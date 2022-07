HIMARS của Ukraine quá khó chịu, Nga bày loạt cách đối phó

Rõ ràng, việc Ukraine nhận được các tổ hợp HIMARS từ Mỹ, đã khiến Nga gặp phải ít nhiều khó khăn, khi cuộc xung đột giữa hai quốc gia đang trong giai đoạn giằng co. Theo thông tin mới được tờ Defence-ua đăng tải, các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS dường như đang là mục tiêu quân sự số một của quân đội Nga. Moscow thậm chí còn không tiếc việc sử dụng các loại vũ khí đắt tiền hơn, để săn lùng những tổ hợp này. Trong bài phát biểu mới đây của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tướng Sergei Shoigu, thậm chí còn ra lệnh sử dụng vũ khí chính xác cao, để đối phó với các tổ hợp HIMARS và tên lửa M270 của Ukraine. Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng, việc Ukraine sử dụng hiệu quả các tổ hợp HIMARS do Mỹ cung cấp, là điều đã được dự đoán trước từ lâu, và tất nhiên Nga cũng đã tính tới việc đối phó với loại vũ khí này. Với tầm bắn chỉ 84 km khi sử dụng đạn thông thường không có dẫn đường vệ tinh, tổ hợp HIMARS chỉ có tầm bắn bằng 1/2 so với các loại pháo phản lực hiện đại như BM-30 hay Tornado-S mà Nga đang sở hữu. Lợi thế của Ukraine ở thời điểm hiện tại, đó là họ có tin tình báo hỗ trợ từ nước ngoài. Từ thông tin này, Kiev được chỉ điểm chính xác các mục tiêu giá trị, qua đó có thể tiến hành tấn công một đòn hiểm hóc cực kỳ chính xác vào phía Nga. Về phía Nga, có nhiều cách để đối phó với HIMARS, một trong những cách phổ biến, không phải là đấu pháo mà sử dụng tên lửa hành trình. Tầm bắn của HIMARS cho phép nó có thể khai hoả ở khoảng cách an toàn, đảm bảo bộ binh và đặc nhiệm Nga khó có thể tiếp cận được các tổ hợp vũ khí này. Tuy nhiên, Nga lại sẵn sàng sử dụng các loại tên lửa hành trình chiến lược, ví dụ như Kh-101 - để truy tìm và săn lùng các tổ hợp tên lửa HIMARS mà Ukraine đang sử dụng. Cái khó đối với Nga hiện tại, đó là Moscow khó có thể có được thông tin chính xác về vị trí của các tổ hợp HIMARS. Cần nhớ rằng, HIMARS có độ cơ động rất cao, có thể rời trận địa chỉ sau vài phút, khiến việc triển khai đánh chặn là cực kỳ khó khăn.

