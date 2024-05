Chăm khoe hình quyến rũ, hot girl bị đồn bán hình nhạy cảm kiếm tiền

Những ngày qua, nhiều netizen truyền tay nhau những bức hình được cho là được đăng tải lên nền tảng kiếm tiền "Only fan" của một cô gái. Nhận thấy tin đồn ngày càng lan rộng, cô nàng chính chủ đã lên tiếng đính chính mạnh mẽ, khẳng định cô không hề có tài khoản hay hoạt động nào trên nền tảng này. Theo đó, gái xinh này là Khúc Thị Hương, cô nàng có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc bồng bềnh, ba vòng chuẩn chỉnh và làn da trắng. Phong cách theo đuổi của cô nàng là gợi cảm, chính vậy Khúc Thị Hương rất chăm chỉ diện những trang phục kiệm vải đăng tải lên trang cá nhân. Trên Instagram cá nhân, người đẹp này thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp, vừa cá tính vừa gợi cảm làm nhiều fan không thể rời mắt. Chính vì những bức hình gợi cảm, rất nhiều người đã dùng ảnh cô đăng tải lên các diễn đàn trên mạng với lời lẽ khá khiếm nhã, tuy nhiên cô nàng đã thẳng thắn phản bác rằng cô nàng không hề tham gia vào một nền tảng bán ảnh để kiếm tiền nào. "Only fan" được biết đến là một nền tảng, nơi người dùng có thể bán nội dung hình ảnh và video của mình cho người theo dõi. Platform này đã trở nên phổ biến và thời gian gần đây đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi nhiều người cho rằng nó khuyến khích nội dung không lành mạnh. Để sở hữu vẻ ngoài nổi bật như vậy, cô nàng họ Khúc dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân. Khúc Thị Hương gây ấn tượng với hình xăm mãng xà đầy bí ẩn ở phần vai phải và trên cánh tay. Những bức ảnh của cô nàng up lên đều thu hút rất nhiều sự quan tâm của cánh mày râu.

