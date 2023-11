Vũ khí chống tăng của Hamas hạ gục hàng loạt xe tăng Merkava

Theo tờ Topwar của Nga, vào tuần thứ tư của cuộc chiến, tại khu khu phố Zaytun của Dải Gaza, chiếc xe tăng Merkava thứ 50 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bị phá hủy. Lữ đoàn Izz Ad-Din Al-Qassam (al-Qassam) của Hamas đã công bố một đoạn video về việc này, trong đó cho thấy xe tăng Merkava Mk IV bị bắn cháy. Trong đoạn video được đưa lên mạng xã hội, một trong những chiến binh Hamas, bất chấp nguy hiểm cho bản thân, tiếp cận chiếc xe tăng Merkava Mk IV, không phải ở cự ly gần, mà là ở cự ly cực kỳ gần và kích hoạt một thiết bị nổ. Sau khi lựu đạn được kích nổ, một thành viên khác trong tổ chiến đấu đi cùng đã phóng bồi đạn súng chống tăng Yassin vào chiếc tăng Merkava. Hành động của các thành viên Hamas cho thấy, cuộc tấn công được lên kế hoạch và phối hợp tốt, nhằm quyết tâm tiêu diệt xe tăng của IDF. Nếu số liệu của Hezbollah và Hamas là đúng, thì số lượng xe tăng của lực lượng Phòng vệ Israel bị phá hủy từ khi bùng phát xung đột (7/10) cho đến nay, đã lên tới 50 chiếc; chiếm 14% tổng số xe tăng trong kho vũ khí của Israel. Ngoài ra, Lữ đoàn al-Qassam còn công bố đoạn video ghi lại cảnh UAV tự sát Zouari tấn công các mục tiêu quân sự của Israel bên trong khu vực này, cũng như tấn công vào quân Israel bằng mìn. Trong một video khác, Hamas cho thấy một cuộc tấn công bằng UAV, thả lựu đạn vào một đơn vị bộ binh Israel ở làng Beit Hanoun. Những hành động này nhấn mạnh quyết tâm của Lữ đoàn al-Qassam trong việc tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại quân đội Israel. Đoạn video ghi lại những khoảnh khắc tấn công trực diện, cho thấy trình độ huấn luyện và trang bị vũ khí tương đối hiện đại của phiến quân Palestine. Trong một cảnh chiến đấu khác, lữ đoàn Izz ad-Dn al-Qassam đã tấn công một xe tăng Merkava 3 của Israel tại Dải Gaza bằng 4 quả đạn súng chống tăng Yassin 105; kết quả là chiếc xe tăng này đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo truyền thông phương Tây, hiện mới đang là giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, nhưng IDF đã thiệt hại 1-2 xe tăng Merkava và xe chiến đấu bộ binh một ngày. Điều này cho thấy quân đội Israel đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng với những phương tiện chiến đấu này. Điều đáng lo ngại với lực lượng thiết giáp Israel, đó là Hamas hiện đang sở hữu một số lượng lớn vũ khí chống tăng; trong đó có súng phóng lựu chống tăng Yassin, do Hamas tự phát triển. Đây là loại vũ khí mà Hamas vừa dùng để tiêu diệt một chiếc Merkava IV. Có thể Yassin 105 là tên chung cho một loại đạn và có thể là cả súng phóng lựu vác vai (RPG); súng được đặt tên theo Sheik Ahmed Yasin (thủ lĩnh tinh thần của Hamas và đã bị Mossad ám sát vào ngày 22/3/2004) lần đầu tiên có mặt trên chiến trường vào năm 2014. Ngoài việc trở thành vũ khí chống tăng tiêu chuẩn của lực lượng al-Qassam và các nhóm vũ trang khác của Hamas ở Gaza, súng phóng lựu Yassin hiện cũng được các chiến binh có liên kết với các tổ chức Palestine khác như Fatah và PFLP (Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine) sử dụng. Về thiết kế cơ bản của súng phóng lựu Yassin 105 bị ảnh hưởng bởi cả mẫu RPG-2 và RPG-7 do Liên Xô sản xuất. Mặc dù Hamas tuyên bố nó có tầm bắn hiệu quả là 300 mét, nhưng IDF cho rằng, tầm bắn hiệu quả chỉ nằm trong khoảng từ 200 đến 250 mét. Súng phóng lựu Yassin 105 được cho là được sản xuất trong các xưởng nhỏ dưới địa đạo với nguyên liệu từ thuốc nổ TNT và Amoni Nitrat. Vào tháng 10/2018, có thông tin rằng Hamas đã tiến hành nâng cấp để Yassin 105 hiệu quả hơn, trước các phương án phòng thủ chủ động và thụ động của xe bọc thép Israel. Theo thông tin của lực lượng vũ trang Hamas, đạn chống tăng Yassin 105 thừa sức tiêu diệt xe tăng Merkava, bằng cách bắn vào một số khu vực được bảo vệ yếu của chiếc xe tăng Israel. Vào trung tuần tháng 10 vừa qua, Hamas đã công bố một đoạn video về đạn Yassin 105, hay chính xác hơn là phiên bản 105 mm của súng phóng lựu Yassin. Hamas cho biết, Yassin 105 đã được al-Qassam sử dụng trong cuộc tấn công vào Israel trước đó, dẫn đến việc phá hủy xe tăng Merkava Mk4. Hiện Lực lượng Phòng vệ Israel cũng đã thu được một số súng phóng lựu Yassin 105 từ các tay súng súng al-Qassam. Quan sát từ hình dáng bên ngoài, không khó để nhận ra đạn Yassin 105 có nhiều điểm tương đồng với đạn PG-7VR của Liên Xô, được đưa vào trang bị cho súng chống tăng RPG-7 vào năm 1988. PG-7VR có cơ cấu đầu nổ nối tiếp (tandem) với 2 đầu đạn xuyên giáp cỡ 64 và 105mm đặt nối tiếp nhau. Đầu đạn đầu tiên có nhiệm vụ phá lớp giáp phản ứng nổ (ERA), để đầu đạn chính phía sau xuyên giáp chính của xe và có thể xuyên qua 650 mm thép đồng nhất (RHA). Đầu đạn PG-7VR có trọng lượng nặng tới 4,6 kg, khiến tầm bắn hiệu quả chỉ khoảng 200 mét. Như vậy đầu đạn Yassin 105 với thiết kế tương đương về trọng lượng, khó có thể vượt qua tầm bắn này; thậm chí còn gần hơn, do các nguyên liệu thuốc phóng đều do công binh xưởng Hamas tự chế. Ngoài loại súng phóng lựu chống tăng RPG, thì các tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) của al-Qassam và các nhóm vũ trang Palestine khác có nhiều nguồn gốc, hiện cũng đang là mối uy hiếp thường trực với xe tăng, xe bọc thép và bộ binh Israel hoạt động trong Dải Gaza. Chiến binh Hamas tiếp cận xe tăng Merkava, đặt lựu đạn và phóng đạn Yassin 105 vào xe tăng. Nguồn Topwar

