Mắc kẹt trong vòng vây, Lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine bị bom Nga truy sát

Theo thông tin chiến trường của Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/5, Quân đội Nga đã giành được thắng lợi lớn ở khu vực xung quanh làng Ocheretine, phía tây thành phố Avdiivka. Trước đó, Quân đội Nga đã bao vây quân Ukraine bị kẹt ở làng Kramyk và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine tiếp tục trở thành nạn nhân. Hiện có thông tin cho rằng, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 115 của Ukraine chịu trách nhiệm phòng thủ Ocheretine thay Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, đã bỏ vị trí chiến đấu và bỏ chạy trước sự bắn phá của máy bay chiến đấu và pháo binh Nga. Khi đó Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Quân đội Ukraine mặc dù đã rút khỏi Ocheretine, nhưng khi khu vực này bị đe dọa, họ được lệnh phải quay trở lại để ngăn bước tiến của quân Nga. Đây là khởi đầu cho thảm họa của lữ đoàn. Khi quân của Lữ đoàn 47 đã bị bao vây và khi đó Quân đội Nga đã chính thức bắt đầu đóng lưới. Sau khi mở cuộc tấn công ác liệt, quân Nga đã tấn công làng Kramik từ 3 hướng. Lúc này, quân của Lữ đoàn 47 đã mắc kẹt trong vòng vây. Sau khi các cứ điểm phòng ngự ở làng Novokalynove và Kramik lần lượt thất thủ, chỉ thị mà Quân đội Ukraine đưa ra cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 là giữ vững sườn phía nam của Ocheretine và cơ hội rút lui an toàn cuối cùng đã bị mất. Theo ý định chiến lược của Quân đội Ukraine, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 sẽ đóng quân ở vị trí sườn phía nam của Ocheretine, sau đó quân tiếp viện sẽ nhanh chóng được điều đến đây để thực hiện phản công bao vây quân Nga. Có thể phía Ukraine vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Quân đội Nga. Theo truyền thông Ukraine và phương Tây tán dương, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 có khả năng cạnh tranh với Quân đội Nga; vì lữ đoàn này được trang bị toàn bộ vũ khí hạng nặng của Mỹ và phương Tây, nên có thể nói là đơn vị át chủ bài trong Quân đội Ukraine. Nhưng trong thời gian tăng viện cho mặt trận Avdiivka, Lữ đoàn 47 đã bị thiệt hại nhiều phương tiện chiến đấu hạng nặng, trong đó có loại xe tăng M1A1 Abrams mà Mỹ viện trợ, được trang bị cho lữ đoàn. Do vậy về cơ bản, lữ đoàn chỉ còn là đơn vị bộ binh, được tăng cường một số xe thiết giáp. Do quá tin tưởng vào sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine coi Lữ đoàn như một đơn vị “cứu hỏa”. Nhưng lần này, họ đã “sức cùng lực kiệt”, bị quân Nga khép vào vòng vây. Chính sự đánh giá sai lầm của Quân đội Ukraine về tình hình chiến trường và sự tự tin của Lữ đoàn 47 cuối cùng phá hỏng cơ hội rút lui an toàn cuối cùng của họ, khiến hàng trăm người thiệt mạng trong vô vọng. Theo thông tin được Quân đội Nga tiết lộ, ngày hôm đó họ tổ chức mũi tấn công vào làng Kramyk, từ làng Novokalynove. Quân của Lữ đoàn 47 phòng ngự tại đây đã kháng cự quyết liệt. Quân Nga không mạo hiểm đánh cận chiến, mà đã sử dụng máy bay chiến đấu ném bom và tấn công bằng tên lửa phóng loạt không điều khiển vào vị trí phòng ngự của Lữ đoàn 47. Một điều bất lợi nữa là hệ thống công sự chiến đấu ở làng Kramyk đều sơ sài, nên đã không giúp quân Ukraine hạn chế được thương vong. Theo trang Forbes của Mỹ, máy bay ném bom của Nga đã thả những quả bom tấn xuống khắp các vị trí của Quân đội Ukraine, để lại các hố bom khắp nơi, khiến hàng trăm quân của Lữ đoàn 47 bị thương vong. Như vậy chỉ trong một đêm, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 tinh nhuệ nhất của Quân đội Ukraine đã hứng chịu đòn tấn công tàn khốc của Nga. Đây chỉ là một mô hình thu nhỏ của việc thất bại liên tục của Quân đội Ukraine trong thời gian gần đây. Vì Quân đội Ukraine không có hỏa lực yểm trợ, nên ngay cả khi bộ binh có xe tăng và thiết giáp, họ cũng không thể chống chọi được với cuộc ném bom của Nga. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, máy bay ném bom đã trở thành vũ khí gây sốc trên chiến trường, với khả năng răn đe mạnh mẽ. Như vậy, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Ukraine đã không thể ngăn chặn đà tiến công của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 của Nga chiếm Ocheretine vào tuần trước, khoét sâu một vết lồi dài 8 km giống như một con dao cắm vào lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Lữ đoàn 47 đã làm được những điều theo yêu cầu của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, đó là giải quyết tình huống khẩn cấp và ngăn chặn quân Nga mở rộng đáng kể vị trí “lồi lõm” về phía nam. Song trong tình thế “lực kiệt”, thì cái giá phải trả cho khoảng 2.000 binh sĩ của Lữ đoàn là rất lớn. Do vậy Lữ đoàn đang rất cần được nghỉ ngơi và tổ chức lại lực lượng. (Nguồn ảnh: Forbes, CNN. Topwar).

