến hành các cuộc tấn công. Nhưng làm thế nào để điều phối tất cả các lực lượng này, là một thách thức lớn, đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và liên lạc rõ ràng giữa các lực lượng đổ bộ đánh chiếm đầu cầu và trong suốt quá trình chiến đấu. Nên biết rằng, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng không, thủy, bộ là những lợi thế truyền thống của Quân đội Mỹ. Nhưng vẫn chưa rõ, liệu PLA có thể lặp lại các cuộc không kích phức tạp, như của quân đội Mỹ, vào Syria trong năm 2018 hay không? Trong những năm gần đây, PLA đã tiến hành những cải cách quan trọng, nhằm tăng cường sự phối hợp của các lực lượng khác nhau. Với số lượng ngày càng tăng của lực lượng máy bay ném bom tầm xa, đảm bảo cho chỉ huy Quân đội Trung Quốc có nhiều phương án lựa chọn, để hoàn thành nhiệm vụ bao vây. Những máy bay ném bom H-6M và H-6K mới, có thể được trang bị tên lửa hành trình đối đất CJ-10, vốn có lợi thế so với các loại vũ khí tiến công khác. Dù hệ thống phòng không của Đài Loan có tối tân đến đâu, lực lượng không quân PLA cũng có thể phát động tấn công, từ các hướng bất ngờ, để đạt kết quả. Hạn chế lớn nhất của PLA hiện nay là hạn chế khả năng tiếp nhiên liệu trên không; việc này sẽ giảm khả năng trong các cuộc tấn công hiệp đồng quân binh chủng và đa hướng của PLA. Hiện Không quân PLA chỉ có khoảng chục máy bay tiếp dầu, đây là số lượng quá nhỏ, cho số lượng máy bay chiến đấu nhiều như của Trung Quốc. Hiện Mỹ và các lực lượng đồng minh có hàng trăm máy bay tiếp dầu trên không, do đó mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay ném bom và máy bay tấn công; đồng thời cho phép tiến hành các chiến dịch trên phạm vi rộng hơn. Do vậy về lý thuyết, Quân đội Trung Quốc có khả năng thực hiện một cuộc tấn công "tứ phía" vào Đài Loan. Tuy nhiên, do hạn chế về khả năng hiệp đồng, máy bay tiếp dầu, bảo đảm hậu cần và sự truy cản quyết liệt từ Mỹ, vì vậy, hướng tiến công chủ yếu của Trung Quốc vào Đài Loan vẫn chỉ từ hướng Đại lục mà thôi. Nguồn ảnh: BI.

