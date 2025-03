Một số chi tiết về những trận đánh ác liệt ở khu vực biên giới tỉnh Belgorod của Nga, giáp với tỉnh Sumy đang được hé lộ. Kế hoạch ban đầu của quân đội Ukraine (AFU) nhằm chiếm ngôi làng Demidovka làm đầu cầu, để tiến sâu hơn vào vùng Belgorod đã thất bại. Sau đó Bộ Tổng tham mưu AFU đã quyết định chuyển hướng tấn công sang phía làng Popovka, nằm gần biên giới. Theo tin tức do phía Ukraine công bố, AFU đã tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn vào tỉnh Belgorod trong 96 giờ qua. Theo các phương tiện truyền thông Ukraine, AFU tràn vào Belgorod “như thủy triều”, với chiều chiều sâu ít nhất 5 km, đã chiếm được một số ngôi làng của Nga. Phía Ukraine cũng đưa tin rằng, một tướng của quân đội Nga (RFAF) đã thiệt mạng trong chiến đấu, nhưng không có thông tin độc lập để kiểm chứng. Hiện tại, có vẻ như chiến lược "tiến nhanh, rút nhanh" của AFU, đã mang lại một số kết quả (dù chỉ là trên góc độ tuyên truyền). Theo cổng thông tin Mash, vào ngày 24/3, chỉ huy AFU đã sử dụng một lực lượng đặc biệt tấn công vào làng Popovka, tỉnh Belgorod, tương tự như chiến dịch đánh úp vào khu vực Kursk vào tháng 8/2024. Trong trường hợp này, một lần nữa theo Mash, cuộc tấn công của AFU, được thực hiện bởi lực lượng vượt trội, lên tới 150 quân. Điều bất ngờ là hướng tiến công của AFU cách không xa Sudzha, trung tâm giao tranh ở “mấu lồi” Kursk, nhưng quân Nga ở đây chỉ có lính biên phòng? Theo thông tin, ban đầu chỉ có 10 lính biên phòng Nga, sau đó được tăng viện thêm 15 chiến sĩ của Lữ đoàn 128; nhưng tổng cộng chỉ có 25 người, quân số chỉ bằng một trung đội bộ binh thiếu của RFAF. Tờ Mash viết rằng, trận đánh ở biên giới Belgorod đã kéo dài gần một ngày (từ 2 giờ chiều hôm trước, đến 9 giờ sáng hôm sau) và quân Ukraine liên tục tung các nhóm tấn công, với tổng quân số lên tới hàng trăm quân, có sự hỗ trợ hỏa lực của pháo binh và cả từ xe tăng; liên tục tổ chức xung phong vào trận địa phòng ngự của quân Nga. Nhưng lính biên phòng Nga ở Belgorod, mặc dù quân số ít, nhưng vẫn dũng cảm kiên cường chống cự, giữ vững trận địa; gây tổn thất nặng nề cho quân Ukraine, buộc lực lượng này phải rút lui. Trong trận đánh kéo dài gần một ngày trên, trung bình một lính biên phòng Nga, chống lại 5 lính AFU tấn công. Trong quá trình chiến đấu, lính biên phòng Nga đã nhiều lần gọi pháo binh hỗ trợ, đẩy lùi các cuộc tấn công của bộ binh và xe bọc thép Ukraine. Trận đánh diễn ra ở cự ly gần, quân Ukraine cố ném lựu đạn vào quân Nga, nhưng dù chênh lệch lực lượng, quân Nga vẫn đứng vững và không rút lui. Khi quân tiếp viện đầy đủ đến và quân Ukraine hoàn toàn bị đẩy lui, cứ điểm này bị bao phủ trong đống đổ nát, đến nỗi binh lính Lữ đoàn 128 phải dùng tay dọn sạch đống đổ nát và kéo lính biên phòng ra ngoài. Thật không may, đã có tổn thất, một số người bị thương, một số bị thương nặng. Hiện số lính biên phòng tham gia trận đánh trên, tất cả được sơ tán về tuyến sau; thay thế họ là quân của Lữ đoàn 128. Mặc dù những người lính biên phòng Nga chiến đấu hết sức anh dũng, đẩy lui các đợt tấn công của AFU đông gấp 5 lần; tuy nhiên, nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho lãnh đạo RFAF, giống như tình hình của chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của AFU vào tháng 8 năm ngoái? Một trong những câu hỏi chính là tại sao, trong bối cảnh AFU tấn công vào khu vực Krasnoyarsk, đã diễn ra trong nhiều ngày nay, tình hình lại trở nên tồi tệ đến mức quân Ukraine chỉ phải đối đầu với lực lượng 10 người lính biên phòng Nga (25 người sau khi quân tiếp viện đến)? Một câu hỏi đặt ra về việc trinh sát nắm địch của RFAF. Tiếp theo câu hỏi đặt ra là tại sao lực lượng rất hạn chế của Nga, lại buộc phải tiến hành một trận đánh “không cân sức”, kéo dài nhiều giờ đồng hồ với lực lượng AFU mạnh hơn gấp nhiều lần? Nếu không có tinh thần chiến đấu anh dũng của 25 lính Nga, liệu các đơn vị đặc nhiệm của AFU, có lặp lại cuộc đột phá vào tháng 8 năm ngoái ở khu vực Kursk, với độ sâu hàng chục km? Có lẽ lãnh đạo cấp cao của RFAF, rút ra được bài học kinh nghiệm từ chiến dịch tấn công bất ngờ của AFU vào lãnh thổ Kursk năm ngoái, khiến RFAF phải “chật vật” trong 7 tháng mà chưa đánh bật hoàn toàn quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga. Và tình huống lính Nga chiến đấu trước đối phương đông gấp 5-6 lần, hy vọng sẽ không lặp lại. Vào ngày 25/3, Phong trào công chúng "Cựu chiến binh Nga" đã kêu gọi lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, đưa ra đề xuất khen thưởng các chiến sĩ biên phòng, đã giữ vững được trận địa ở làng Popovka, nơi bị lực lượng Ukraine mạnh hơn nhiều lần tấn công. Kênh Military Summary cho biết, kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng tham mưu AFU là nếu thất bại ở Kursk, thì sẽ chủ động rút lui, sau đó chọn mục tiêu trên khu vực Belgorod hoặc các tỉnh biên giới khác của Nga để tấn công; nhằm duy trì sự hiện diện của quân Ukraine trên biên giới Nga. Mục đích của các hành động quân sự trên, là nỗ lực gây sức ép lên Nga và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine, nhằm tạo ra tình hình có lợi hơn cho Ukraine. Tuy nhiên, các nguồn tin Ukraine cũng thừa nhận, so với chiến dịch Kursk, kết quả hoạt động của AFU tại tỉnh Belgorod lần này có thể nói là nhỏ hơn rất nhiều. (nguồn ảnh Military Review, RT, Ukrinform. Sina).

Một số chi tiết về những trận đánh ác liệt ở khu vực biên giới tỉnh Belgorod của Nga, giáp với tỉnh Sumy đang được hé lộ. Kế hoạch ban đầu của quân đội Ukraine (AFU) nhằm chiếm ngôi làng Demidovka làm đầu cầu, để tiến sâu hơn vào vùng Belgorod đã thất bại. Sau đó Bộ Tổng tham mưu AFU đã quyết định chuyển hướng tấn công sang phía làng Popovka, nằm gần biên giới. Theo tin tức do phía Ukraine công bố, AFU đã tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn vào tỉnh Belgorod trong 96 giờ qua. Theo các phương tiện truyền thông Ukraine, AFU tràn vào Belgorod “như thủy triều”, với chiều chiều sâu ít nhất 5 km, đã chiếm được một số ngôi làng của Nga. Phía Ukraine cũng đưa tin rằng, một tướng của quân đội Nga (RFAF) đã thiệt mạng trong chiến đấu, nhưng không có thông tin độc lập để kiểm chứng. Hiện tại, có vẻ như chiến lược "tiến nhanh, rút nhanh" của AFU, đã mang lại một số kết quả (dù chỉ là trên góc độ tuyên truyền). Theo cổng thông tin Mash, vào ngày 24/3, chỉ huy AFU đã sử dụng một lực lượng đặc biệt tấn công vào làng Popovka, tỉnh Belgorod, tương tự như chiến dịch đánh úp vào khu vực Kursk vào tháng 8/2024. Trong trường hợp này, một lần nữa theo Mash, cuộc tấn công của AFU, được thực hiện bởi lực lượng vượt trội, lên tới 150 quân. Điều bất ngờ là hướng tiến công của AFU cách không xa Sudzha, trung tâm giao tranh ở “mấu lồi” Kursk, nhưng quân Nga ở đây chỉ có lính biên phòng? Theo thông tin, ban đầu chỉ có 10 lính biên phòng Nga, sau đó được tăng viện thêm 15 chiến sĩ của Lữ đoàn 128; nhưng tổng cộng chỉ có 25 người, quân số chỉ bằng một trung đội bộ binh thiếu của RFAF. Tờ Mash viết rằng, trận đánh ở biên giới Belgorod đã kéo dài gần một ngày (từ 2 giờ chiều hôm trước, đến 9 giờ sáng hôm sau) và quân Ukraine liên tục tung các nhóm tấn công, với tổng quân số lên tới hàng trăm quân, có sự hỗ trợ hỏa lực của pháo binh và cả từ xe tăng; liên tục tổ chức xung phong vào trận địa phòng ngự của quân Nga. Nhưng lính biên phòng Nga ở Belgorod, mặc dù quân số ít, nhưng vẫn dũng cảm kiên cường chống cự, giữ vững trận địa; gây tổn thất nặng nề cho quân Ukraine, buộc lực lượng này phải rút lui. Trong trận đánh kéo dài gần một ngày trên, trung bình một lính biên phòng Nga, chống lại 5 lính AFU tấn công. Trong quá trình chiến đấu, lính biên phòng Nga đã nhiều lần gọi pháo binh hỗ trợ, đẩy lùi các cuộc tấn công của bộ binh và xe bọc thép Ukraine. Trận đánh diễn ra ở cự ly gần, quân Ukraine cố ném lựu đạn vào quân Nga, nhưng dù chênh lệch lực lượng, quân Nga vẫn đứng vững và không rút lui. Khi quân tiếp viện đầy đủ đến và quân Ukraine hoàn toàn bị đẩy lui, cứ điểm này bị bao phủ trong đống đổ nát, đến nỗi binh lính Lữ đoàn 128 phải dùng tay dọn sạch đống đổ nát và kéo lính biên phòng ra ngoài. Thật không may, đã có tổn thất, một số người bị thương, một số bị thương nặng. Hiện số lính biên phòng tham gia trận đánh trên, tất cả được sơ tán về tuyến sau; thay thế họ là quân của Lữ đoàn 128. Mặc dù những người lính biên phòng Nga chiến đấu hết sức anh dũng, đẩy lui các đợt tấn công của AFU đông gấp 5 lần; tuy nhiên, nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho lãnh đạo RFAF, giống như tình hình của chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của AFU vào tháng 8 năm ngoái? Một trong những câu hỏi chính là tại sao, trong bối cảnh AFU tấn công vào khu vực Krasnoyarsk, đã diễn ra trong nhiều ngày nay, tình hình lại trở nên tồi tệ đến mức quân Ukraine chỉ phải đối đầu với lực lượng 10 người lính biên phòng Nga (25 người sau khi quân tiếp viện đến)? Một câu hỏi đặt ra về việc trinh sát nắm địch của RFAF. Tiếp theo câu hỏi đặt ra là tại sao lực lượng rất hạn chế của Nga, lại buộc phải tiến hành một trận đánh “không cân sức”, kéo dài nhiều giờ đồng hồ với lực lượng AFU mạnh hơn gấp nhiều lần? Nếu không có tinh thần chiến đấu anh dũng của 25 lính Nga, liệu các đơn vị đặc nhiệm của AFU, có lặp lại cuộc đột phá vào tháng 8 năm ngoái ở khu vực Kursk, với độ sâu hàng chục km? Có lẽ lãnh đạo cấp cao của RFAF, rút ra được bài học kinh nghiệm từ chiến dịch tấn công bất ngờ của AFU vào lãnh thổ Kursk năm ngoái, khiến RFAF phải “chật vật” trong 7 tháng mà chưa đánh bật hoàn toàn quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga. Và tình huống lính Nga chiến đấu trước đối phương đông gấp 5-6 lần, hy vọng sẽ không lặp lại. Vào ngày 25/3, Phong trào công chúng "Cựu chiến binh Nga" đã kêu gọi lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, đưa ra đề xuất khen thưởng các chiến sĩ biên phòng, đã giữ vững được trận địa ở làng Popovka, nơi bị lực lượng Ukraine mạnh hơn nhiều lần tấn công. Kênh Military Summary cho biết, kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng tham mưu AFU là nếu thất bại ở Kursk, thì sẽ chủ động rút lui, sau đó chọn mục tiêu trên khu vực Belgorod hoặc các tỉnh biên giới khác của Nga để tấn công; nhằm duy trì sự hiện diện của quân Ukraine trên biên giới Nga. Mục đích của các hành động quân sự trên, là nỗ lực gây sức ép lên Nga và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine, nhằm tạo ra tình hình có lợi hơn cho Ukraine. Tuy nhiên, các nguồn tin Ukraine cũng thừa nhận, so với chiến dịch Kursk, kết quả hoạt động của AFU tại tỉnh Belgorod lần này có thể nói là nhỏ hơn rất nhiều. (nguồn ảnh Military Review, RT, Ukrinform. Sina).