Cách Nga xử lý vấn đề "lính đánh thuê" quốc tế tới Ukraine

Theo truyền thông Nga, vào ngày 13/3, Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác vào Trung tâm huấn luyện quân sự Yavorov ở tỉnh Lviv, miền tây Ukraine; nơi mà Nga cho rằng, là vị trí tập kết lực lượng “lính đánh thuê” đến Ukraine, để chống lại Quân đội Nga. Tuy nhiên chính quyền Ukraine phản bác và cho rằng, không có người nước ngoài nào bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ tấn công. Nhưng đánh giá từ các báo cáo và tiết lộ của phương tiện truyền thông nước ngoài, thì "Quân đoàn tình nguyện quốc tế” mà Ukraine kêu gọi, cuối cùng dường như đang trên bờ vực sụp đổ. "Nga đã giải quyết vấn đề của lính đánh thuê ở Ukraine bằng một cuộc tấn công", đó là đầu đề bài viết của rất nhiều tờ báo phương Tây, sau khi Nga tiến hành cuộc tập kích tên lửa vào Trung tâm huấn luyện Yavorov vào ngày 13/3. Vậy sự thật tại Trung tâm này như thế nào? Các tờ báo phương Tây cho biết, “lính tình nguyện” sau những giây phút hào hứng ban đầu khi vừa đặt chân đến Ukraine, nhưng sau vụ tập kích tên lửa của Nga, đã và đang chạy trốn khỏi Ukraine trong sợ hãi. Mặc dù phía Ukraine cho rằng, số lượng “lính tình nguyện” thiệt mạng, thấp hơn nhiều so với thông báo của phía Nga. Xung quanh cuộc tập kích hỏa lực này, các bên đều tiết lộ thông tin trái chiều. Trước hết là về số người thương vong, khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov cho biết, Nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa, để đánh vào Trung tâm Yavorov, tiêu diệt 180 lính đánh thuê nước ngoài và một số lượng lớn vũ khí phương Tây viện trợ. Trong khi đó người đứng đầu Cục quản lý quân sự khu vực Lviv, Maxim Kozytsky nói rằng, chỉ có 35 người đã thiệt mạng và 134 người bị thương, nhưng chỉ ở Trung tâm Yavorov và không tiết lộ số người chết ở Starridge. Còn đại diện chính quyền thành phố Lviv nói rằng, chỉ có 9 người chết? Đánh giá chung, con số thương vong mà phía Ukraine tuyên bố thấp hơn nhiều so với con số mà phía Nga công bố, và phía Ukraine khẳng định, không có người nước ngoài nào thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công? Vậy trong ba tuyên bố trên, thông tin nào là chính xác? nhưng xét về mặt logic, có khả năng số liệu do Quân đội Nga công bố đáng tin cậy hơn. Ngay cả khi có một số sai lệch, nhưng có lẽ sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hãng tin Reuters ngày 14/3 cho biết, Trung tâm huấn luyện Yavorov, là cơ sở huấn luyện quân sự lớn nhất ở miền tây Ukraine; đóng vai trò là trung tâm tuyển mộ các chiến binh tình nguyện nước ngoài vào quân đội Ukraine. Và từ đây, lực lượng này được chia đi khắp chiến trường Ukraine. Do đây là trung tâm đào tạo cốt lõi và là trung tâm phân phối lính đánh thuê nước ngoài cho chiến trường Ukraine, có thể vì vậy, các quan chức Ukraine tuyên bố, cuộc tấn công của Nga không gây ra thương vong cho người nước ngoài. Ai sẽ tin điều đó? Nói như vậy chắc chắn che đậy sự thật. Thứ hai, có bao nhiêu tên lửa của Nga bắn trúng vào Yavorov? Các nguồn tin Nga cho biết, Nga đã sử dụng 9 tên lửa hành trình để tấn công. Các nguồn tin Ukraine cho biết, quân đội Nga đã sử dụng 30 tên lửa. Không cần biết con số là bao nhiêu, nhưng thật khó tin là không có lính đánh thuê nước ngoài nào bị chết hoặc bị thương. Trước khi tên lửa tầm xa của Nga được phóng đi, chắc chắn họ đã phải thực hiện nhiều hoạt động trinh sát tình báo mục tiêu; sau đó mới thực hiện một cuộc tấn công có chủ đích. Tờ Thời báo New York của Mỹ cho biết, khi quân đội Nga thực hiện vụ tấn công tên lửa, vẫn có công dân Mỹ trên bãi tập, tất cả họ đều là lính đánh thuê; vì những chuyên gia quân sự mà Quân đội Mỹ cử đến đây, đều đã rời Lviv đến Ba Lan vào tuần trước. Hiện tại, không thể ước tính chính xác số lượng tên lửa mà quân đội Nga tấn công vào ngày hôm đó, nhưng xét thông tin từ các báo nước ngoài và tin tức trên mạng xã hội, cường độ tấn công của quân đội Nga ngày hôm đó rất cao. Kênh truyền hình Russian Vesti hôm 15/3 đưa tin sau cuộc tấn công, khi đã phỏng vấn Thiago Rossi, một tay súng bắn tỉa 28 tuổi đến từ Brazil cho biết: "Chúng tôi đã bị tấn công trong một thời gian dài. Sau đó, tinh thần chiến đấu đã mất rất nhiều”. Sau cuộc tấn công bằng tên lửa của quân Nga vào Trung tâm Yavorov, Rossi đã quay về Ba Lan và không hề có ý định trở lại Ukraine chiến đấu. Nếu lời kể của người lính đánh thuê là sự thật, thì mức độ dữ dội của vụ tấn công ngày hôm đó, là điều hiển nhiên. Trước một Quân đội Nga đã được huấn luyện quân sự bài bản, chiến thuật chặt chẽ và một số lượng lớn vũ khí hạng nặng, nhưng quân đội Ukraine vẫn tiếp nhận cả những “lính tình nguyện” chưa hề có kinh nghiệm chiến đấu. Những “lính tình nguyện” sau khi nhập cảnh vào Ukraine, chỉ trải qua một đợt huấn luyện cấp tốc 3-5 ngày, với những nội dung đơn giản bao gồm đọc bản đồ và sử dụng vũ khí, v.v., sau đó đưa họ trực tiếp ra tiền tuyến ở Kyiv, để chiến đấu; đây thực sự là điều hết sức nguy hiểm. Sau đợt tấn công này, như các phương tiện truyền thông đã nói, "Nga đã giải quyết vấn đề lính đánh thuê ở Ukraine chỉ bằng một cuộc tấn công duy nhất". Ở một mức độ nào đó, tác dụng thực sự của đòn tấn công này đã khiến những “chí nguyện quân”, nhụt chí trước sức mạnh hỏa lực của quân Nga.

