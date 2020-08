Đội tuyển xe tăng Việt Nam xuất sắc về nhất trong trận đấu thứ hai

15h chiều 28/2 theo giờ Việt Nam, kíp lái số 2 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào trận thứ 2 của bảng 2 cuộc thi Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon trong khuôn khổ Army Games 2020 với các đối thủ Nam Ossetia, Myanmar và Qatar. Kíp xe tăng số 2 gồm: Đại úy Vũ Bá Trọng, vị trí trưởng xe; Thượng úy QNCN Trần Ngọc Bình. vị trí pháo thủ Trung úy QNCN Nguyễn Quốc Tuấn, vị trí lái xe - Ảnh: QĐND. Bắt đầu trận đấu, “chiến mã” màu vàng của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam khởi động lượt thi đấu khá tốt, nhanh chóng vượt chướng ngại vật và tiến về khu vực bắn. Ba thành viên nhanh chóng xếp pháo lên xe, nạp đạn thực hiện bắn 3 mục tiêu số 12 với khoảng cách lần lượt là: 1.600m, 1.700., 1.800m với 3 viên đạn pháo. Tuy nhiên ở phần bắn pháo, kíp lái của chúng ta đã không thực hiện tốt, không trúng mục tiêu nào, dẫn đến việc chúng ta phải chạy thêm 3 vòng phạt, tương đương 1,5km. Ngay sau khi thực hiện bắn 3 mục tiêu trên, xe tăng QĐND Việt Nam chạy vòng 2, tiếp tục vượt qua các chướng ngại vật để đến khu vực bắn tiếp the - Ảnh: QĐND. Các VĐV của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã hạ gục mục tiêu số 25 (máy bay trực thăng) bằng súng 12,7mm ở khoảng cách 800-1.000m. Ở vòng đua thứ ba, các VĐV Việt Nam đã sử dụng súng máy PKT để tiêu diệt 1 mục tiêu số 9 trên khoảng cách 600-800m. Do đêm hôm trước trời mưa, đường trơn, lầy lội nên trong quá trình thực hiện các vòng đua, kíp xe số 2 của đội tuyển Việt Nam cũng mắc một số lỗi nhỏ như: chạm 1 cọc an toàn; xe tăng bị tụt đà khi leo vật cản dốc cao... - Ảnh: QĐND. Tuy nhiên tất cả các lỗi này không làm ảnh hưởng đến tinh thần của kíp lái, cả 3 thành viên kíp lái đã xử lý rất tốt các tình huống trên đường đua. Sau 3 vòng đua, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã xuất sắc kết thúc phần thi đấu của mình với 30 phút 06 giây (theo đồng hồ điện tử tại thao trường), về đích đầu tiên, bỏ xa 3 đối thủ khác. Đây là thành tích rất tốt của đội tuyển chúng ta, tiếp nói thành công của kíp lái số 1. Chiều cùng ngày, Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ họp, tính lỗi vi phạm từ đó mới công bố kết quả chính thức của trận đấu này - Ảnh: QĐND. Army Games 2020: Đội tuyển xe tăng Việt Nam xếp thứ hai bảng hai sau trận đấu đầu tiên - Nguồn: Truyền hình Nhân dân

15h chiều 28/2 theo giờ Việt Nam, kíp lái số 2 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào trận thứ 2 của bảng 2 cuộc thi Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon trong khuôn khổ Army Games 2020 với các đối thủ Nam Ossetia, Myanmar và Qatar. Kíp xe tăng số 2 gồm: Đại úy Vũ Bá Trọng, vị trí trưởng xe; Thượng úy QNCN Trần Ngọc Bình. vị trí pháo thủ Trung úy QNCN Nguyễn Quốc Tuấn, vị trí lái xe - Ảnh: QĐND. Bắt đầu trận đấu, “chiến mã” màu vàng của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam khởi động lượt thi đấu khá tốt, nhanh chóng vượt chướng ngại vật và tiến về khu vực bắn. Ba thành viên nhanh chóng xếp pháo lên xe, nạp đạn thực hiện bắn 3 mục tiêu số 12 với khoảng cách lần lượt là: 1.600m, 1.700., 1.800m với 3 viên đạn pháo. Tuy nhiên ở phần bắn pháo, kíp lái của chúng ta đã không thực hiện tốt, không trúng mục tiêu nào, dẫn đến việc chúng ta phải chạy thêm 3 vòng phạt, tương đương 1,5km. Ngay sau khi thực hiện bắn 3 mục tiêu trên, xe tăng QĐND Việt Nam chạy vòng 2, tiếp tục vượt qua các chướng ngại vật để đến khu vực bắn tiếp the - Ảnh: QĐND. Các VĐV của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã hạ gục mục tiêu số 25 (máy bay trực thăng) bằng súng 12,7mm ở khoảng cách 800-1.000m. Ở vòng đua thứ ba, các VĐV Việt Nam đã sử dụng súng máy PKT để tiêu diệt 1 mục tiêu số 9 trên khoảng cách 600-800m. Do đêm hôm trước trời mưa, đường trơn, lầy lội nên trong quá trình thực hiện các vòng đua, kíp xe số 2 của đội tuyển Việt Nam cũng mắc một số lỗi nhỏ như: chạm 1 cọc an toàn; xe tăng bị tụt đà khi leo vật cản dốc cao... - Ảnh: QĐND. Tuy nhiên tất cả các lỗi này không làm ảnh hưởng đến tinh thần của kíp lái, cả 3 thành viên kíp lái đã xử lý rất tốt các tình huống trên đường đua. Sau 3 vòng đua, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã xuất sắc kết thúc phần thi đấu của mình với 30 phút 06 giây (theo đồng hồ điện tử tại thao trường), về đích đầu tiên, bỏ xa 3 đối thủ khác. Đây là thành tích rất tốt của đội tuyển chúng ta, tiếp nói thành công của kíp lái số 1. Chiều cùng ngày, Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ họp, tính lỗi vi phạm từ đó mới công bố kết quả chính thức của trận đấu này - Ảnh: QĐND. Army Games 2020: Đội tuyển xe tăng Việt Nam xếp thứ hai bảng hai sau trận đấu đầu tiên - Nguồn: Truyền hình Nhân dân