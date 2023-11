Hamas sử dụng chiến thuật cự ly gần để đánh xe tăng Israel

Sau khi Israel thực hiện hàng loạt vụ ném bom ác liệt vào Dải Gaza, để giải quyết dứt điểm lực lượng vũ trang Hamas, họ không thể tránh khỏi một trận chiến trên bộ. Nhưng khi quân đội Israel tiến vào khu vực Dải Gaza, chiến thuật phục kích của Hamas đã phát huy tác dụng. Hamas mới đây đã tung ra đoạn video quay cảnh phục kích xe tăng Israel tiến vào Dải Gaza, khi họ đã sử dụng chiến thuật thời Thế chiến II để tiêu diệt một trong những xe tăng tiên tiến nhất thế giới, đó là Merkava. Đây là loại xe tăng chiến đấu chủ lực của Israel và nổi tiếng vì có vỏ giáp rất vững chắc. Sau khi quốc gia Israel thành lập vào năm 1947, Mỹ đã hỗ trợ quốc gia này một số xe tăng cũ, chủ yếu là xe tăng Sherman từ Thế chiến thứ hai và cũng là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Israel trong Chiến tranh Sáu ngày. Sau đó, Syria và Ai Cập trang bị xe tăng T-55 và T-62 từ Liên Xô và Israel cũng có nhu cầu nâng cấp xe tăng. Lúc này Thiếu tá Tarr của Quân đội Israel đề xuất thiết kế một loại xe tăng có khả năng bảo vệ cao, xét về hỏa lực, tính cơ động và khả năng phòng thủ, việc bảo vệ thành viên tổ lái là ưu tiên hàng đầu. Khả năng phòng thủ của Merkava dù đã được tăng cường, nhưng vẫn gặp khó khăn khi đối đầu vũ khí chống tăng. Đặc biệt là khi xe tăng Merkava hoạt động ở Dải Gaza, phải di chuyển trong “mê cung” của các thành phố đông dân cư và đối phó với mạng lưới đường hầm như “mạng nhện”, được Hamas sử dụng để phục kích quân đội Israel với quân số, vũ khí, trang bị vượt trội. Đối phó với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) quân Hamas thực hiện chiến thuật chiến tranh du kích, tiếp cận gần và thậm chí là cực gần. Video do Hamas công bố cho thấy, một chiến binh Hamas ẩn nấp trong bụi cây ở khu vực Zaytun của Dải Gaza, lặng lẽ chờ xe tăng Israel đến gần. Bên kia, khi xe tăng Israel đang tiến vào, thì các chiến binh Hamas cũng bắt đầu di chuyển, họ bất ngờ áp sát xe tăng, đầu tiên đặt một thiết bị nổ tự chế giữa tháp pháo và thân xe tăng rồi kích nổ. Sau đó tiếp tục bồi thêm cho chiếc Merkava bằng một quả đạn lựu chống tăng. Sau khi quả đạn chống tăng được bắn đi, chiếc xe tăng Merkava bốc cháy ngùn ngụt; hiện chưa rõ vụ nổ là do thiết bị nổ tự chế hay đạn súng chống tăng gây ra. Nhưng chiến thuật phục kích thời Thế chiến thứ hai của Hamas đã phát huy tác dụng. Với cách đánh xe tăng như vậy của Hamas, sẽ rất khó khăn cho quân đội Israel đưa ra các biện pháp đối phó. Nếu cuộc chiến tiếp tục như thế này, thì dự báo số xe tăng của IDF sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Theo chiến lược quân sự của Israel, họ đã bao vây các đường hầm của Hamas ở Dải Gaza và tiến hành cuộc chiến dưới đường hầm; tuy nhiên với sự chuẩn bị của Hamas trong nhiều năm qua, cuộc chiến này thực sự không đơn giản với người Israel. Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bắt đầu vào ngày 7/10, IDF đã hết sức quan tâm đến hệ thống đường hầm của Hamas ở Dải Gaza. Hệ thống đường hầm của Hamas, là trung tâm tuyến phòng ngự, nếu quân Israel tiến vào đường hầm, giống như “trúng kế”. Đối với quân đội Israel, đường hầm giống như “cạm bẫy”. Qua video mà chiến binh Hamas tấn công xe tăng Israel vừa qua, quan sát hành động họ tiếp cận xe tăng Israel, cũng cho thấy bộc lộ điểm yếu của xe tăng và bộ binh Israel khi chiến đấu cùng nhau. Các chiến binh Hamas có thể dễ dàng tiếp cận xe tăng đặt thuốc nổ, quay trở lại nơi ẩn náu và bồi thêm tên lửa. Toàn bộ hành động đánh xe tăng Israel của chiến binh Hamas diễn ra suôn sẻ và rất thành thục, kíp xe tăng Israel hoàn toàn không hề hay biết, khiến chiếc tăng Merkava được biết đến là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất thế giới, đã bị tiêu diệt chỉ trong vài giây. Ngoài ra, có thể dễ dàng nhận thấy, các chiến binh Hamas không hề sợ hãi khi thực hiện nhiệm vụ và trong các chiến dịch trên bộ do quân đội Israel phát động trong những ngày vừa qua, ít nhất 19 lính Israel đã thiệt mạng trong các cuộc phục kích. Trước đó, nhiều xe tăng Merkava IV đã bị tên lửa của Hamas phục kích phá hủy. Trong nửa thế kỷ qua, chỉ có một số quốc gia có khả năng sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực và Israel là một trong số đó, vũ khí chủ chốt của họ là dòng xe tăng Merkava. Xe tăng có hệ thống bảo vệ chủ động Trophy, sử dụng các cảm biến trên tháp pháo và hỏa lực bảo vệ để bắn hạ đạn chống tăng của đối phương. Để chống lại tên lửa chống tăng có thể tấn công từ đỉnh tháp pháo, nên Merkava dự trữ đạn pháo trong một khoang chưa đạn riêng. Ngoài khoang chứa đạn chính, khoang chứa đạn phụ của Merkava còn có thể mang thêm 18 viên đạn pháo. Ngoài tháp pháo được thiết kế vững chắc, với các góc nghiêng tối đa để giảm góc chạm của đạn chống tăng đối phương; xe tăng Merkava còn trang bị thêm giáp phản ứng nổ và lớp giáp phụ, được thiết kế theo kiểu mô-đun, giúp sửa chữa thiệt hại trong chiến đấu được nhanh hơn. Trong những ngày tới, các chiến binh Hamas sẽ còn nhiều cuộc đối đầu với xe tăng Merkava tại Dải Gaza. Chiến binh Hamas tiếp cận xe tăng Merkava, đặt lựu đạn và phóng đạn chống tăng vào xe tăng. Nguồn Topwar

