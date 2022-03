Giải mã chiến thuật "tìm diệt, bao vây chia cắt" của Nga ở Ukraine

Tại chảo lửa Mariupol, việc tiêu diệt các lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang phòng ngự trong thành phố của Quân đội Nga đang đi vào giai đoạn cuối; hiện một phần đáng kể của thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và dân quân Donetsk. Trang topwar.ru của Nga đưa tin, lá cờ của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) đã được treo trên trụ sở chính quyền của quận Levoberezhny của thành phố Mariupol. Và việc đầu tiên của DPR, là sơ tán dân thường ra khỏi vùng chiến sự. Theo Quân đội Nga, các lực lượng của họ đang giao chiến với các tay súng Ukraine ở trung tâm Mariupol; lực lượng dân quân DPR cũng đã kiểm soát sân bay của thành phố. Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc vây hãm thành phố cảng quan trọng này sắp kết thúc. Lực lượng vũ trang Ukraine phòng thủ ở phía tây đường giới tuyến, trước kia được phía Ukraine xây dựng trận địa phòng ngự kiên cố. Nhưng hiện nay các điểm chốt phòng ngự của Quân đội Ukraine ở Severodonetsk và Lisichansk đang bị quân Nga bao vây, và được chia cắt thành các nhóm nhỏ để dễ tiêu diệt. Hiện lực lượng dân quân Lugansk, đã giành quyền kiểm soát đối với thị trấn Rubizhne từ tay Quân đội Ukraine. Việc rút lui của quân đội Ukraine không chỉ khỏi khu vực Rubizhne mà cả khu vực Maryinka, do không chịu được hỏa lực không kích của Không quân Nga. Hiện nay các lực lượng vũ trang Ukraine ở các phần lãnh thổ còn lại của Donetsk và Lugansk đang đứng trước sự lựa chọn, hoặc bằng cách nào đó cố gắng kìm chân cuộc tấn công dữ dội của dân quân Donetsk, Lugansk và chờ đợi một "phép màu đàm phán" để tránh nguy cơ bị tiêu diệt. Một “thế chân vạc” mới đang dần được hình thành trên tuyến phòng thủ thứ hai của lực lượng Ukraine tại Donbass, tập trung ở khu vực Slavyansk và Kramatorsk. Trong trường hợp bị đánh bại, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mất phần lớn quân đội chính quy. Còn quân đội Nga và lực lượng dân quân của DPR sẽ có thể tiến vào không gian tác chiến ở hướng tây, nơi có thể bao vây quân Ukraine phòng ngự ở Pavlograd, Dnepropetrovsk và Zaporozhye. Cho đến nay, quân đội Nga đã tiếp cận khu vực Dnepropetrovsk từ phía nam - theo hướng Krivoy Rog. Việc bao vây thủ đô Kyiv của Ukraine của Quân đội Nga vẫn đang được tiến hành khẩn trưởng. Sự hình thành nhanh chóng của vòng vây, cho phép càng nhiều cư dân càng tốt rời khỏi thành phố lớn nhất của Ukraine và về lâu dài, làm giảm đáng kể số thương vong dân thường. Các khu liên hợp công nghiệp-quân sự và cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đang dần bị Quân đội Nga phá hủy. Đặc biệt, các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa, đã được thực hiện nhằm vào một sân bay và một cơ sở sửa chữa máy bay đặt tại tỉnh Lvov, thuộc miền tây Ukraine. Có thể máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ukraine đang được sửa chữa, hiện đại hóa đã bị hư hại vì hỏa lực tấn công của Quân đội Nga. Các nơi triển khai của lữ đoàn đổ bộ đường không độc lập số 79 ở Nikolaev cũng đã bị hỏa lực Không quân Nga phá hủy. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga bắt đầu sử dụng cái gọi là "chiến thuật tìm diệt"; theo nghĩa đen, chiến thuật này khiến đối phương kiệt sức và không cho phép đối phương nhận được thông tin rõ ràng, về nơi chính xác cuộc tấn công tiếp theo sẽ được thực hiện. Chiến thuật này cũng Quân đội Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác bất ngờ nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine, nơi Quân đội Ukraine không có thời gian để bố trí các hệ thống phòng không. Phương án thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào Trung tâm huấn luyện quân sự Yavoriv tại tỉnh Lviv là minh chứng. Ông Basurin, người phát ngôn của lực lượng dân quân DPR cho biết, trước sức ép tiến công của lực lượng dân quân Donbass, Quân đội Ukraine đã có dấu hiệu đốt phá và rút chạy; do vậy nhiệm vụ của lực lượng dân quân DPR là bao vây, không cho Quân đội Ukraine rút về Kharkov co cụm lực lượng. Theo ông Basurin, hiện các đơn vị của họ đang nỗ lực khép vòng vây xung quanh nhóm quân Ukraine ở khu vực Avdiivka, Marinka và Vugledar - tạo thành một "nồi hầm" lớn. Do 3 mục tiêu nói trên là các thành phố lớn, nên việc tập trung lực lượng và ngăn chặn phía Ukraine tháo lui đang được tiến hành khẩn trương. Theo thông tin không chính thức, các lực lượng vũ trang Ukraine đã rút lui khỏi Vuhledar, lực lượng Nga và dân quân DPR không tiến vào thành phố mà đi vòng qua nó, để tổ chức tấn công vào hướng Kurakhovo. Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra ở khu vực Marinka, có vẻ như lực lượng Ukraine tại đây dã quyết định không rút lui mà chiến đấu tới cùng. Còn tại Slavyansk, thành phố hiện vẫn đang do Kiev kiểm soát, nhưng các mũi tấn công của quân Nga đã bắt đầu diễn ra bằng pháo kích và các loạt súng máy được nghe thấy rõ ràng.

