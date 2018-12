Giải mã bí ẩn chiếc xe tăng từng khiến Quân đội Syria khốn khổ

Trong khuôn khổ cuộc triển lãm các loại vũ khí chiến lợi phẩm tại chiến trường Syria ở công viên Park Patriot (Liên bang Nga), các du khách không khỏi cảm thấy khó hiểu trước sự xuất hiện của mẫu xe tăng Centurion do Anh sản xuất những năm 1950-1960. Nhờ ai mà phiến quân Syria có trong tay Centurion? Nguồn ảnh: Spoutnik. Theo các nguồn tin địa phương, chiếc tăng "kỳ lạ hiếm thấy ở Trung Đông" này được Quân đội Syria chiếm giữ sau một cuộc đụng độ nảy lửa với phiến quân IS. Phải rất vất vả, quân đội của Tổng thống Assad mới hạ được chiếc xe tăng. Nguồn ảnh: Vitaly. Căn cứ vào các đặc điểm thân xe, tháp pháo và hỏa lực, phía Nga xác định đây là phiên bản Mk9 của dòng tăng hạng trung Centurion do Anh sản xuất. Chúng được coi là mẫu tăng chủ lực của nước Anh và nhiều quốc gia khác suốt những năm 1950-1970. Nguồn ảnh: Vitaly. Phiên bản đời đầu Centurion chỉ được trang bị khẩu pháo với cỡ nòng lạ lẫm -83mm, nhưng từ bản nâng cấp Mark 9 được cải tiến với nòng pháo 105mm rãnh xoắn uy lực ngang ngửa các thế hệ T-54 và T-62. Nguồn ảnh: Vitaly. Ngoài ra động cơ và bình xăng của Centurion Mk9 cũng được cải thiện đáng kể. Nguồn ảnh: Vitaly. Cận cảnh tháp pháo và nòng pháo 105mm L7 cùng 2 khẩu súng máy phụ 7,62mm. Pháo L7 có khả năng chọc thủng vỏ giáp T-55 và T-62 dễ dàng. Nguồn ảnh: Vitaly. Lý giải về việc phiến quân IS có trong tay loại xe tăng này, nhiều người cho rằng đây là chiếc xe tăng được các tay buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia "gom" từ kho chứa xe tăng của các nước khu vực Trung Đông. Nguồn ảnh: Vitaly. Một vài quốc gia ở Trung Đông từng sử dụng Centurion trong biên chế của mình bao gồm Iraq, Kuwait và Lebanon. Tuy nhiên toàn bộ các quốc gia này đều đã cho Centurion về hưu, các cuộc chính biến hỗn loạn ở các quốc gia này trong thời gian gần đây đều có thể là cơ hội cho các lái buôn vũ khí lấy được những chiếc xe tăng bỏ kho xếp xó này mang ra bán cho IS. Nguồn ảnh: Vitaly. Hiện tại, trên thế giới vẫn còn tới ba quốc gia sử dụng xe tăng Centurion trong biên chế chính thức của mình bao gồm Israel và Jordan với việc cải tiến khung gầm của Centurion và tiếp tục sử dụng trên các loại thiết giáp đời mới cùng với Nam Phi vẫn tiếp tục sử dụng hai phiên bản Centurion Mark 1 và Mark 2 trong biên chế. Nguồn ảnh: Centurion. Mời độc giả xem Video: Xe tăng Centurion khi còn phục vụ trong quân đội Australia.

