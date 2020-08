Hỏng động cơ, Đội tuyển xe tăng Việt Nam về thứ nhì, đợi kết quả cuối

16h ngày 29/8 (giờ Việt Nam), kíp lái số 3 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào trận đấu thứ 3 của bảng hai cuộc thi Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon trong khuôn khổ hội thao Army Games 2020. Kíp lái số 3 của đội tuyển Việt Nam bao gồm Trung úy QNCN Phạm Văn Anh, vị trí trưởng xe; Thượng úy QNCN Phan Anh Tuấn, vị trí pháo thủ; Thượng úy QNCN Nguyễn Tiến Chiến, vị trí lái xe. Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam hôm nay gồm đội tuyển Qatar và Myanmar. Đội tuyển Nam Osettia không tham gia trận đấu thứ 3 không rõ nguyên nhân. Bước vào trận đấu, Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam như thường lệ xuất phát rất khẩn trương. Điều kiện thời tiết ở thao trường Alabino hôm nay rất xấu, địa hình thao trường nhiều chỗ bị ngập nước, trơn trượt. Thượng úy Nguyễn Tiến Chiến ở vị trí lái xe đã điều khiển "chiến mã" T-72B3 rất điêu luyện, vượt qua cửa zig zắc rất dễ dàng. Bước vào phần bắn pháo của vòng chạy đầu tiên, Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã xuất sắc bắn trúng cả 3/3 bia mục tiêu lần lượt ở các cự ly 1.600m, 1.700., 1.800m. So với hai kíp lái trước, kíp lái số 3 của Việt Nam có thời gian ngắm bắn rất thấp, độ chính xác cũng cao nhất khi 3 viên đạn pháo điều trúng gần trung tâm của các bia mục tiêu. Ngay sau khi thực hiện bắn 3 mục tiêu trên, xe tăng QĐND Việt Nam chạy vòng 2, tiếp tục vượt qua các chướng ngại vật để đến khu vực bắn tiếp theo. Sau đó, các VĐV của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam cũng dễ dàng hạ gục mục tiêu số 25 (máy bay trực thăng) bằng súng 12,7mm ở khoảng cách 800-1.000m. Đang bắn tốt và có thành tích thời gian không hề thua kém các đội sừng sỏ ở bảng một, nhưng thật không may mắn, bước sang vòng đua thứ 2, kíp lái của Việt Nam đã gặp trục trặc về động cơ xe tăng. Xe tăng Việt Nam phải dừng lại trước vật cản sông cạn, đợi xe dự bị đến để thay thế. Sau khi gặp phải sự cố, xe tăng dự bị của Việt Nam nhanh chóng được điều động đến, kíp lái nhanh chóng trở lại cuộc đua nhưng sự cố này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích chung cuộc Đội tuyển xe tăng Việt nam - Kíp lái số 3. Quá đáng tiếc! Trở lại cuộc đua, kíp lái số 3 cố gắng bứt tốc thật nhanh để cải thiện thành tích, thời gian thi đấu sau khi gặp sự cố không đáng có và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Myanmar và Qatar. Sau khi đổi xe, có thể vì nhiều lý do đã ảnh hưởng đến phong độ, tinh thân của kíp lái, đặc biệt là vị trí xạ thủ nên ở phần bắn mục tiêu giả định bằng súng máy đồng trục, chúng ta đã không thành công và phải chịu chạy một vòng phạt 500m. Sau những nỗ lực, cuối cùng Kíp lái số 3 - Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam đã về đích với thành tích sơ bộ là 38 phút 00, xếp thứ nhì sau đội tuyển Myanmar. Tuy nhiên đây là kết quả sơ bộ, chiều cùng ngày, Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ họp, tính lỗi vi phạm từ đó mới công bố kết quả chính thức của trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn có cơ hội đứng nhất nếu được trừ bớt thời gian gặp phải sự cố liên quan đến yếu tố kỹ thuật của xe tăng. Video Xem lại phần thi của kíp lái Việt Nam 2 - Tank Biathlon 2020 - Nguồn: Army Games 2020

16h ngày 29/8 (giờ Việt Nam), kíp lái số 3 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào trận đấu thứ 3 của bảng hai cuộc thi Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon trong khuôn khổ hội thao Army Games 2020. Kíp lái số 3 của đội tuyển Việt Nam bao gồm Trung úy QNCN Phạm Văn Anh, vị trí trưởng xe; Thượng úy QNCN Phan Anh Tuấn, vị trí pháo thủ; Thượng úy QNCN Nguyễn Tiến Chiến, vị trí lái xe. Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam hôm nay gồm đội tuyển Qatar và Myanmar. Đội tuyển Nam Osettia không tham gia trận đấu thứ 3 không rõ nguyên nhân. Bước vào trận đấu, Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam như thường lệ xuất phát rất khẩn trương. Điều kiện thời tiết ở thao trường Alabino hôm nay rất xấu, địa hình thao trường nhiều chỗ bị ngập nước, trơn trượt. Thượng úy Nguyễn Tiến Chiến ở vị trí lái xe đã điều khiển "chiến mã" T-72B3 rất điêu luyện, vượt qua cửa zig zắc rất dễ dàng. Bước vào phần bắn pháo của vòng chạy đầu tiên, Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã xuất sắc bắn trúng cả 3/3 bia mục tiêu lần lượt ở các cự ly 1.600m, 1.700., 1.800m. So với hai kíp lái trước, kíp lái số 3 của Việt Nam có thời gian ngắm bắn rất thấp, độ chính xác cũng cao nhất khi 3 viên đạn pháo điều trúng gần trung tâm của các bia mục tiêu. Ngay sau khi thực hiện bắn 3 mục tiêu trên, xe tăng QĐND Việt Nam chạy vòng 2, tiếp tục vượt qua các chướng ngại vật để đến khu vực bắn tiếp theo. Sau đó, các VĐV của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam cũng dễ dàng hạ gục mục tiêu số 25 (máy bay trực thăng) bằng súng 12,7mm ở khoảng cách 800-1.000m. Đang bắn tốt và có thành tích thời gian không hề thua kém các đội sừng sỏ ở bảng một, nhưng thật không may mắn, bước sang vòng đua thứ 2, kíp lái của Việt Nam đã gặp trục trặc về động cơ xe tăng. Xe tăng Việt Nam phải dừng lại trước vật cản sông cạn, đợi xe dự bị đến để thay thế. Sau khi gặp phải sự cố, xe tăng dự bị của Việt Nam nhanh chóng được điều động đến, kíp lái nhanh chóng trở lại cuộc đua nhưng sự cố này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích chung cuộc Đội tuyển xe tăng Việt nam - Kíp lái số 3. Quá đáng tiếc! Trở lại cuộc đua, kíp lái số 3 cố gắng bứt tốc thật nhanh để cải thiện thành tích, thời gian thi đấu sau khi gặp sự cố không đáng có và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Myanmar và Qatar. Sau khi đổi xe, có thể vì nhiều lý do đã ảnh hưởng đến phong độ, tinh thân của kíp lái, đặc biệt là vị trí xạ thủ nên ở phần bắn mục tiêu giả định bằng súng máy đồng trục, chúng ta đã không thành công và phải chịu chạy một vòng phạt 500m. Sau những nỗ lực, cuối cùng Kíp lái số 3 - Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam đã về đích với thành tích sơ bộ là 38 phút 00, xếp thứ nhì sau đội tuyển Myanmar. Tuy nhiên đây là kết quả sơ bộ, chiều cùng ngày, Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ họp, tính lỗi vi phạm từ đó mới công bố kết quả chính thức của trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn có cơ hội đứng nhất nếu được trừ bớt thời gian gặp phải sự cố liên quan đến yếu tố kỹ thuật của xe tăng. Video Xem lại phần thi của kíp lái Việt Nam 2 - Tank Biathlon 2020 - Nguồn: Army Games 2020