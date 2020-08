Lái tốt giúp Đội tuyển xe tăng Việt Nam đứng nhất dù bị phạt 4 phút

Vào 11 giờ trưa ngày 28/8 theo mời Moscow (tức 15 giờ theo giờ Hà Nội), tại thao trường Alabino - Nga trong khuôn khổ giải đấu “Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon 2020”, kíp lái số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã chính thức thi đấu với chiếc T-72B3 màu vàng quen thuộc. Tương tự như lượt đấu trước, đối thủ của chúng ta vẫn là đội Nam Ossetia (màu xanh nước biển), đội Myanmar (màu xanh lá cây) và đội Qatar (màu đỏ). Đội Việt Nam xuất phát ở vị trí thứ ba, sau đội Nam Ossetia và Qatar.

Ảnh: Kíp lái số 2 của đội Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu. Kíp lái số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam với thành phần bao gồm: Đồng chí trưởng xe Đại úy Vũ Bá Trọng, đồng chí pháo thủ Thượng úy Trần Ngọc Bình, đồng chí lái xe Trung úy Đỗ Quốc Tuấn. Trong đó, đây là trận đấu đầu tiên tại Tank Biathlon mà đồng chí lái xe Đỗ Quốc Tuấn trực tiếp thi đấu, dẫu vậy chiến sĩ vẫn thể hiện một bản lĩnh và phong độ vô cùng tốt.

Ảnh: Xe tăng Việt Nam tiến vào khu vực tiếp đạn 125mm. Rất nhanh chóng, pháo thủ đội Việt Nam đã khai hỏa phát đạn pháo đầu tiên tiêu diệt bia số 12 mô phỏng xe tăng đối phương ở khoảng cách 1.600m. Đạn bay xuống đất và dội lên sượt qua bia, khiến cho tổ trọng tài bị nhầm lẫn và tính đây là một phát đạn trúng mục tiêu, nhưng sau đó đã bác bỏ kết quả này. Do đó, đội Việt Nam đã chỉ chạy phạt 2 vòng phụ ( mỗi vòng có chiều dài 500m) chứ không phải 3 theo quyết định cuối cùng của trọng tài. Đây là sai sót của tổ trọng tài nhưng đã khiến kíp xe Việt Nam bị chịu phạt cộng thêm 1 phút vào kết quả thi đấu do chạy thiếu vòng. Ảnh: Phát đạn dội xuống đất và sượt bia của đội tuyển Việt Nam khiến trọng tài nhầm lẫn. Sau phát bắn đầu tiên gây nhầm lẫn, pháo thủ ta cũng khẩn trương lấy tiếp đường ngắm và khai hỏa hai phát đạn còn lại vào mục tiêu bia số 12 lần lượt khoảng cách là 1.700m va 1.800m. Dẫu vậy, cả hai phát đều trượt và lái xe nhanh chóng cơ động ra khỏi tuyến bắn, tiến vào vòng chạy phạt với vận tốc cao để tiết kiệm thời gian thi đấu.

Ảnh: Xe tăng đội Việt Nam tiến vào vòng phạt phụ sau khi bắn trượt cả 3 bia số 12. Dẫu vậy, với tốc độ di chuyển cao của mình, kíp số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam vẫn hoàn thành vòng chạy đầu tiên với thành tích dưới 10 phút. Đây là kết quả cực kỳ ấn tượng của kíp số 2, gần như là ngang bằng với kíp Việt Nam số 1 dẫu cho kíp 1 bắn trúng cả 3/3 mục tiêu, không hề phải chạy 2 vòng phạt phụ. Ảnh: Xe tăng kíp Việt Nam di chuyển tốc độ cao trên thao trường. Bước vào vòng chạy thứ hai, trưởng xe đồng chí Vũ Bá Trọng với kinh nghiệm của mình đã tác xạ chính xác mục tiêu bia số 25 mô phỏng trực thăng đối phương bằng súng máy phòng không 12.7mm ngay từ loạt đạn đầu, sau đó đã nhanh chóng xả hết số đạn thừa để đảm bảo không gây mất an toàn thi đấu, kiểm tra súng và xe tiếp tục cơ động quay lại đường đua. Ảnh: Sau loạt đạn 12.7mm đầu tiên, mục tiêu bia số 25 của đội Việt Nam đã bốc khói vì trúng đạn. Dẫu vậy, vòng chạy thứ hai là một vòng chạy vô cùng khó khăn đối với kíp xe của ta. Lái xe sau đoạn hành tiến tốc độ cao trên đường bằng đã không kịp giảm tốc độ khi vào cua, dẫn đến sau đó là một pha trượt dài của xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trên đường đua, mất một thời gian dừng lại xe mới có thể tiếp tục cơ động. Ảnh: Xe tăng Việt Nam sau cú cua quá gấp đã có một đường trượt dài. Và cũng bởi pha trượt dài này, dẫn đến việc khi xe ta cơ động vượt qua hào nước đã bị mất tốc độ rất lớn mà vốn dĩ phải có tốc độ cao trong tình huống như thế. Ảnh: Xe tăng Việt Nam vượt qua hào nước với tốc độ khá chậm do thiếu tốc độ. Và do cũng do việc thiếu tốc độ khi vượt qua hào nước, xe tăng của ta cũng không đủ đà tiến để vượt qua dốc nghiêng có độ dốc cao, dẫn đến việc xe bị tuột xuống một cách không đáng có. Đây là việc gây mất an toàn thi đấu, bởi có thể khi xe đội bạn nếu di chuyển phía sau có thể sẽ bị va chạm. Do đó, đội ta cũng bị phạt cộng 1 phút vào kết quả cuối cùng vì lỗi này. Ảnh: Xe tăng Việt Nam tuột dốc do không đủ đà tiến. Dẫu vậy, rất nhanh chóng, đồng chí lái xe đã tăng hết công suất động cơ và cơ động tiến qua dốc nghiêng, xe sau đó hoàn thành và tiếp tục chặng đua tốc độ cao tiếp đó để thu ngắn khoảng cách với đấu thủ dẫn đầu cũng như kéo dài thêm khoảng cách thời gian với các đội đang bám đuổi.

Ảnh: Xe tăng Việt Nam tăng hết công suất vượt dốc nghiêng. Ở vòng chạy cuối cùng, pháo thủ Việt Nam xuất sắc tác xạ chuẩn xác súng máy đồng trục PKT cỡ 7.62mm tiêu diệt mục tiêu bia số 9 mô phỏng bộ binh đối phương với súng chống tăng RPG một cách tuyệt đối. Kết thúc cả 3 bài bắn, kíp xe số 2 tiêu diệt được 2/5 mục tiêu.

Ảnh: Xe tăng Việt Nam tiêu diệt tuyệt đối bia số 9 (màu vàng). Sau khi thực hiện bài bắn súng máy đồng trục chuẩn xác, xe tăng Việt Nam băng băng về đích với thành tích dẫn đầu, tuy nhiên khi vượt qua đường chạy ụ đất mấp mô đã đằn phải 2 cọc làn. Do đây là lần đầu thi đấu của đồng chí lái xe, cho nên những lỗi này dù không đáng có nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Ảnh: Xe tăng Việt Nam đâm phải cọc làn đường trong lúc hành tiến. Do đó, kíp xe Việt Nam đã phải tiến vào vị trí kiểm tra kỹ thuật để chịu phạt thời gian do lỗi đằn cọc. Một lần nữa, tổ trọng tài đã có sự thiếu nhất quán khi ghi nhận kíp xe Việt Nam chỉ đâm 1 cọc, nên các chiến sĩ ta chỉ điểm danh 1 lần, trong khi kết quả cuối cùng lại kết luận Việt Nam đâm 2 cọc và phạt đội ta thêm 1 phút vào thời gian thi đấu. Ảnh: Xe Việt Nam tiến vào khu vực kiểm tra kỹ thuật. Cuối cùng, kíp lái số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam cán đích với thành tích 30 phút 05 giây, về đầu tiên dẫu cho đội ta xuất phát thứ ba sau đội Nam Ossetia hơn 5 phút và sau đội Qatar hơn 2 phút 30 giây. Tiêu diệt 2/5 mục tiêu và thua thành tích thực tế của kíp lái số 1 gần 2 phút với chỉ 28 phút 20 giây. Dẫu vậy, lần này kíp xe số 2 của ta cũng bị phạt cộng thêm 4 phút do các lỗi trong thời gian thi đấu và kết quả cuối cùng là 34 phút 05 giây, vẫn đứng nhất vòng đua tại nhánh và vẫn đứng nhì trên bảng nếu tính tổng thành tích cả hai kíp. Ảnh: Xe tăng Việt Nam cán đích ở 30 phút 05 giây sau ba vòng chạy. Trong trận đấu này, vận tốc tối đa mà xe Việt Nam đạt được chỉ là 66km/h, thua kém so với vận tốc tối đa của kíp xe số 1 là 72km/h. Tuy nhiên, về tốc độ trung bình thì kíp số 2 lại vượt trội hơn và chỉ về đích sau kíp số 1 chưa đến 2 phút dẫu cho đã thực hiện 3 vòng phạt chạy phụ, mỗi vòng 500m vì bắn không trúng mục tiêu. Đây là một kết quả vô cùng khả quan cho thấy sự cố gắng của tất cả các cán bộ chiến sĩ, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, cùng với đó là đáp lại niềm mong mỏi của người hâm mộ nước nhà.

Ảnh: Xe tăng Việt Nam hành tiến với tốc độ 56km/h, trong đó tốc độ tối đa là 66km/h. Video Phần thi đấu của kíp lái số 2 Đội tuyển xe tăng Việt Nam - Nguồn: Army Games 2020

Vào 11 giờ trưa ngày 28/8 theo mời Moscow (tức 15 giờ theo giờ Hà Nội), tại thao trường Alabino - Nga trong khuôn khổ giải đấu “Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon 2020”, kíp lái số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã chính thức thi đấu với chiếc T-72B3 màu vàng quen thuộc. Tương tự như lượt đấu trước, đối thủ của chúng ta vẫn là đội Nam Ossetia (màu xanh nước biển), đội Myanmar (màu xanh lá cây) và đội Qatar (màu đỏ). Đội Việt Nam xuất phát ở vị trí thứ ba, sau đội Nam Ossetia và Qatar.

Ảnh: Kíp lái số 2 của đội Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu. Kíp lái số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam với thành phần bao gồm: Đồng chí trưởng xe Đại úy Vũ Bá Trọng, đồng chí pháo thủ Thượng úy Trần Ngọc Bình, đồng chí lái xe Trung úy Đỗ Quốc Tuấn. Trong đó, đây là trận đấu đầu tiên tại Tank Biathlon mà đồng chí lái xe Đỗ Quốc Tuấn trực tiếp thi đấu, dẫu vậy chiến sĩ vẫn thể hiện một bản lĩnh và phong độ vô cùng tốt.

Ảnh: Xe tăng Việt Nam tiến vào khu vực tiếp đạn 125mm. Rất nhanh chóng, pháo thủ đội Việt Nam đã khai hỏa phát đạn pháo đầu tiên tiêu diệt bia số 12 mô phỏng xe tăng đối phương ở khoảng cách 1.600m. Đạn bay xuống đất và dội lên sượt qua bia, khiến cho tổ trọng tài bị nhầm lẫn và tính đây là một phát đạn trúng mục tiêu, nhưng sau đó đã bác bỏ kết quả này. Do đó, đội Việt Nam đã chỉ chạy phạt 2 vòng phụ ( mỗi vòng có chiều dài 500m) chứ không phải 3 theo quyết định cuối cùng của trọng tài. Đây là sai sót của tổ trọng tài nhưng đã khiến kíp xe Việt Nam bị chịu phạt cộng thêm 1 phút vào kết quả thi đấu do chạy thiếu vòng. Ảnh: Phát đạn dội xuống đất và sượt bia của đội tuyển Việt Nam khiến trọng tài nhầm lẫn. Sau phát bắn đầu tiên gây nhầm lẫn, pháo thủ ta cũng khẩn trương lấy tiếp đường ngắm và khai hỏa hai phát đạn còn lại vào mục tiêu bia số 12 lần lượt khoảng cách là 1.700m va 1.800m. Dẫu vậy, cả hai phát đều trượt và lái xe nhanh chóng cơ động ra khỏi tuyến bắn, tiến vào vòng chạy phạt với vận tốc cao để tiết kiệm thời gian thi đấu.

Ảnh: Xe tăng đội Việt Nam tiến vào vòng phạt phụ sau khi bắn trượt cả 3 bia số 12. Dẫu vậy, với tốc độ di chuyển cao của mình, kíp số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam vẫn hoàn thành vòng chạy đầu tiên với thành tích dưới 10 phút. Đây là kết quả cực kỳ ấn tượng của kíp số 2, gần như là ngang bằng với kíp Việt Nam số 1 dẫu cho kíp 1 bắn trúng cả 3/3 mục tiêu, không hề phải chạy 2 vòng phạt phụ. Ảnh: Xe tăng kíp Việt Nam di chuyển tốc độ cao trên thao trường. Bước vào vòng chạy thứ hai, trưởng xe đồng chí Vũ Bá Trọng với kinh nghiệm của mình đã tác xạ chính xác mục tiêu bia số 25 mô phỏng trực thăng đối phương bằng súng máy phòng không 12.7mm ngay từ loạt đạn đầu, sau đó đã nhanh chóng xả hết số đạn thừa để đảm bảo không gây mất an toàn thi đấu, kiểm tra súng và xe tiếp tục cơ động quay lại đường đua. Ảnh: Sau loạt đạn 12.7mm đầu tiên, mục tiêu bia số 25 của đội Việt Nam đã bốc khói vì trúng đạn. Dẫu vậy, vòng chạy thứ hai là một vòng chạy vô cùng khó khăn đối với kíp xe của ta. Lái xe sau đoạn hành tiến tốc độ cao trên đường bằng đã không kịp giảm tốc độ khi vào cua, dẫn đến sau đó là một pha trượt dài của xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trên đường đua, mất một thời gian dừng lại xe mới có thể tiếp tục cơ động. Ảnh: Xe tăng Việt Nam sau cú cua quá gấp đã có một đường trượt dài. Và cũng bởi pha trượt dài này, dẫn đến việc khi xe ta cơ động vượt qua hào nước đã bị mất tốc độ rất lớn mà vốn dĩ phải có tốc độ cao trong tình huống như thế. Ảnh: Xe tăng Việt Nam vượt qua hào nước với tốc độ khá chậm do thiếu tốc độ. Và do cũng do việc thiếu tốc độ khi vượt qua hào nước, xe tăng của ta cũng không đủ đà tiến để vượt qua dốc nghiêng có độ dốc cao, dẫn đến việc xe bị tuột xuống một cách không đáng có. Đây là việc gây mất an toàn thi đấu, bởi có thể khi xe đội bạn nếu di chuyển phía sau có thể sẽ bị va chạm. Do đó, đội ta cũng bị phạt cộng 1 phút vào kết quả cuối cùng vì lỗi này. Ảnh: Xe tăng Việt Nam tuột dốc do không đủ đà tiến. Dẫu vậy, rất nhanh chóng, đồng chí lái xe đã tăng hết công suất động cơ và cơ động tiến qua dốc nghiêng, xe sau đó hoàn thành và tiếp tục chặng đua tốc độ cao tiếp đó để thu ngắn khoảng cách với đấu thủ dẫn đầu cũng như kéo dài thêm khoảng cách thời gian với các đội đang bám đuổi.

Ảnh: Xe tăng Việt Nam tăng hết công suất vượt dốc nghiêng. Ở vòng chạy cuối cùng, pháo thủ Việt Nam xuất sắc tác xạ chuẩn xác súng máy đồng trục PKT cỡ 7.62mm tiêu diệt mục tiêu bia số 9 mô phỏng bộ binh đối phương với súng chống tăng RPG một cách tuyệt đối. Kết thúc cả 3 bài bắn, kíp xe số 2 tiêu diệt được 2/5 mục tiêu.

Ảnh: Xe tăng Việt Nam tiêu diệt tuyệt đối bia số 9 (màu vàng). Sau khi thực hiện bài bắn súng máy đồng trục chuẩn xác, xe tăng Việt Nam băng băng về đích với thành tích dẫn đầu, tuy nhiên khi vượt qua đường chạy ụ đất mấp mô đã đằn phải 2 cọc làn. Do đây là lần đầu thi đấu của đồng chí lái xe, cho nên những lỗi này dù không đáng có nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Ảnh: Xe tăng Việt Nam đâm phải cọc làn đường trong lúc hành tiến. Do đó, kíp xe Việt Nam đã phải tiến vào vị trí kiểm tra kỹ thuật để chịu phạt thời gian do lỗi đằn cọc. Một lần nữa, tổ trọng tài đã có sự thiếu nhất quán khi ghi nhận kíp xe Việt Nam chỉ đâm 1 cọc, nên các chiến sĩ ta chỉ điểm danh 1 lần, trong khi kết quả cuối cùng lại kết luận Việt Nam đâm 2 cọc và phạt đội ta thêm 1 phút vào thời gian thi đấu. Ảnh: Xe Việt Nam tiến vào khu vực kiểm tra kỹ thuật. Cuối cùng, kíp lái số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam cán đích với thành tích 30 phút 05 giây, về đầu tiên dẫu cho đội ta xuất phát thứ ba sau đội Nam Ossetia hơn 5 phút và sau đội Qatar hơn 2 phút 30 giây. Tiêu diệt 2/5 mục tiêu và thua thành tích thực tế của kíp lái số 1 gần 2 phút với chỉ 28 phút 20 giây. Dẫu vậy, lần này kíp xe số 2 của ta cũng bị phạt cộng thêm 4 phút do các lỗi trong thời gian thi đấu và kết quả cuối cùng là 34 phút 05 giây, vẫn đứng nhất vòng đua tại nhánh và vẫn đứng nhì trên bảng nếu tính tổng thành tích cả hai kíp. Ảnh: Xe tăng Việt Nam cán đích ở 30 phút 05 giây sau ba vòng chạy. Trong trận đấu này, vận tốc tối đa mà xe Việt Nam đạt được chỉ là 66km/h, thua kém so với vận tốc tối đa của kíp xe số 1 là 72km/h. Tuy nhiên, về tốc độ trung bình thì kíp số 2 lại vượt trội hơn và chỉ về đích sau kíp số 1 chưa đến 2 phút dẫu cho đã thực hiện 3 vòng phạt chạy phụ, mỗi vòng 500m vì bắn không trúng mục tiêu. Đây là một kết quả vô cùng khả quan cho thấy sự cố gắng của tất cả các cán bộ chiến sĩ, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, cùng với đó là đáp lại niềm mong mỏi của người hâm mộ nước nhà.

Ảnh: Xe tăng Việt Nam hành tiến với tốc độ 56km/h, trong đó tốc độ tối đa là 66km/h. Video Phần thi đấu của kíp lái số 2 Đội tuyển xe tăng Việt Nam - Nguồn: Army Games 2020