Nga mất gần 100 tên lửa hành trình sau vụ tấn công của Ukraine

Bộ Tổng tham mưu Ukraine vừa tuyên bố ngày 27/3, lực lượng Phòng không Ukraine đã phá hủy 96 tên lửa hành trình, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ không quân Engels-2 của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga vào ngày 20/3/2025. Ảnh Reuters Cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân chiến lược của Nga, nằm ở Saratov Oblast, cách biên giới Ukraine khoảng 600 km. Đây là nơi bố trí các máy bay ném bom hạng nặng như Tu-95 và Tu-160, những phương tiện chính để Nga triển khai các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine. Ảnh Wikipedia Những hình ảnh vệ tinh được công bố sau vụ tấn công đã xác nhận mức độ thiệt hại tương đối lớn, cho thấy nhiều kho đạn dược kiên cố đã bị phá hủy. Ngoài ra, cuộc tấn công còn nhắm vào các kho chứa nhiên liệu hàng không, khiến Nga mất đi một lượng lớn dự trữ quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng duy trì hoạt động chiến đấu của Nga. Ảnh Reuters Các quan chức cấp cao Nga cũng đã thừa nhận về cuộc tấn công, nhưng họ cung cấp khá ít thông tin chi tiết về vụ tấn công, trong khi chính quyền địa phương cũng chỉ báo cáo về các vụ cháy và sơ tán ở khu vực xung quanh. Ảnh The Kyiv Independent Về phía Quân đội Ukraine khẳng định, cuộc tấn công đã vô hiệu hóa gần 100 tên lửa hành trình, có khả năng bao gồm cả loại Kh-101 tiên tiến. Những tên lửa này thường được lực lượng Nga sử dụng để tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine từ xa và được phóng từ các máy bay ném bom hạng nặng như Tu-95 và Tu-160, cả hai đều được bố trí tại căn cứ Engels-2. Ảnh Reuters Đáp trả những khẳng định phía Quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga phản ứng gay gắt bằng cách tuyên bố đã bắn hạ hơn 130 máy bay không người lái của Ukraine trong cuộc tấn công, nhưng không nêu rõ những tổn thất tại căn cứ Engels-2. Thống đốc tỉnh Saratov, Roman Busargin mô tả đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái dữ dội nhất từ trước đến nay vào khu vực kể từ khi xung đột nổ ra, đồng thời cho biết chính quyền địa phương đã ban hành các biện pháp khẩn cấp để đối phó với hỏa hoạn và bảo vệ người dân. Hiện tại, phương tiện truyền thông nhà nước Nga đưa tin không có thương vong tại căn cứ, thay vào đó tập trung vào phản ứng phòng thủ. Tuy nhiên, các bài đăng trên mạng xã hội đã mô tả những vụ nổ lớn và bầu trời đêm rực lửa, một số cư dân đã phải bỏ chạy khỏi nhà. Nằm dọc theo sông Volga, căn cứ Engels-2 từ lâu đã đóng vai trò là nền tảng của không quân chiến lược Nga, nơi này chứa một số máy bay tiên tiến và đắt tiền nhất của đất nước. Engels-2 không chỉ là nơi triển khai máy bay ném bom mà còn hoạt động như một trung tâm hậu cần, lưu trữ số lượng lớn đạn dược và nhiên liệu cần thiết để duy trì chiến dịch không quân của Nga. Theo các báo cáo từ Moscow, cuộc tấn công vào Engels-2 liên quan đến một đàn máy bay không người lái, số lượng lớn UAV này đã áp đảo hệ thống phòng không của Nga. Hiện tại, các quan chức Ukraine không tiết lộ cụ thể loại máy bay không người lái được sử dụng, các chuyên gia suy đoán rằng chúng có thể bao gồm các phiên bản nâng cấp của UJ-22 hoặc các hệ thống tầm xa khác. Tuy nhiên, việc mất gần 100 tên lửa hành trình nếu chính xác, có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho nguồn dự trữ của Nga, buộc Moscow phải đưa ra những lựa chọn khó khăn giữa việc bổ sung đạn dược và tài trợ cho các ưu tiên quân sự khác. Đối với Ukraine, cuộc tấn công vào Engels-2 đã đánh dấu một chương mới trong chiến dịch làm xói mòn lợi thế của Nga, trong khi đối với Moscow, đây là lời nhắc nhở rõ ràng về dấu hiệu mở rộng của cuộc xung đột. Căn cứ này, trước đây được xem là một pháo đài xa xôi và an toàn, nhưng giờ đây nó đã không còn an toàn trước sự lan rộng của xung đột.

