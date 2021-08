Iran chơi lớn, phóng tên lửa cố "vít cổ" máy bay Mỹ

Theo thông tin vừa được trang Avia đăng tải, một chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ, đã bị phòng không Iran tấn công. Theo đó, chiếc máy bay không người lái MQ-9 đang làm nhiệm vụ bay do thám ở eo biển Hormuz, đã bị phòng không Iran tấn công bằng tên lửa đất đối không. Truyền thông địa phương cho biết, Iran hoàn toàn có thể bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ, nhưng nước này chỉ tung đòn cảnh cáo, vì không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa. Theo tờ Nour của Iran, máy bay không người lái của Mỹ nhiều khả năng sẽ xâm phạm không phận Iran, khiến lực lượng phòng thủ của nước này buộc phải khai hỏa. Phía Iran cũng tung ra video bằng chứng, cho thấy đường bay của chiếc máy bay không người lái này, đang tiếp cận rất gần với không phận của Tehran. Theo giới phân tích, phía Iran hoàn toàn có thể bắn hạ chiếc máy bay không người lái Mỹ ngay lập tức, miễn sao đảm bảo chiếc UAV vũ trang này rơi trong lãnh thổ Iran, là đủ bằng chứng về việc MQ-9 đã xâm nhập không phận nước này. MQ-9 là loại máy bay không người lái do Mỹ phát triển, lần đầu được cất cánh từ năm 2001 và tới nay đã liên tục phục vụ quân đội Mỹ trên gần như mọi trận. Được thiết kế để mang theo nhiều loại vũ khí không đối không hiện đại và nguy hiểm, cho phép tấn công tiêu diệt mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Ngoài khả năng tấn công, máy bay không người lái MQ-9 còn là chiếc UAV vũ trang đầu tiên trên thế giới, được thiết kế để hoạt động với thời gian dài, trên độ cao lớn và không bị giới hạn bởi khoảng cách đường truyền dữ liệu. So với các máy bay không người lái MQ-1 Predator, MQ-9 có kích thước tổng thể lớn hơn, nặng nề hơn và nhiều khả năng tác chiến hơn. Động cơ của MQ-9 có công suất 950 mã lực - lớn bậc nhất trong số các loại động cơ dành cho máy bay không người lái khi nó ra mắt. Máy bay có tổng cộng 7 giá treo dưới cánh, cho phép mang theo tối đa 680 kg vũ khí các loại, bao gồm cả tên lửa không đối đất Hellfire với tối đa 4 quả, bom GBU-12, bom GBU-38 hay tên lửa không đối không AIM-9X. Loại máy bay này có khả năng hoạt động liên tục 14 tiếng khi mang theo đầy tải vũ khí, kèm theo đó là trần bay tối đa 15 km. Dù tới nay đã 20 tuổi, tuy nhiên MQ-9 vẫn được coi là hình mẫu của mọi loại máy bay không người lái vũ trang, đang được Nga và Trung Quốc phát triển ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của máy bay không người lái vũ trang MQ-9 trong biên chế Không quân Mỹ. Nguồn: MBDA.



