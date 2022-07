Hệ thống phòng không mới của Nga bắt đầu đánh chặn tên lửa HIMARS

Những hệ thống phòng không mới nhất của Nga đã được triển khai tới các khu vực Luhansk và Donetsk, hiện do Nga và dân quân thân Nga kiểm soát. Những hệ thống phòng không này, không chỉ thể hiện khả năng độc đáo trong cuộc chiến chống lại vũ khí Mỹ, vốn trước đó đã gây ra khá nhiều khó khăn cho Nga, mà còn thực sự đánh bại nó. Theo những thống kê của truyền thông Nga, thành công của các cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS của Ukraine, đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Điều này không phải do Ukraine giảm số lượng các cuộc tấn công, mà là do hiệu quả của thiết bị phòng không, cũng như các vũ khí khác; ví dụ như hệ thống chế áp điện tử. Theo chuyên gia quân sự Leonkov của Nga, sở dĩ các hệ thống phòng không tăng hiệu quả, là do Nga đã điều các hệ thống phòng không mới nhất của mình, tới khu vực chiến trường Ukraine; những vũ khí này có khả năng tiêu diệt gần như hoàn toàn tên lửa phóng đa năng HIMARS, mà trước đó được coi là “bất khả xâm phạm”. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cho biết: “HIMARS là loại tên lửa tốt và không thể phủ nhận; nhưng chúng tôi cũng có những vũ khí hiệu quả để chống lại nó. Đó không chỉ là điều rất khó chịu đối với người Mỹ, mà còn là điều bất ngờ đối với họ”. Theo các dự đoán, hiện Quân đội Nga có ít nhất 430 tổ hợp có thể đánh chặn tên lửa chiến thuật HIMARS của Mỹ. Như vậy Quân đội Nga đã được trang bị các vũ khí với số lượng rất lớn, có thể đánh chặn hiệu quả đối với các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS. Các tổ hợp phòng không của Nga trước đó đã được thử nghiệm thành công việc đánh chặn, đối với các mục tiêu là tên lửa siêu thanh M30 và M31 của Mỹ và cho thấy hiệu quả rất cao. Các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk của Liên Xô/Nga có khả năng không chỉ theo dõi hiệu quả các vụ phóng tên lửa MLRS HIMARS của Mỹ mà còn có thể đánh chặn tên lửa HIMARS, ngay cả trong trường hợp bị tấn công bằng phóng loạt lớn. Về tính năng, các hệ thống phòng không Buk rất phù hợp để đánh chặn các mục tiêu như tên lửa HIMARS. Buk có lợi thế cả về tốc độ, tầm bắn và độ cao. Hơn nữa, các thông số của tên lửa cho phép xác định ngay lập tức một mục tiêu như tên lửa HIMARS. Theo Quân đội Nga, về mặt tham số kỹ thuật, hệ thống tên lửa phòng không Buk của Liên Xô và Nga, gần như phù hợp lý tưởng, để sử dụng đánh chặn hệ thống tên lửa chiến thuật HIMARS của Mỹ. Theo các nguồn tin được tờ Topwar trích dẫn, tổng cộng Nga được trang bị hơn 430 hệ thống phòng không Buk với nhiều phiên bản khác nhau, nhiều hơn rất nhiều so với hệ thống MLRS HIMARS đang có trong biên chế Quân đội cho Mỹ, chưa kể số lượng ít ỏi của Ukraine. Vậy trong một tháng qua, Quân đội Nga bắn hạ được bao nhiêu tên lửa MLRS HIMARS mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine? Kết quả của các hệ thống đánh chặn Nga không được nêu rõ, nhưng HIMARS đã gây ra khá nhiều thiệt hại cho phía Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia chú ý đến thực tế là Quân đội Ukraine cũng chuyển sang chiến thuật khá bất thường, bao gồm các vụ phóng tên lửa dẫn đường, lẫn với không có dẫn đường. Hiệu quả của các cuộc tấn công của HIMARS của Ukraine trong những ngày gần đây, đã giảm xuống dưới 50% so với những ngày đầu. Còn theo thông tin mới nhất về hệ thống HIMARS, Mỹ đã chuyển giao các tên lửa HIMARS bị lỗi cho Ukraine sử dụng. Điều này được biết đến sau khi đống đổ nát của tòa nhà khách sạn bị phá hủy ở Krasny Luch được dọn dẹp, nơi đã bị tấn công bằn 6 quả đạn HIMARS. Theo điều tra, ba quả tên lửa HIMARS do Quân đội Ukraine phóng đi đã không phát nổ, nhiều quả tên lửa có phát nổ nhưng vẫn còn tới 1/3 thân tên lửa nguyên vẹn. Theo đánh giá, cuộc tấn công trên kém hiệu quả, trong điều kiện tên lửa M31 phóng đi, nhưng không hề bị đánh chặn. Hãng tin Nga RIA Novosti cho biết: “Theo thông tin, 3 tên lửa HIMARS chưa nổ với đầu đạn và mảnh vỡ tên lửa đã được tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ pháo kích vào khách sạn Red Beam. Họ cũng nói rằng, tên lửa được sản xuất vào năm 2019 và hiệu quả của tên lửa HIMARS mới nhất của Mỹ chỉ là 50%". Trong các bức ảnh được giới thiệu, người xem có thể thấy mảnh vỡ của một tên lửa M31 đã phát nổ một phần; trong khi các nguồn tin khác cho biết, ít nhất có ba tên lửa nữa không phát nổ, đã được phía Nga thu giữ; rất có thể là để nghiên cứu. Đáng chú ý là các tên lửa được phóng đi là tương đối mới, xem nhãn hiệu được gắn trên tên lửa, chúng được sản xuất vào năm 2019. Điều này có nghĩa là tên lửa về cơ bản bị lỗi kỹ thuật, chứ không phải là tên lửa hết hạn sử dụng. Theo các chuyên gia, rất có thể tên lửa HIMARS đã bị chế áp bởi hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử; do mất liên lạc giữa hệ thống điều khiển và vệ tinh GPS, nên việc kích nổ có thể đã không xảy ra. Tuy nhiên vẫn chưa rõ, liệu có phải Mỹ thực hiện việc vô hiệu hóa đầu đạn hay không? Video về hệ thống tên lửa phòng không tầm trung BuK-M2 phóng đạn tiêu diệt mục tiêu. Nguồn: RIA.



Những hệ thống phòng không mới nhất của Nga đã được triển khai tới các khu vực Luhansk và Donetsk, hiện do Nga và dân quân thân Nga kiểm soát. Những hệ thống phòng không này, không chỉ thể hiện khả năng độc đáo trong cuộc chiến chống lại vũ khí Mỹ, vốn trước đó đã gây ra khá nhiều khó khăn cho Nga, mà còn thực sự đánh bại nó. Theo những thống kê của truyền thông Nga, thành công của các cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS của Ukraine, đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Điều này không phải do Ukraine giảm số lượng các cuộc tấn công, mà là do hiệu quả của thiết bị phòng không, cũng như các vũ khí khác; ví dụ như hệ thống chế áp điện tử. Theo chuyên gia quân sự Leonkov của Nga, sở dĩ các hệ thống phòng không tăng hiệu quả, là do Nga đã điều các hệ thống phòng không mới nhất của mình, tới khu vực chiến trường Ukraine; những vũ khí này có khả năng tiêu diệt gần như hoàn toàn tên lửa phóng đa năng HIMARS , mà trước đó được coi là “bất khả xâm phạm”. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cho biết: “HIMARS là loại tên lửa tốt và không thể phủ nhận; nhưng chúng tôi cũng có những vũ khí hiệu quả để chống lại nó. Đó không chỉ là điều rất khó chịu đối với người Mỹ, mà còn là điều bất ngờ đối với họ”. Theo các dự đoán, hiện Quân đội Nga có ít nhất 430 tổ hợp có thể đánh chặn tên lửa chiến thuật HIMARS của Mỹ. Như vậy Quân đội Nga đã được trang bị các vũ khí với số lượng rất lớn, có thể đánh chặn hiệu quả đối với các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS. Các tổ hợp phòng không của Nga trước đó đã được thử nghiệm thành công việc đánh chặn, đối với các mục tiêu là tên lửa siêu thanh M30 và M31 của Mỹ và cho thấy hiệu quả rất cao. Các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk của Liên Xô/Nga có khả năng không chỉ theo dõi hiệu quả các vụ phóng tên lửa MLRS HIMARS của Mỹ mà còn có thể đánh chặn tên lửa HIMARS, ngay cả trong trường hợp bị tấn công bằng phóng loạt lớn. Về tính năng, các hệ thống phòng không Buk rất phù hợp để đánh chặn các mục tiêu như tên lửa HIMARS. Buk có lợi thế cả về tốc độ, tầm bắn và độ cao. Hơn nữa, các thông số của tên lửa cho phép xác định ngay lập tức một mục tiêu như tên lửa HIMARS. Theo Quân đội Nga, về mặt tham số kỹ thuật, hệ thống tên lửa phòng không Buk của Liên Xô và Nga, gần như phù hợp lý tưởng, để sử dụng đánh chặn hệ thống tên lửa chiến thuật HIMARS của Mỹ. Theo các nguồn tin được tờ Topwar trích dẫn, tổng cộng Nga được trang bị hơn 430 hệ thống phòng không Buk với nhiều phiên bản khác nhau, nhiều hơn rất nhiều so với hệ thống MLRS HIMARS đang có trong biên chế Quân đội cho Mỹ, chưa kể số lượng ít ỏi của Ukraine. Vậy trong một tháng qua, Quân đội Nga bắn hạ được bao nhiêu tên lửa MLRS HIMARS mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine? Kết quả của các hệ thống đánh chặn Nga không được nêu rõ, nhưng HIMARS đã gây ra khá nhiều thiệt hại cho phía Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia chú ý đến thực tế là Quân đội Ukraine cũng chuyển sang chiến thuật khá bất thường, bao gồm các vụ phóng tên lửa dẫn đường, lẫn với không có dẫn đường. Hiệu quả của các cuộc tấn công của HIMARS của Ukraine trong những ngày gần đây, đã giảm xuống dưới 50% so với những ngày đầu. Còn theo thông tin mới nhất về hệ thống HIMARS, Mỹ đã chuyển giao các tên lửa HIMARS bị lỗi cho Ukraine sử dụng. Điều này được biết đến sau khi đống đổ nát của tòa nhà khách sạn bị phá hủy ở Krasny Luch được dọn dẹp, nơi đã bị tấn công bằn 6 quả đạn HIMARS. Theo điều tra, ba quả tên lửa HIMARS do Quân đội Ukraine phóng đi đã không phát nổ, nhiều quả tên lửa có phát nổ nhưng vẫn còn tới 1/3 thân tên lửa nguyên vẹn. Theo đánh giá, cuộc tấn công trên kém hiệu quả, trong điều kiện tên lửa M31 phóng đi, nhưng không hề bị đánh chặn. Hãng tin Nga RIA Novosti cho biết: “Theo thông tin, 3 tên lửa HIMARS chưa nổ với đầu đạn và mảnh vỡ tên lửa đã được tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ pháo kích vào khách sạn Red Beam. Họ cũng nói rằng, tên lửa được sản xuất vào năm 2019 và hiệu quả của tên lửa HIMARS mới nhất của Mỹ chỉ là 50%". Trong các bức ảnh được giới thiệu, người xem có thể thấy mảnh vỡ của một tên lửa M31 đã phát nổ một phần; trong khi các nguồn tin khác cho biết, ít nhất có ba tên lửa nữa không phát nổ, đã được phía Nga thu giữ; rất có thể là để nghiên cứu. Đáng chú ý là các tên lửa được phóng đi là tương đối mới, xem nhãn hiệu được gắn trên tên lửa, chúng được sản xuất vào năm 2019. Điều này có nghĩa là tên lửa về cơ bản bị lỗi kỹ thuật, chứ không phải là tên lửa hết hạn sử dụng. Theo các chuyên gia, rất có thể tên lửa HIMARS đã bị chế áp bởi hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử; do mất liên lạc giữa hệ thống điều khiển và vệ tinh GPS, nên việc kích nổ có thể đã không xảy ra. Tuy nhiên vẫn chưa rõ, liệu có phải Mỹ thực hiện việc vô hiệu hóa đầu đạn hay không? Video về hệ thống tên lửa phòng không tầm trung BuK-M2 phóng đạn tiêu diệt mục tiêu. Nguồn: RIA.