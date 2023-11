Đến lượt Israel phải phá sóng GPS để “lừa” tên lửa của Hezbollah

Tờ Sina của Trung Quốc cho biết, lo ngại một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã làm gián đoạn tín hiệu vệ tinh GPS ở không phận khu vực phía bắc nước này; thậm chí việc này có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay thương mại của Israel. Sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel hôm 7/10, tình hình Trung Đông bất ngờ nóng lên. Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin đã theo dõi tín hiệu GPS trong khu vực trong nhiều năm và phát hiện ra một mô hình kỳ lạ, máy bay bay gần biển Địa Trung Hải đã mất tín hiệu GPS trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cho biết, việc mất tín hiệu vệ tinh gợi ý đến việc sử dụng một kỹ thuật gọi là "giả mạo tín hiệu GPS", về cơ bản làm sai lệch vị trí của bất kỳ vật thể nào có hỗ trợ GPS, bao gồm cả máy bay và tên lửa dẫn đường chính xác và đương nhiên là ảnh hưởng đến hàng trăm máy bay thương mại. Phi công trên máy bay sử dụng GPS làm một trong những công cụ định vị chính để tối ưu hóa đường bay, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, hỗ trợ hạ cánh và các nhiệm vụ quan trọng khác. Do vậy, việc tín hiệu GPS bị gây nhiễu và làm giả, trở thành một tình huống rất nguy hiểm. Nhưng do nhiều tên lửa tiên tiến hiện đại cũng sử dụng tín hiệu GPS để dẫn đường tấn công các mục tiêu dự định của chúng, nên việc giả mạo tín hiệu GPS cũng có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công này; đó thực sự là hoạt động gây nhiễu đánh lừa tên lửa. Tuy tên lửa bị gây nhiễu GPS có thể không đánh trúng mục tiêu đã định, nhưng vẫn có những rủi ro, vì tên lửa có thể đi chệch hướng dự định, khiến khó dự đoán nơi chúng sẽ rơi xuống. Điều này có thể làm tăng rủi ro cho dân thường, khi tên lửa rơi vào khu dân cư. Phương Tây nghi ngờ Iran đang cung cấp cho nhóm vũ trang Hezbollah có trụ sở tại Lebanon, một số lượng lớn tên lửa và UAV tự sát, dẫn đường chính xác bằng tín hiệu GPS; có thể tiêu diệt chính xác các mục tiêu quân sự, kinh tế của Israel mà khó đánh trả. Hiện IDF đang cố gắng tránh mở một mặt trận khác ở phía bắc, khi nhóm vũ trang Hezbollah đe dọa tấn công, sau khi Israel tiếp tục bắn phá Dải Gaza. Các cuộc tấn công lẻ tẻ của Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại rằng, một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn có thể sắp xảy ra. IDF cũng thừa nhận rằng, họ đã sử dụng “biện pháp kỹ thuật” để làm giả tín hiệu GPS như một biện pháp an ninh cần thiết. Vào ngày 15/10, IDF công bố, tín hiệu GPS "bị hạn chế ở các khu vực chiến đấu, do các nhu cầu hoạt động khác nhau". Tuy nhiên, phạm vi mất tín hiệu không được tiết lộ. Lời khuyên cảnh báo rằng, ngoài việc có thể xảy ra "sự ngừng hoạt động tạm thời với các ứng dụng dựa trên vị trí" như Google Maps, thông báo còn khuyên các công dân ở gần biên giới Israel nên ở gần các khu vực được bảo vệ. Israel cũng thông báo rằng, các máy bay đến nước này, sẽ sử dụng công nghệ khác trên máy bay để hạ cánh, thay vì chỉ dựa vào GPS. Các nhà phân tích quân sự quen thuộc với vấn đề này tin rằng, bằng cách theo dõi chặt chẽ các hoạt động tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và không gian, Israel có thể phá vỡ các hệ thống định vị toàn cầu, làm chệch hướng tên lửa khỏi hướng đi dự định và cản trở khả năng của đối thủ, để tiến hành các cuộc tấn công mặt đất xuyên biên giới. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hành vi giả mạo tín hiệu GPS của Israel bằng cách sử dụng công cụ theo dõi chuyến bay thương mại nguồn mở có tên ADS-B Exchange. Họ cho biết, rõ ràng từ dữ liệu được theo dõi trong 5 năm qua cho thấy, mức độ GPS giả cao như vậy đã không xảy ra trước cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10. Việc IDF làm giả tín hiệu GPS, có thể là một nỗ lực nhằm ngăn chặn vũ khí dẫn đường của Hezbollah. Một số cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở miền nam Lebanon trong hai tuần qua, đã làm dấy lên mối lo ngại trong IDF rằng, họ có thể phải mở một mặt trận mới, trong khi vẫn tập trung ném bom Gaza. IDF đã nói rõ rằng, họ sẽ tiến vào Dải Gaza trong các hoạt động chiến đấu trên bộ, một phần trong đó có thể đã bắt đầu. Trong những ngày qua, IDF tiếp tục ném bom Dải Gaza và chuẩn bị tiến hành các hoạt động trên bộ, nhằm trả đũa việc Hamas thảm sát 1.200 người Israel vào ngày 7/10. Hiện các trận ném bom vào Dải Gaza của Israel vẫn chưa kết thúc, trong khi Hezbollah cũng chưa dốc toàn lực tấn công Tel Aviv. Tuy nhiên, Hezbollah và Iran đã cảnh báo về hậu quả, nếu Israel không dừng ném bom vào Dải Gaza. Để chống lại tên lửa của Hezbollah, Israel thậm chí có thể đã học bài từ Nga, quốc gia có hành vi giả mạo tín hiệu GPS và đã được thông tin rộng rãi. Gần đây, Nga đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn GPS sau một loạt vụ tấn công bằng UAV tự sát của Ukraine vào thủ đô Moscow. Israel chắc chắn không hề đánh giá thấp tên lửa của Hezbollah, khi chứng kiến tên lửa hành trình và UAV tự sát của lực lượng vũ trang Houthi từ Yemen, bất ngờ tấn công vào các khu lọc dầu lớn nhất thế giới của Arab Saudi vào năm 2019, gây ra nhiều thiệt hại. Mặc dù không phận của Arab Saudi được bảo vệ toàn bộ bằng khí tài phòng không tiên tiến của Mỹ và phương Tây.

Tờ Sina của Trung Quốc cho biết, lo ngại một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã làm gián đoạn tín hiệu vệ tinh GPS ở không phận khu vực phía bắc nước này; thậm chí việc này có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay thương mại của Israel. Sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel hôm 7/10, tình hình Trung Đông bất ngờ nóng lên. Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin đã theo dõi tín hiệu GPS trong khu vực trong nhiều năm và phát hiện ra một mô hình kỳ lạ, máy bay bay gần biển Địa Trung Hải đã mất tín hiệu GPS trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cho biết, việc mất tín hiệu vệ tinh gợi ý đến việc sử dụng một kỹ thuật gọi là "giả mạo tín hiệu GPS", về cơ bản làm sai lệch vị trí của bất kỳ vật thể nào có hỗ trợ GPS, bao gồm cả máy bay và tên lửa dẫn đường chính xác và đương nhiên là ảnh hưởng đến hàng trăm máy bay thương mại. Phi công trên máy bay sử dụng GPS làm một trong những công cụ định vị chính để tối ưu hóa đường bay, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, hỗ trợ hạ cánh và các nhiệm vụ quan trọng khác. Do vậy, việc tín hiệu GPS bị gây nhiễu và làm giả, trở thành một tình huống rất nguy hiểm. Nhưng do nhiều tên lửa tiên tiến hiện đại cũng sử dụng tín hiệu GPS để dẫn đường tấn công các mục tiêu dự định của chúng, nên việc giả mạo tín hiệu GPS cũng có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công này; đó thực sự là hoạt động gây nhiễu đánh lừa tên lửa. Tuy tên lửa bị gây nhiễu GPS có thể không đánh trúng mục tiêu đã định, nhưng vẫn có những rủi ro, vì tên lửa có thể đi chệch hướng dự định, khiến khó dự đoán nơi chúng sẽ rơi xuống. Điều này có thể làm tăng rủi ro cho dân thường, khi tên lửa rơi vào khu dân cư. Phương Tây nghi ngờ Iran đang cung cấp cho nhóm vũ trang Hezbollah có trụ sở tại Lebanon, một số lượng lớn tên lửa và UAV tự sát, dẫn đường chính xác bằng tín hiệu GPS; có thể tiêu diệt chính xác các mục tiêu quân sự, kinh tế của Israel mà khó đánh trả. Hiện IDF đang cố gắng tránh mở một mặt trận khác ở phía bắc, khi nhóm vũ trang Hezbollah đe dọa tấn công, sau khi Israel tiếp tục bắn phá Dải Gaza. Các cuộc tấn công lẻ tẻ của Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại rằng, một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn có thể sắp xảy ra. IDF cũng thừa nhận rằng, họ đã sử dụng “biện pháp kỹ thuật” để làm giả tín hiệu GPS như một biện pháp an ninh cần thiết. Vào ngày 15/10, IDF công bố, tín hiệu GPS "bị hạn chế ở các khu vực chiến đấu, do các nhu cầu hoạt động khác nhau". Tuy nhiên, phạm vi mất tín hiệu không được tiết lộ. Lời khuyên cảnh báo rằng, ngoài việc có thể xảy ra "sự ngừng hoạt động tạm thời với các ứng dụng dựa trên vị trí" như Google Maps, thông báo còn khuyên các công dân ở gần biên giới Israel nên ở gần các khu vực được bảo vệ. Israel cũng thông báo rằng, các máy bay đến nước này, sẽ sử dụng công nghệ khác trên máy bay để hạ cánh, thay vì chỉ dựa vào GPS. Các nhà phân tích quân sự quen thuộc với vấn đề này tin rằng, bằng cách theo dõi chặt chẽ các hoạt động tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và không gian, Israel có thể phá vỡ các hệ thống định vị toàn cầu, làm chệch hướng tên lửa khỏi hướng đi dự định và cản trở khả năng của đối thủ, để tiến hành các cuộc tấn công mặt đất xuyên biên giới. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hành vi giả mạo tín hiệu GPS của Israel bằng cách sử dụng công cụ theo dõi chuyến bay thương mại nguồn mở có tên ADS-B Exchange. Họ cho biết, rõ ràng từ dữ liệu được theo dõi trong 5 năm qua cho thấy, mức độ GPS giả cao như vậy đã không xảy ra trước cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10. Việc IDF làm giả tín hiệu GPS, có thể là một nỗ lực nhằm ngăn chặn vũ khí dẫn đường của Hezbollah. Một số cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở miền nam Lebanon trong hai tuần qua, đã làm dấy lên mối lo ngại trong IDF rằng, họ có thể phải mở một mặt trận mới, trong khi vẫn tập trung ném bom Gaza. IDF đã nói rõ rằng, họ sẽ tiến vào Dải Gaza trong các hoạt động chiến đấu trên bộ, một phần trong đó có thể đã bắt đầu. Trong những ngày qua, IDF tiếp tục ném bom Dải Gaza và chuẩn bị tiến hành các hoạt động trên bộ, nhằm trả đũa việc Hamas thảm sát 1.200 người Israel vào ngày 7/10. Hiện các trận ném bom vào Dải Gaza của Israel vẫn chưa kết thúc, trong khi Hezbollah cũng chưa dốc toàn lực tấn công Tel Aviv. Tuy nhiên, Hezbollah và Iran đã cảnh báo về hậu quả, nếu Israel không dừng ném bom vào Dải Gaza. Để chống lại tên lửa của Hezbollah, Israel thậm chí có thể đã học bài từ Nga, quốc gia có hành vi giả mạo tín hiệu GPS và đã được thông tin rộng rãi. Gần đây, Nga đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn GPS sau một loạt vụ tấn công bằng UAV tự sát của Ukraine vào thủ đô Moscow. Israel chắc chắn không hề đánh giá thấp tên lửa của Hezbollah, khi chứng kiến tên lửa hành trình và UAV tự sát của lực lượng vũ trang Houthi từ Yemen, bất ngờ tấn công vào các khu lọc dầu lớn nhất thế giới của Arab Saudi vào năm 2019, gây ra nhiều thiệt hại. Mặc dù không phận của Arab Saudi được bảo vệ toàn bộ bằng khí tài phòng không tiên tiến của Mỹ và phương Tây.