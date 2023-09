Nga cải tiến bom thường 1.500 kg thành bom lượn thông minh chính xác

Máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân Nga trên chiến trường Ukraine, bắt đầu sử dụng bom FAB-1500 M54 có sức công phá rất mạnh với mô-đun hiệu chỉnh đường bay bằng tín hiệu vệ tinh (UMPC); hay còn gọi là bom lượn có điều khiển chính xác. Vào ngày 5 tháng 9, phi công quân sự Nga đã nghỉ hưu Ilya Tumanov đã viết về điều này trên kênh Telegram Fighterbomber của mình. Sau nhiều tháng thử nghiệm và khắc phục những sai sót, vài ngày trước, quả bom UMPC FAB-1500 M54 đầu tiên, được lực lượng Không quân Nga thả từ máy bay tiêm kích bom Su-34, đã đánh chính xác mục tiêu bằng một đòn tấn công trực tiếp từ cự ly 50 km. Vì một số lý do nhất định, các nhà thiết kế đã không thể sử dụng bộ UMPC, được sử dụng trên các loại bom 500 và 250 kg (hai loại bom mà Không quân Nga sử dụng nhiều trên chiến trường Ukraine) cho bom FAB-1500 M54. Vì vậy, có thể nói rằng mọi thứ gần như phải bắt đầu lại từ đầu; Các nhà thiết kế vũ khí Nga thậm chí phải thiết kế lại cánh lượn mới với cơ chế điều khiển mới cho bom FAB-1500 M54. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu và cuối cùng mọi chuyện cũng thành công; phi công Tumanov giải thích. Tuy nhiên phi công Tumanov cũng chưa dám khẳng định là bom FAB-1500 M54 với thiết bị điều chỉnh UMPC có thể tăng hay giảm quãng đường bay với đôi cánh lượn được trang bị, so với những quả bom có trọng lượng nhẹ hơn? Nhưng theo một số chuyên gia, bom FAB-1500 M54 với UMPC được trang bị mô-đun UMPC là loại bom có khả năng bay xa nhất trong số bom lượn của Nga đang sử dụng hiện nay (các loại bom lượn 500 và 250 kg của Nga có tầm bay từ 20-80 km). Phi công Tumanov giải thích rằng, máy bay tiêm kích bom Su-34 có thể mang đồng thời hai quả bom FAB-1500 M54 với mô-đun UMPC, mỗi quả chứa tới 700 kg thuốc nổ. Ngoài ra chiến đấu cơ Su-35 của Không quân Nga cũng có thể sử dụng loại bom này. Như vậy chỉ từ tháng 2 năm nay, những chiếc máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của Nga đã thêm 3 loại vũ khí chính xác, có sức công phá lớn, đó chính là bom lượn có điều khiển, được cải tiến từ bom thường, gồm loại 250, 500 và 1.500 kg. Độ chính xác được công bố của bom FAB-1500 M54 được trang bị mô-đun UMPC là 5 mét, hố bom có đường kính 15 mét và khu vực bị ảnh hưởng vượt quá 2 km2. Phi công Tumanov cho rằng, vẫn còn nhiều điều phải làm với lực lượng Không quân Nga khi sử dụng bom FAB-1500 M54 được trang bị mô-đun UMPC, ví dụ chiến thuật, những mục tiêu nào thì nên sử dụng, thời cơ sử dụng, kỹ năng phi công khi thả loại bom lớn như vậy trong điều kiện phòng không Ukraine còn rất mạnh… Phi công Tumanov cũng cho rằng, hiện lực lượng phòng không Ukraine vẫn chưa thể đánh chặn được những quả bom lượn có điều khiển của Không quân Nga, do những quả bom này có mức độ phản xạ radar thấp do mục tiêu rất nhỏ và bay chậm. Hiện nay các trường hợp Không quân Nga sử dụng bom lượn có điều khiển FAB-1500 M54 để tiêu diệt mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine vẫn còn hiếm. Nhưng ông Tumanov hy vọng rằng tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga sẽ bắt đầu sản xuất trong vòng một tháng, như đã làm với các loại bom nhỏ hơn hơn. Kể từ tháng 2 năm nay, Không quân Nga đã sử dụng bom lượn có điều khiển tại chiến trường Ukraine; trong thời gian qua, đã có hàng trăm quả bom lượn có điều khiển chính xác đã được Không quân Nga sử dụng. Loại bom lượn có điều khiển bởi mô-đun UMPC đã được trang bị không chỉ trên máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của loạt mới nhất, mà còn cả trên những chiếc Su-34 của loạt đầu tiên. Đây là tin tốt cho Không quân Nga; phi công Tumanov phát biểu. Trước đó, khi chưa có bom lượn có điều khiển, Không quân Nga thường xuyên phải sử dụng những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại để thả bom thường, do họ thiếu vũ khí dẫn đường chính xác. Hành động này khiến những chiếc máy bay chiến đấu đắt tiền, trở thành mục tiêu bắn hạ dễ dàng, từ tên lửa phòng không vác vai của Quân đội Ukraine. Với việc sử dụng rộng rãi các loại bom lượn có điều khiển, đã tăng mức độ chính xác của các phi vụ ném bom của Không quân Nga. Nhưng điều quan trọng là việc đưa bom lượn có điều khiển vào sử dụng, khiến tỷ lệ máy bay chiến đấu của Không quân Nga, bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ giảm đi rõ rệt. Những quả bom lượn có điều khiển, cho phép máy bay chiến đấu Nga thực hiện các cuộc tấn công tầm xa ngoài tầm bắn của hầu hết các loại vũ khí phòng không Ukraine; khiến các loại vũ khí phòng không dã chiến và tầm thấp của Ukraine trở lên “thừa thãi”. Những quả bom này làm cho các cuộc tấn công trở nên dễ dàng hơn, vì các loại bom lượn có điều khiển này thực chất là bom thường, có lắp thêm bộ mô-đun UMPC có giá thành cũng không quá đắt và tổng thành rẻ hơn rất nhiều với những loại tên lửa không đối đất hoặc bom có điều khiển của Nga.

Máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân Nga trên chiến trường Ukraine, bắt đầu sử dụng bom FAB-1500 M54 có sức công phá rất mạnh với mô-đun hiệu chỉnh đường bay bằng tín hiệu vệ tinh (UMPC); hay còn gọi là bom lượn có điều khiển chính xác. Vào ngày 5 tháng 9, phi công quân sự Nga đã nghỉ hưu Ilya Tumanov đã viết về điều này trên kênh Telegram Fighterbomber của mình. Sau nhiều tháng thử nghiệm và khắc phục những sai sót, vài ngày trước, quả bom UMPC FAB-1500 M54 đầu tiên, được lực lượng Không quân Nga thả từ máy bay tiêm kích bom Su-34, đã đánh chính xác mục tiêu bằng một đòn tấn công trực tiếp từ cự ly 50 km. Vì một số lý do nhất định, các nhà thiết kế đã không thể sử dụng bộ UMPC, được sử dụng trên các loại bom 500 và 250 kg (hai loại bom mà Không quân Nga sử dụng nhiều trên chiến trường Ukraine) cho bom FAB-1500 M54. Vì vậy, có thể nói rằng mọi thứ gần như phải bắt đầu lại từ đầu; Các nhà thiết kế vũ khí Nga thậm chí phải thiết kế lại cánh lượn mới với cơ chế điều khiển mới cho bom FAB-1500 M54. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu và cuối cùng mọi chuyện cũng thành công; phi công Tumanov giải thích. Tuy nhiên phi công Tumanov cũng chưa dám khẳng định là bom FAB-1500 M54 với thiết bị điều chỉnh UMPC có thể tăng hay giảm quãng đường bay với đôi cánh lượn được trang bị, so với những quả bom có trọng lượng nhẹ hơn? Nhưng theo một số chuyên gia, bom FAB-1500 M54 với UMPC được trang bị mô-đun UMPC là loại bom có khả năng bay xa nhất trong số bom lượn của Nga đang sử dụng hiện nay (các loại bom lượn 500 và 250 kg của Nga có tầm bay từ 20-80 km). Phi công Tumanov giải thích rằng, máy bay tiêm kích bom Su-34 có thể mang đồng thời hai quả bom FAB-1500 M54 với mô-đun UMPC, mỗi quả chứa tới 700 kg thuốc nổ. Ngoài ra chiến đấu cơ Su-35 của Không quân Nga cũng có thể sử dụng loại bom này. Như vậy chỉ từ tháng 2 năm nay, những chiếc máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của Nga đã thêm 3 loại vũ khí chính xác, có sức công phá lớn, đó chính là bom lượn có điều khiển, được cải tiến từ bom thường, gồm loại 250, 500 và 1.500 kg. Độ chính xác được công bố của bom FAB-1500 M54 được trang bị mô-đun UMPC là 5 mét, hố bom có đường kính 15 mét và khu vực bị ảnh hưởng vượt quá 2 km2. Phi công Tumanov cho rằng, vẫn còn nhiều điều phải làm với lực lượng Không quân Nga khi sử dụng bom FAB-1500 M54 được trang bị mô-đun UMPC, ví dụ chiến thuật, những mục tiêu nào thì nên sử dụng, thời cơ sử dụng, kỹ năng phi công khi thả loại bom lớn như vậy trong điều kiện phòng không Ukraine còn rất mạnh… Phi công Tumanov cũng cho rằng, hiện lực lượng phòng không Ukraine vẫn chưa thể đánh chặn được những quả bom lượn có điều khiển của Không quân Nga, do những quả bom này có mức độ phản xạ radar thấp do mục tiêu rất nhỏ và bay chậm. Hiện nay các trường hợp Không quân Nga sử dụng bom lượn có điều khiển FAB-1500 M54 để tiêu diệt mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine vẫn còn hiếm. Nhưng ông Tumanov hy vọng rằng tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga sẽ bắt đầu sản xuất trong vòng một tháng, như đã làm với các loại bom nhỏ hơn hơn. Kể từ tháng 2 năm nay, Không quân Nga đã sử dụng bom lượn có điều khiển tại chiến trường Ukraine; trong thời gian qua, đã có hàng trăm quả bom lượn có điều khiển chính xác đã được Không quân Nga sử dụng. Loại bom lượn có điều khiển bởi mô-đun UMPC đã được trang bị không chỉ trên máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của loạt mới nhất, mà còn cả trên những chiếc Su-34 của loạt đầu tiên. Đây là tin tốt cho Không quân Nga; phi công Tumanov phát biểu. Trước đó, khi chưa có bom lượn có điều khiển, Không quân Nga thường xuyên phải sử dụng những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại để thả bom thường, do họ thiếu vũ khí dẫn đường chính xác. Hành động này khiến những chiếc máy bay chiến đấu đắt tiền, trở thành mục tiêu bắn hạ dễ dàng, từ tên lửa phòng không vác vai của Quân đội Ukraine. Với việc sử dụng rộng rãi các loại bom lượn có điều khiển, đã tăng mức độ chính xác của các phi vụ ném bom của Không quân Nga. Nhưng điều quan trọng là việc đưa bom lượn có điều khiển vào sử dụng, khiến tỷ lệ máy bay chiến đấu của Không quân Nga, bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ giảm đi rõ rệt. Những quả bom lượn có điều khiển, cho phép máy bay chiến đấu Nga thực hiện các cuộc tấn công tầm xa ngoài tầm bắn của hầu hết các loại vũ khí phòng không Ukraine; khiến các loại vũ khí phòng không dã chiến và tầm thấp của Ukraine trở lên “thừa thãi”. Những quả bom này làm cho các cuộc tấn công trở nên dễ dàng hơn, vì các loại bom lượn có điều khiển này thực chất là bom thường, có lắp thêm bộ mô-đun UMPC có giá thành cũng không quá đắt và tổng thành rẻ hơn rất nhiều với những loại tên lửa không đối đất hoặc bom có điều khiển của Nga.