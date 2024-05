Khối tài sản bạc tỷ của tiền vệ Xuân Trường và vợ giám đốc

Cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, tiền vệ Lương Xuân Trường từng tạo nên cơn sốt bóng đá thời điểm năm 2014. Đến năm 2018, Xuân Trường một lần nữa được người hâm mộ yêu mến khi làm đội trưởng của U23 Việt Nam giành chức á quân U23 châu Á. Ảnh: FBNV Năm 2021, Xuân Trường lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc bên vợ Ngô Mai Nhuệ Giang. Dù đã có bé Little Daisy nhưng đến nay cặp đôi vẫn chưa tổ chức lễ cưới mời họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Ảnh: Facebook Hiện tại, tiền vệ Xuân Trường đang thi đấu cho CLB Hà Tĩnh theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Hải Phòng. Để có được chữ ký của tiền vệ sinh năm 1995, đội bóng núi Hồng phải chi ra một khoản phí "khủng" hỗ trợ cùng CLB Hải Phòng. Ảnh: BongdaplusLương Xuân Trường gia nhập CLB Hải Phòng theo dạng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với HAGL ngày 31/12/2022. Hợp đồng của nam tiền vệ với Hải Phòng có thời gian 2 năm, với khoản tiền lót tay khoảng 6 tỷ đồng. Ảnh: Znews Hồi đầu năm 2019, khi rời HAGL để chuyển sang khoác áo Buriram United (Thái Lan) theo dạng cho mượn, Xuân Trường đã nhận mức lương 10.000 USD/tháng (hơn 230 triệu đồng/tháng). Ảnh; FBNV Bên cạnh đó, Xuân Trường còn là đồng sáng lập trung tâm phục hồi chấn thương bạc tỷ. Trong một chương trình kêu gọi vốn đầu tư, Xuân Trường tiết lộ tính đến hết tháng 4/2022, IRC đã phục vụ 341 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 3,5 tỷ. Ảnh: IRC Tháng 2/2023, Xuân Trường khai trương Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC Sài Gòn. Đây là trung tâm thứ 2 của Xuân Trường cùng các cộng sự. Đến tháng 4/2024 trung tâm thứ 3 của chàng tiền vệ sinh năm 1995 cũng đang chuẩn bị ra mắt tại TP.HCM. Ảnh: Luxuo Năm 2024, tiền vệ Lương Xuân Trường cùng với người đồng đội ở CLB Hải Phòng là Martin Lò mở một cửa hàng cà phê hút khách tại Hải Phòng. Ảnh: Facebook Trong đó, vợ Xuân Trường - Ngô Mai Nhuệ Giang là người Hà Nội, được cho có gia thế không phải "loại thường". Nhuệ Giang từng theo học và tốt nghiệp đại học RMIT, ngôi trường "con nhà giàu" với học phí ngành thấp nhất lên tới 739 triệu đồng đến cả tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt Ngoài học trường "đắt đỏ", những chuyến du lịch thường xuyên ra nước ngoài hay trưng diện đồ thời trang hàng hiệu cũng cho thấy sự sang chảnh của Nhuệ Giang. Ảnh: Facebook Nhuệ Giang hiện làm giám đốc trung tâm phục hồi chấn thương cơ sở Hà Nội - trung tâm do Xuân Trường cùng một số cộng sự lập ra. Ảnh: IRC Vợ của tiền vệ sinh năm 1995 đã liên tiếp ký kết các hợp đồng hợp tác phát triển cực nhanh trung tâm phục hồi chấn thương mà chồng tâm huyết. Sự giỏi giang của nàng WAG giúp Xuân Trường phần nào yên tâm để tập trung đá bóng. Ảnh: IRC

Cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, tiền vệ Lương Xuân Trường từng tạo nên cơn sốt bóng đá thời điểm năm 2014. Đến năm 2018, Xuân Trường một lần nữa được người hâm mộ yêu mến khi làm đội trưởng của U23 Việt Nam giành chức á quân U23 châu Á. Ảnh: FBNV Năm 2021, Xuân Trường lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc bên vợ Ngô Mai Nhuệ Giang. Dù đã có bé Little Daisy nhưng đến nay cặp đôi vẫn chưa tổ chức lễ cưới mời họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Ảnh: Facebook Hiện tại, tiền vệ Xuân Trường đang thi đấu cho CLB Hà Tĩnh theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Hải Phòng. Để có được chữ ký của tiền vệ sinh năm 1995, đội bóng núi Hồng phải chi ra một khoản phí "khủng" hỗ trợ cùng CLB Hải Phòng. Ảnh: Bongdaplus Lương Xuân Trường gia nhập CLB Hải Phòng theo dạng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với HAGL ngày 31/12/2022. Hợp đồng của nam tiền vệ với Hải Phòng có thời gian 2 năm, với khoản tiền lót tay khoảng 6 tỷ đồng. Ảnh: Znews Hồi đầu năm 2019, khi rời HAGL để chuyển sang khoác áo Buriram United (Thái Lan) theo dạng cho mượn, Xuân Trường đã nhận mức lương 10.000 USD/tháng (hơn 230 triệu đồng/tháng). Ảnh; FBNV Bên cạnh đó, Xuân Trường còn là đồng sáng lập trung tâm phục hồi chấn thương bạc tỷ. Trong một chương trình kêu gọi vốn đầu tư, Xuân Trường tiết lộ tính đến hết tháng 4/2022, IRC đã phục vụ 341 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 3,5 tỷ. Ảnh: IRC Tháng 2/2023, Xuân Trường khai trương Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC Sài Gòn. Đây là trung tâm thứ 2 của Xuân Trường cùng các cộng sự. Đến tháng 4/2024 trung tâm thứ 3 của chàng tiền vệ sinh năm 1995 cũng đang chuẩn bị ra mắt tại TP.HCM. Ảnh: Luxuo Năm 2024, tiền vệ Lương Xuân Trường cùng với người đồng đội ở CLB Hải Phòng là Martin Lò mở một cửa hàng cà phê hút khách tại Hải Phòng. Ảnh: Facebook Trong đó, vợ Xuân Trường - Ngô Mai Nhuệ Giang là người Hà Nội, được cho có gia thế không phải "loại thường". Nhuệ Giang từng theo học và tốt nghiệp đại học RMIT, ngôi trường "con nhà giàu" với học phí ngành thấp nhất lên tới 739 triệu đồng đến cả tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt Ngoài học trường "đắt đỏ", những chuyến du lịch thường xuyên ra nước ngoài hay trưng diện đồ thời trang hàng hiệu cũng cho thấy sự sang chảnh của Nhuệ Giang. Ảnh: Facebook Nhuệ Giang hiện làm giám đốc trung tâm phục hồi chấn thương cơ sở Hà Nội - trung tâm do Xuân Trường cùng một số cộng sự lập ra. Ảnh: IRC Vợ của tiền vệ sinh năm 1995 đã liên tiếp ký kết các hợp đồng hợp tác phát triển cực nhanh trung tâm phục hồi chấn thương mà chồng tâm huyết. Sự giỏi giang của nàng WAG giúp Xuân Trường phần nào yên tâm để tập trung đá bóng. Ảnh: IRC