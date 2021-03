Không có việc Mỹ triển khai tên lửa Patriot bảo vệ người Kurd

Vào ngày 24/2 vừa qua, một số nguồn tin từ phe đối lập Syria và người Kurd tuyên bố rằng, Mỹ đã triển khai các khẩu đội tên lửa Patriot ở Alomar và Al-Shaddadi. Các nguồn tin cũng cho rằng, Mỹ cũng đang cải thiện khả năng phòng không của họ ở al-Hasakah và Deir Ezzor. Tuyên bố về các khẩu đội tên lửa Patriot ở đông bắc Syria hiện chỉ là tin tức giả mạo, vì bất kỳ đánh giá nào về các bức ảnh, ngay cả đối với những người quan sát bình thường trên Twitter, đều cho thấy chúng hiển thị một vị trí hoàn toàn khác. Theo các nhà phân tích, một trong những lý do để có những tin đồn về việc Mỹ triển khai hệ thống phòng không Patriot, là do sự hiện diện của các tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải. Những tàu chiến Nga hiện đang trang bị tên lửa hành trình Kalibr, có tầm bắn bao phủ nhiều khu vực tại Trung Đông. Hiện nay, chỉ những tên lửa này mới có khả năng tấn công từ xa vào lãnh thổ Syria. Bên cạnh đó, Washington đang cố gắng tăng cường sự hiện diện của họ ở Syria. Trong một thông tin khác, có tính sát thực hơn từ Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, Mỹ đã gửi tên lửa phòng không vác vai tới đông bắc Syria. Hai trực thăng quân sự của Mỹ, được cho là đã hạ cánh xuống al-Shaddadi và chuyển đạn pháo và tên lửa vác vai xuống đây. Trước đó, liên quân do Mỹ đứng đầu, đã xây dựng một đường băng mới tại các mỏ dầu al-Omar ở đông nam Deir Ezzor. Và căn cứ ở al-Hasakah đang được xây dựng; tuy nhiên, những hoạt động này không lớn như các báo cáo đưa ra. Các nguồn tin trên báo chí của Nga nói rằng, nếu Mỹ thực sự triển khai các hệ thống tên lửa Patriot tại đông bắc Syria, thì chủ yếu là đối phó với mối đe dọa tên lửa của Nga; vì ít nhất là trên lý thuyết, Patriot có khả năng ngăn chặn và tiêu diệt tên lửa hành trình Kalibr. Có một lý do khác, giải thích cho việc triển khai các hệ thống Patriot của Mỹ tại Syria, là thỏa thuận giữa Washington và Tel Aviv; Mỹ có trách nhiệm đảm bảo an ninh của Israel trong khu vực. Các nguồn tin của Mỹ cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo của Iran, xuất phát từ lãnh thổ Syria, nhằm vào Israel là có thể xảy ra. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai các hệ thống phòng không tầm ngắn Avenger của họ ở Syria. Điều thú vị là một số trong số chúng, nằm cách hai căn cứ không quân Khmeimim và hải quân Tartus chỉ vài trăm km. Người Kurd với tư cách là đồng minh của Mỹ, trong cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố nhà nước tự xưng IS; hy vọng Mỹ sẽ triển khai các tổ hợp tên lửa Patriots, để bảo vệ họ trước sự "tìm diệt'' của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên quan trọng của NATO và là đồng minh của Mỹ (mặc dù hiện tại, hai nước có tồn tại những bất đồng); do vậy, người Kurd cũng đừng hy vọng, tên lửa Patriots sẽ bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài đề phòng tên lửa từ Nga, Washington tập trung vào Iran; đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã không thể kiềm chế Iran và Iran tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của họ tại các khu vực quan trọng như Syria, Iraq và Yemen. Tại Syria, các lực lượng thân Tehran đang xây dựng các vị trí mới ở vùng nông thôn phía nam tỉnh Homs, để bảo vệ các mỏ phốt phát trong khu vực khỏi sự chiếm đóng của phiến quân IS. Mỹ đang cố gắng tăng cường sự hiện diện và khả năng của họ ở Syria, nhưng cho đến nay dường như vẫn còn quá muộn. Sự hiện diện của Iran ở Syria và ảnh hưởng trong toàn bộ khu vực tiếp tục tăng lên, bất chấp những nỗ lực ngăn chặn của Washington và các đồng minh. Nguồn ảnh: TA. Tổ hợp tên lửa Patriot khai hỏa trong một cuộc tập trận của NATO.

