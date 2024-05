Nga bừng tỉnh, tên lửa phá hủy đoàn tàu vũ khí của Ukraine

Hãng tin Nga Sputnik ngày 27/4 đưa tin, sau khi một đợt viện trợ quân sự mới của Mỹ vào Ukraine với số lượng lớn, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh tấn công trong vòng 24 giờ, nhằm vào các đoàn tàu chở vũ khí, trang bị của phương Tây vào Ukraine. Máy bay không người lái trinh sát Orion và Orlan-10 của Nga tiến hành các hoạt động trinh sát và giám sát trên các tuyến đường sắt Kharkov và Donetsk. Các máy bay chiến đấu Su-35 của lực lượng không quân chiến thuật Nga đã hỗ trợ hoạt động này. Trong khi đó, các máy bay tiêm kích bom Su-34 và máy cường kích mặt đất Su-25 đã thực hiện các cuộc không kích chính xác nhằm vào các đoàn tàu vũ khí và trang bị của phương Tây đang tiến vào gần thị trấn Udachny ở tỉnh Donetsk. Còn lực lượng tên lửa chiến thuật tấn công vào một trạm bốc dỡ tàu gần Balakliya, vùng Kharkov. Việc Quân đội Ukraine trụ được ở chiến trường Donbass cho đến nay chủ yếu là nhờ có trung tâm hậu cần lớn Kharkov. Hàng viện trợ quân sự của NATO vào chiến trường Donbass, về cơ bản phải đi qua trung tâm vận tải Kharkov; do vậy nếu Nga muốn chiếm Donbass, họ phải khống chế được Kharkov. Theo các nhà phân tích, tương lai của cuộc xung đột Nga - Ukraine là phụ thuộc vào các tuyến đường sắt. Do vậy Nga cần phải phá hủy các đoàn tàu trên tuyến đường sắt trên vực rộng lớn của lãnh thổ Ukraine. Nhưng muốn đạt được, họ phải có khả năng giám sát, theo dõi, nhận dạng, khóa và tấn công mục tiêu theo thời gian thực. Tuy nhiên, việc tấn công các đoàn tàu tốc độ cao bằng các cuộc ném bom rải thảm đều vô ích. Ngay cả một tên lửa có sai số hơn 5 mét cũng sẽ gặp khó khăn khi bắn trúng một đoàn tàu cao tốc có chiều rộng tối đa 3 mét. Để phát hiện, khóa và thực hiện cuộc tấn công chính xác theo thời gian thực với mục tiêu như đoàn tàu cao tốc, cần có một radar không gian tổng hợp để truyền thông tin tình báo chiến trường trong thời gian thực và liên kết dữ liệu rất mạnh; một trung tâm chỉ huy toàn diện, máy bay chiến đấu tiên tiến, tên lửa có độ chính xác cao,... Hiện nay số quân đội có thể tấn công theo thời gian thực tầm xa, với các mục tiêu chuyển động nhanh, có thể đếm trên đầu ngón tay. Quân đội Nga đang chuyển đổi từ một đội quân bắn hàng nghìn viên đạn pháo vào đầu cuộc chiến, thành một đội quân chủ yếu thực hiện các cuộc tấn công công nghệ cao. Các chuyên gia Nga cho rằng, bài học sâu sắc mà cuộc chiến tranh Xô-Đức để lại đó là, kết quả của một cuộc chiến tranh lâu dài không phụ thuộc vào sức mạnh của tình thế nhất thời, mà phụ thuộc vào việc bên nào có thể thích ứng nhanh hơn. Chuyên gia Nga Sergei Tsekov đặc biệt nhấn mạnh, các cơ quan tình báo Nga phải tìm mọi cách để có thêm thông tin về hệ thống đường sắt Ukraine và mở rộng quy mô tấn công vào đoàn tàu quân sự Ukraine. Đồng thời cho phương Tây thấy rằng, Ukraine không thể giành chiến thắng trên chiến trường hôm nay, ngày mai hay bất cứ lúc nào. Do một lượng lớn viện trợ quân sự của Mỹ và phương Tây sẽ vào Ukraine, nên dự kiến trong vài tháng tới, Quân đội Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công đặc biệt vào hệ thống đường sắt Ukraine. Áp dụng thế trận áp lực cao và tiếp tục tấn công hệ thống giao thông đường sắt của Ukraine. Hãng tin Sputnik của Nga cũng đưa tin, Mỹ đang yêu cầu Ba Lan, Tây Ban Nha và các nước khác hỗ trợ Ukraine tên lửa phòng không Patriot. Các quốc gia như Ba Lan, Hà Lan và Hy Lạp đều tuyên bố rằng, họ không có tên lửa Patriot để hỗ trợ. Ngay cả bản thân Mỹ cũng không. Trợ lý an ninh của Tổng thống Mỹ Jake Sullivan nói rõ rằng, Mỹ hiện không có dư thừa tên lửa phòng không Patriot để có thể hỗ trợ Quân đội Ukraine. Sullivan cho biết: "Các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ hiện đang được triển khai trên toàn thế giới, bao gồm cả Trung Đông, để bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ". Hiện chỉ có Tây Ban Nha sẵn sàng cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Tây Ban Nha có 4 tiểu đoàn tên lửa Patriot, một trong số đó được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các cuộc tấn công tên lửa của Syria. Dự kiến, công ty này sẽ được chuyển sang hỗ trợ Ukraine. Đức đã cung cấp cho Ukraine 3 tiểu đoàn tên lửa Patriot. Chính tên lửa Patriot này đã liên tục phục kích các máy bay cảnh báo sớm, máy bay vận tải và máy bay ném bom Su-34 của Nga ở khu vực Kharkov, Donbass và Kherson. Hiện những tổ hợp tên lửa Patriot này đã bị tên lửa Nga phá hủy. Gần đây, Đức bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ thêm một tiểu đoàn tên lửa Patriot khác. Đồng thời, Đức tin rằng hiệu suất giai đoạn cuối của tên lửa Patriot đối với việc chống lại máy bay chiến đấu là tốt và nước này có kế hoạch đặt mua thêm 4 tiểu đoàn nữa. Ukraine có tổng cộng 3 tiểu đoàn tên lửa Patriot, tất cả đều đã bị Quân đội Nga làm hư hại và phá hủy. Ukraine yêu cầu ít nhất 25 tiểu đoàn tên lửa Patriot (tương đương 7 lữ đoàn), để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Còn Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đề nghị xin viện trợ ít nhất 7 tiểu đoàn tên lửa phòng không Patriot để triển khai ở Kiev, Kharkov, Lviv, Odessa và Dnepropetrovsk; đồng thời triển khai thêm 2 tiểu đoàn nữa ở khu vực chiến trường. Mặc dù NATO có hơn 100 tiểu đoàn tên lửa Patriot, nhưng số lượng có thể hỗ trợ Ukraine là không nhiều. Hiện có hơn 60 tiểu đoàn ở Mỹ, 10 tiểu đoàn ở Đức, 4 tiểu đoàn ở Thụy Điển, 3 tiểu đoàn ở Hà Lan, 7 tiểu đoàn ở Romania, 12 tiểu đoàn ở Hy Lạp, 4 tiểu đoàn ở Tây Ban Nha, 2 tiểu đoàn ở Ba Lan,... Một số tiểu đoàn tên lửa Patriot đã được bàn giao cho Ukraine, nhưng đã bị Nga loại bỏ từng hệ thống một trong cuộc chiến tiêu hao liên tục. Nếu tập trung viện trợ cho Ukraine, nếu Quân đội Nga trực tiếp xung đột với NATO, thì các quốc gia này tương đương với việc giải giáp trước, vì họ không còn tên lửa để chiến đấu với Nga. (Nguồn ảnh CNN, Reuters, Ukrinform, Forbes).

Hãng tin Nga Sputnik ngày 27/4 đưa tin, sau khi một đợt viện trợ quân sự mới của Mỹ vào Ukraine với số lượng lớn, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh tấn công trong vòng 24 giờ, nhằm vào các đoàn tàu chở vũ khí, trang bị của phương Tây vào Ukraine. Máy bay không người lái trinh sát Orion và Orlan-10 của Nga tiến hành các hoạt động trinh sát và giám sát trên các tuyến đường sắt Kharkov và Donetsk. Các máy bay chiến đấu Su-35 của lực lượng không quân chiến thuật Nga đã hỗ trợ hoạt động này. Trong khi đó, các máy bay tiêm kích bom Su-34 và máy cường kích mặt đất Su-25 đã thực hiện các cuộc không kích chính xác nhằm vào các đoàn tàu vũ khí và trang bị của phương Tây đang tiến vào gần thị trấn Udachny ở tỉnh Donetsk. Còn lực lượng tên lửa chiến thuật tấn công vào một trạm bốc dỡ tàu gần Balakliya, vùng Kharkov. Việc Quân đội Ukraine trụ được ở chiến trường Donbass cho đến nay chủ yếu là nhờ có trung tâm hậu cần lớn Kharkov. Hàng viện trợ quân sự của NATO vào chiến trường Donbass, về cơ bản phải đi qua trung tâm vận tải Kharkov; do vậy nếu Nga muốn chiếm Donbass, họ phải khống chế được Kharkov. Theo các nhà phân tích, tương lai của cuộc xung đột Nga - Ukraine là phụ thuộc vào các tuyến đường sắt. Do vậy Nga cần phải phá hủy các đoàn tàu trên tuyến đường sắt trên vực rộng lớn của lãnh thổ Ukraine. Nhưng muốn đạt được, họ phải có khả năng giám sát, theo dõi, nhận dạng, khóa và tấn công mục tiêu theo thời gian thực. Tuy nhiên, việc tấn công các đoàn tàu tốc độ cao bằng các cuộc ném bom rải thảm đều vô ích. Ngay cả một tên lửa có sai số hơn 5 mét cũng sẽ gặp khó khăn khi bắn trúng một đoàn tàu cao tốc có chiều rộng tối đa 3 mét. Để phát hiện, khóa và thực hiện cuộc tấn công chính xác theo thời gian thực với mục tiêu như đoàn tàu cao tốc, cần có một radar không gian tổng hợp để truyền thông tin tình báo chiến trường trong thời gian thực và liên kết dữ liệu rất mạnh; một trung tâm chỉ huy toàn diện, máy bay chiến đấu tiên tiến, tên lửa có độ chính xác cao,... Hiện nay số quân đội có thể tấn công theo thời gian thực tầm xa, với các mục tiêu chuyển động nhanh, có thể đếm trên đầu ngón tay. Quân đội Nga đang chuyển đổi từ một đội quân bắn hàng nghìn viên đạn pháo vào đầu cuộc chiến, thành một đội quân chủ yếu thực hiện các cuộc tấn công công nghệ cao. Các chuyên gia Nga cho rằng, bài học sâu sắc mà cuộc chiến tranh Xô-Đức để lại đó là, kết quả của một cuộc chiến tranh lâu dài không phụ thuộc vào sức mạnh của tình thế nhất thời, mà phụ thuộc vào việc bên nào có thể thích ứng nhanh hơn. Chuyên gia Nga Sergei Tsekov đặc biệt nhấn mạnh, các cơ quan tình báo Nga phải tìm mọi cách để có thêm thông tin về hệ thống đường sắt Ukraine và mở rộng quy mô tấn công vào đoàn tàu quân sự Ukraine. Đồng thời cho phương Tây thấy rằng, Ukraine không thể giành chiến thắng trên chiến trường hôm nay, ngày mai hay bất cứ lúc nào. Do một lượng lớn viện trợ quân sự của Mỹ và phương Tây sẽ vào Ukraine, nên dự kiến trong vài tháng tới, Quân đội Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công đặc biệt vào hệ thống đường sắt Ukraine. Áp dụng thế trận áp lực cao và tiếp tục tấn công hệ thống giao thông đường sắt của Ukraine. Hãng tin Sputnik của Nga cũng đưa tin, Mỹ đang yêu cầu Ba Lan, Tây Ban Nha và các nước khác hỗ trợ Ukraine tên lửa phòng không Patriot. Các quốc gia như Ba Lan, Hà Lan và Hy Lạp đều tuyên bố rằng, họ không có tên lửa Patriot để hỗ trợ. Ngay cả bản thân Mỹ cũng không. Trợ lý an ninh của Tổng thống Mỹ Jake Sullivan nói rõ rằng, Mỹ hiện không có dư thừa tên lửa phòng không Patriot để có thể hỗ trợ Quân đội Ukraine. Sullivan cho biết: "Các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ hiện đang được triển khai trên toàn thế giới, bao gồm cả Trung Đông, để bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ". Hiện chỉ có Tây Ban Nha sẵn sàng cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Tây Ban Nha có 4 tiểu đoàn tên lửa Patriot, một trong số đó được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các cuộc tấn công tên lửa của Syria. Dự kiến, công ty này sẽ được chuyển sang hỗ trợ Ukraine. Đức đã cung cấp cho Ukraine 3 tiểu đoàn tên lửa Patriot. Chính tên lửa Patriot này đã liên tục phục kích các máy bay cảnh báo sớm, máy bay vận tải và máy bay ném bom Su-34 của Nga ở khu vực Kharkov, Donbass và Kherson. Hiện những tổ hợp tên lửa Patriot này đã bị tên lửa Nga phá hủy. Gần đây, Đức bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ thêm một tiểu đoàn tên lửa Patriot khác. Đồng thời, Đức tin rằng hiệu suất giai đoạn cuối của tên lửa Patriot đối với việc chống lại máy bay chiến đấu là tốt và nước này có kế hoạch đặt mua thêm 4 tiểu đoàn nữa. Ukraine có tổng cộng 3 tiểu đoàn tên lửa Patriot, tất cả đều đã bị Quân đội Nga làm hư hại và phá hủy. Ukraine yêu cầu ít nhất 25 tiểu đoàn tên lửa Patriot (tương đương 7 lữ đoàn), để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Còn Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đề nghị xin viện trợ ít nhất 7 tiểu đoàn tên lửa phòng không Patriot để triển khai ở Kiev, Kharkov, Lviv, Odessa và Dnepropetrovsk; đồng thời triển khai thêm 2 tiểu đoàn nữa ở khu vực chiến trường. Mặc dù NATO có hơn 100 tiểu đoàn tên lửa Patriot, nhưng số lượng có thể hỗ trợ Ukraine là không nhiều. Hiện có hơn 60 tiểu đoàn ở Mỹ, 10 tiểu đoàn ở Đức, 4 tiểu đoàn ở Thụy Điển, 3 tiểu đoàn ở Hà Lan, 7 tiểu đoàn ở Romania, 12 tiểu đoàn ở Hy Lạp, 4 tiểu đoàn ở Tây Ban Nha, 2 tiểu đoàn ở Ba Lan,... Một số tiểu đoàn tên lửa Patriot đã được bàn giao cho Ukraine, nhưng đã bị Nga loại bỏ từng hệ thống một trong cuộc chiến tiêu hao liên tục. Nếu tập trung viện trợ cho Ukraine, nếu Quân đội Nga trực tiếp xung đột với NATO, thì các quốc gia này tương đương với việc giải giáp trước, vì họ không còn tên lửa để chiến đấu với Nga. (Nguồn ảnh CNN, Reuters, Ukrinform, Forbes).