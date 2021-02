Khẩu súng shotgun liên thanh cực kỳ độc đáo của Quân đội Việt Nam

Trong các phóng sự về lực lượng quân đội Việt Nam tham gia bảo vệ Đại hội Đảng vừa được phát sóng cách đây ít ngày, có thể dễ dàng nhận thấy khẩu súng shotgun rất độc đáo của Quân đội Việt Nam. Nguồn ảnh: QPVN. Đây là khẩu shotgun Striker do Nam Phi sản xuất từ những năm 80 của thế kỷ trước, bắt đầu được sử dụng rộng rãi từ năm 1993. Tới nay, khẩu shotgun này vẫn rất được ưa chuộng trên khắp thế giới.Shotgun Striker có trọng lượng tối đa chỉ 4,4 kg (đã kèm đạn), báng của khẩu súng săn này có khả năng gập lại gọn gàng, trong khi đó nòng súng có chiều dài từ 191 cho tới tối đa 470mm. Nguồn ảnh: VTV. Điểm đặc biệt của khẩu shotgun này đó là nó có dự trữ đạn rất lớn, tối đa lên tới 12 viên. Với những phiên bản có kích thước nhỏ hơn, Striker cũng có dự trữ đạn lên tới 7 viên trong ổ đạn xoay. Thiết kế đặc biệt của súng shotgun Striker cho phép nó có thể bắn liên thanh theo kiểu bán tự động. Điều này giúp xạ thủ có thể tung hỏa lực dày đặc để áp chế đối phương trong thời gian ngắn. Dù là súng shotgun và chỉ hiệu quả khi tác chiến tầm gần, Striker vẫn có khả năng gắn thêm kính ngắm để tăng độ chính xác khi sử dụng. Súng shotgun dù không phổ biến như các loại súng trường, súng tiểu liên trong các lực lượng quân đội, tuy nhiên loại súng này lại rất hữu hiệu trong một vài trường hợp nhất định. Súng shotgun đặc biệt phát huy tác dụng trong tác chiến tầm gần, trong môi trường chật hẹp như chiến hào, hoặc trong những căn hộ, khách sạn,... Thông thường, súng shotgun thường sử dụng đạn ghém, sau khi khai hỏa viên đạn sẽ vỡ tung và văng ra rất nhiều mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này có sức sát thương không cao nhưng lại bao phủ một khu vực rộng lớn, dễ khiến đối phương bị tổn thương. Do các mảnh đạn ghém có khả năng văng "tứ tung" sau khi rời nòng, khẩu shotgun này có độ chính xác rất cao, đặc biệt khi mục tiêu ở gần, xạ thủ có thể bắn trúng đối phương mà không cần nhắm. Đạn ghém cũng rất có tác dụng trong việc phá cửa hoặc thậm chí là đục những lỗ lớn trên tường gạch, tường gỗ mỏng. Do ưu điểm tác chiến trong không gian hẹp, loại vũ khí này đặc biệt được các lực lượng an ninh, đặc nhiệm ưa chuộng. Hiện tại trong biên chế của Quân đội và Cảnh sát Đặc nhiệm Việt Nam cũng đang được trang bị một vài loạt súng shotgun, với mục đích phục vụ cho các nhiệm vụ đặc thù. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu súng shotgun kịch độc do tập đoàn Kalashnikov của Nga sản xuất.

