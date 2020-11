Indonesia 9 năm nữa mới mua được F-35, Mỹ khuyên nên dùng F-16 trước

Nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, sẵn sàng đối phó với những diễn biến phức tạp trong khu vực, nhất là yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông, Indonesia đã quyết định đặt vấn đề mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 của Mỹ. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-35 - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên Mỹ "khuyên" Indonesia mua loại máy bay chiến đấu thế hệ 4 là F-16V hoặc F/A-18 Super Hornet trước; những loại máy bay này hiện Không quân và hải quân Mỹ đã ngừng trang bị, nhưng những dây chuyền sản xuất vẫn chưa hết khấu hao và vẫn có khả năng cung cấp cho thị trường thế giới có nhu cầu. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16V - Nguồn: Wikipedia. Theo thông tin từ trang Defense World, ngày 4/11, Đại sứ Indonesia tại Mỹ Muhammad Lutfi đã thông báo ngắn gọn với giới truyền thông Indonesia về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tới Mỹ. Ảnh: Đại sứ Muhammad Lutfi - Nguồn: Embassyofindonesia Khi Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto thăm Washington vào giữa tháng 10, phía Mỹ đã thông báo cho phía Indonesia về quyết định của Mỹ. Mỹ cho biết, thời gian chờ đợi để mua được máy bay F-35 có thể lên tới 9 năm; trong thời gian này, Indonesia nên mua máy bay chiến đấu thế hệ 4++, chẳng hạn như F-16V. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16 của Indonesia - Nguồn: Wikipedia. Đại sứ Muhammad Lutfi nói: "Indonesia nên khai thác những loại máy bay chiến đấu F-16, trước khi chúng ta có thể tiếp cận được máy bay chiến đấu thế hậ 5 như F-35". Ảnh: Chiến đấu cơ F-16 của Indonesia - Nguồn: Wikipedia. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia khẳng định: Indonesia phải có máy bay chiến đấu thế hệ 4 và 4+, giống như phiên bản Block 70 của máy bay chiến đấu F-16. Khi chúng ta thành thạo khai thác loại máy bay chiến đấu thế hệ 4+, thì không quân Indonesia dễ dàng khai thác loại máy bay thế hệ 5 F-35. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto (trái)- Nguồn: Wikipedia. Theo Đại sứ Indonesia tại Mỹ tiết lộ rằng, tại một cuộc hội thảo trong chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo, Indonesia đã được giới thiệu một mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư khác, có tính năng tương đương F-16. Ảnh: Chiến đấu cơ F-16 của Indonesia - Nguồn: Wikipedia. Theo phán đoán của giới quân sự, loại chiến đấu cơ có "hiệu quả tương đương" như F-16, chỉ có thể là máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet của Boeing. Boeing cũng đang cố gắng tìm kiếm thị trường ở các nước châu Á khác, và hãng máy bay này cũng đã tham gia đấu thầu thay thế máy bay chiến đấu ở Phần Lan và Thụy Sĩ. Ảnh: Máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet - Nguồn: Wikipedia. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia đã tuyên bố rằng, Bộ Quốc phòng Indonesia sẽ sử dụng tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất để thay thế cho tiêm kích Su-35 của Nga. Trước sức ép của Mỹ, Indonesia về cơ bản đã từ bỏ kế hoạch mua máy bay chiến đấu Su-35 do Nga sản xuất. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 - Nguồn: Topwar Tuy nhiên, tờ Defense World cũng đề cập rằng, gió có thể thay đổi, và Indonesia có thể sẽ "lấy hết can đảm" để tái khởi động việc mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Do giá Su-35 chỉ bằng một nửa máy bay chiến đấu F-35 và Nga có thể bán Su-35 cho Indonesia theo phương thức "hàng đổi hàng", nên Indonesia khó lòng từ chối. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 - Nguồn: Topwar Các nguồn tin từ Nga tin chắc rằng giao dịch Su-35 giữa Nga và Indonesia đang diễn ra, bác bỏ thông tin trước đó của truyền thông Mỹ rằng, Indonesia đã từ bỏ thỏa thuận mua Su-35. Nhưng Indonesia cũng có thể lo lắng, nếu cố tình mua Su-35, có thể gây nguy hiểm cho thương mại của nước này với Mỹ. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-35 - Nguồn: Topwar Hiện nay Quân đội Indonesia trang bị vũ khí của cả Mỹ và Nga. Không quân Indonesia có các máy bay chiến đấu dòng Su-27/30 nhập khẩu từ Nga, cũng như máy bay chiến đấu F-5E/F Tiger và máy bay chiến đấu F-16 nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên trước kia Mỹ từ chối bán máy bay chiến đấu F-16 mới cho Indonesia, do vậy Indonesia quyết định mua Su-35 của Nga để tăng cường tiềm lực. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16 của Indonesia - Nguồn: Wikipedia. Đánh giá về việc Indonesia hỏi mua máy bay chiến đấu F-35A, giới quan sát quân sự cho rằng, Indonesia không hài lòng với máy bay chiến đấu KF-X, một sản phẩm liên doanh của Indonesia với Hàn Quốc; việc hai quốc gia có tiềm lực hạn chế, nhưng quyết tâm đầu tư phát triển loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 là hơi xa vời, khó có khả năng thành hiện thực. Ảnh: Máy bay KF-X đang lắp ráp tại Hàn Quốc - Nguồn: Sina Video F-35: Dự án máy bay đục khoét ngân sách khủng khiếp - Nguồn: QPVN

