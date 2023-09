Không quân Nga tự do oanh tạc vào "lò vôi" Rabotino

Cuộc phản công của Quân đội Ukraine đã diễn ra được 13 tuần. Trong ba tháng tấn công đẫm máu vào tiền tuyến phía nam và phía đông, Quân đội Ukraine (AFU) đã tiến được một chút ở phía Nam Donetsk và khu vực Zaporozhye. Theo thông tin chính thức của quân đội Ukraine, trong ba tháng phản công, 250 km2 lãnh thổ đã được Quân đội Ukraine tái chiếm, nắm quyền kiểm soát 12 ngôi làng nhỏ. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều nằm trong “vùng xám” hoặc dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân Nga. Mặc dù tuyên bố của Quân đội Ukraine là làng Rabotino, nơi trở thành chiến trường chính ở vùng Zaporozhie trong những tuần gần đây, được cho là đã nằm dưới sự kiểm soát của Kiev từ lâu, thì các trận đánh ác liệt vẫn đang diễn ra ở khu vực phía bắc, trung tâm và phía nam của ngôi làng. Chỉ đến tối ngày 1/9, một số nguồn tin của Nga mới xác nhận quân Nga đã rút khỏi trận địa phòng ngự ở phía nam Rabotino và lui về phía nam, đến một tuyến phòng thủ khác gần ngôi làng ở bắc điểm cao 166. Nhưng một số thông tin vẫn cho rằng, giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở rìa phía nam của làng. Toàn bộ làng Rabotino được cho là vẫn nằm trong “vùng xám (khu vực tranh chấp giữa hai bên và không do bên nào chiếm giữ)”, trong khi quân Nga dù đã rút lực lượng chiến đấu trực tiếp, nhưng vẫn tiếp tục phản công cục bộ bằng pháo kích dữ dội vào quân Ukraine trong làng. Sau khi quân Nga rút khỏi khu vực phía nam làng Rabotino, Không quân Nga cũng bắt đầu ném bom hạng nặng vào Quân đội Ukraine tại đây. Đến tối, Quân đội Ukraine đã cố gắng điều động thêm lực lượng bằng xe chiến đấu bộ binh Bradley vào trong làng, nhằm cố gắng củng cố các chốt phòng ngự. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine và các cố vấn NATO dự kiến sẽ nắm quyền kiểm soát ngôi làng nhỏ Rabotino ngay trong những ngày đầu phản công (8/6). Tuy nhiên, họ phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt của quân Nga và lực lượng phòng thủ được chuẩn bị tốt. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga qua các bản tin chiến trường hàng ngày. Một số đơn vị Ukraine đã bị thiệt hại nặng trong các bãi mìn của Nga và trong cuộc chiến giành Rabotino, nơi chỉ có bốn trục đường và một tòa nhà bê tông là trường học của làng, vài chục ngôi nhà; nhưng thực sự trở thành chiến địa. Chịu tổn thất nặng nề, vào đầu tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine buộc phải tung nốt Lữ đoàn tấn công đường không 82 và 46 từ lực lượng dự bị chiến lược. Việc đưa lực lượng dự bị cuối cùng này vào chiến đấu, giúp đẩy lùi quân Nga về phía nam của làng. Do Quân đội Ukraine sử dụng chiến thuật nhóm nhỏ tấn công, nên lực lượng Không quân Nga không thể hỗ trợ chiến đấu, vì sợ ném bom nhầm vào quân ta. Tuy nhiên sau khi quân Nga lùi về bắc điểm cao 166, Không quân Nga đã ồ ạt ném bom phá hạng nặng vào làng, kết hợp với pháo binh bắn phá, biến làng Rabotino trở thành “thao trường tập bắn”. Ngày 4/9, tờ báo “Russia Gazette” của Nga, dẫn lời ông Vladimir Rogov, người đứng đầu tổ chức thân Nga “Chúng tôi ở bên Nga” ở vùng Zaporozhye cho biết, hiện quân Nga tại Rabotino đang tiếp tục giữ vững trận địa phòng ngự của mình. Tờ “Russia Gazette” cho biết: "Cho dù các lãnh đạo quân đội Ukraine có nói những lời lớn lao đến đâu, họ vẫn chưa chọc thủng được tuyến phòng thủ đầu tiên. Quân đội của chúng tôi vẫn bảo vệ được các vị trí của mình". Làng Verbovoye và Rabodino vẫn đứng vững, những "nỗ lực xuyên thủng tuyến phòng ngự" của họ đã bị cản trở. Còn Tướng Oleksandr Tanavsky, Tư lệnh chiến trường miền Nam của Quân đội Ukraine, trước đó đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Observer của Anh rằng, họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga. Còn quyền Thống đốc Vùng Zaporozhye (thân Nga), ông Yevhen Balitsky cho biết trên kênh Telegram cá nhân, là tình hình khu vực làng Rabotino vẫn còn căng thẳng. Vào đêm 4/9, nhóm tấn công Ukraine với quân số 20 người, đã cố gắng tiến vào làng Rabotino, nhưng đã bị pháo binh Nga đánh bật. Như vậy có thể phán đoán rằng, tình hình là làng Rabotino hiện tại là vùng xám, sự xuất hiện của quân Ukraine tại đây chắc chắn sẽ bị phía Nga phát hiện và phát động tấn công bằng hỏa lực. Do vậy, việc Quân đội Ukraine tràn ngập làng Rabotino, cũng chỉ là hành động mang tính biểu tượng (cắm cờ). Hiện nay các đơn vị của Nga vẫn đang kiểm soát các cánh đồng ở phía tây làng Rabotino, cũng như các làng khác trong khu vực, bao gồm Kopani, Verbovoe, Novofedorovka; ngăn chặn quân Ukraine sẽ tiến sâu hơn về phía nam tới Tokmak. Mục tiêu trước mắt là quân Ukraine phải tiếp tục vượt qua một “cửa tử” mới là Novoprokopovka, nằm ở phía nam làng Rabotino. Quân đội Ukraine đang mở rộng chính diện hướng tấn công, để “làm thẳng” mặt trận. Trong khi các cuộc tấn công của họ vào Verbovoe không dẫn đến chiến thắng nào. Quân đội Ukraine có thể có kế hoạch bỏ qua các khu làng và đe dọa nhóm quân Nga được triển khai ở phía bắc Verbovoe, bằng cách bao vây một phần, buộc quân Nga phải rút lui. Ba chiếc Stryker của Ukraine bị phá hủy tại một khu vực trên mặt trận Zaporozhie. Nguồn Topwar

