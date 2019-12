Đột nhập nhà máy lắp ráp máy bay nơi chiếc Su-57 Nga vừa rơi gây chấn động

Có tên đầy đủ là Komsomolsk-on-Amur, nhà máy lắp ráp máy bay này được thành lập từ năm 1927 và từng là một trong những nhà máy lắp ráp máy bay đầu tiên của Liên Xô trong quá khứ. Nguồn ảnh: RB. Nằm bên cạnh bờ sông Amur, nhà máy lắp ráp máy bay Komsomolsk được đặt ở vùng Viễn Đông - nơi rất ít xảy ra chiến sự, xung đột trong suốt thời gian kể từ khi nó ra đời tới nay. Nguồn ảnh: RB. Đây hiện tại là một trong những nhà máy lắp ráp chính của tập đoàn Sukhoi, hiện đang sản xuất rất nhiều máy bay do hãng Sukhoi thiết kế. Nguồn ảnh: RB. Tất cả các loại máy bay chở khách dòng Sukhoi Superjet 100 hiện đang được lắp ráp tại đây. Tiêu chuẩn an toàn của nhà máy này là cực cao, đặc biệt là với các loại máy bay chở khách. Nguồn ảnh: RB. Ngoài ra, tập đoàn Sukhoi còn lắp ráp rất nhiều loại chiến đấu cơ tại đây, sơ sơ có thể kể đến loại tiêm kích Su-27SM/SKM, Su-30MK2, Su-33 và Su-27KUB. Nguồn ảnh: RB. Tại nhà máy này, loại thuỷ phi cơ lớn bậc nhất thế giới chiếc Be-103 cũng đã được ra đời tuy nhiên năng xuất không cao do nhu cầu đặt hàng không quá nhiều. Nguồn ảnh: RB. Các tiêm kích Sukhoi Su-57 bắt đầu được lắp ráp tại đây ngay kể từ khi chúng được ra đời. Ước tính mỗi năm, nhà máy lắp ráp máy bay với 13.500 nhân công, kỹ sư này cho ra đời khoảng 100 máy bay các loại - nghĩa là trung bình ba ngày một chiếc - kể cả ngày nghỉ. Nguồn ảnh: RB. Năm 2014, trước khi Nga bị Mỹ cấm vận, giá trị ước tính của nhà máy Komsomolsk được cho là vào khoảng 80 tỷ Rubble. Nguồn ảnh: RB. Hôm qua, một chiến đấu cơ Su-57 sau khi lắp ráp xong tại Komsomolsk đã rơi khi bay thử nghiệm. Vụ tai nạn không gây ra thiệt hại về người và của trên mặt đất, phi công đã nhảy dù an toàn tuy nhiên chiếc Su-57 đã bị phá huỷ hoàn toàn. Nguồn ảnh: RB. Mời độc giả xem Video: "Siêu phẩm" Su-30SM của Không quân Nga.

Có tên đầy đủ là Komsomolsk-on-Amur, nhà máy lắp ráp máy bay này được thành lập từ năm 1927 và từng là một trong những nhà máy lắp ráp máy bay đầu tiên của Liên Xô trong quá khứ. Nguồn ảnh: RB. Nằm bên cạnh bờ sông Amur, nhà máy lắp ráp máy bay Komsomolsk được đặt ở vùng Viễn Đông - nơi rất ít xảy ra chiến sự, xung đột trong suốt thời gian kể từ khi nó ra đời tới nay. Nguồn ảnh: RB. Đây hiện tại là một trong những nhà máy lắp ráp chính của tập đoàn Sukhoi, hiện đang sản xuất rất nhiều máy bay do hãng Sukhoi thiết kế. Nguồn ảnh: RB. Tất cả các loại máy bay chở khách dòng Sukhoi Superjet 100 hiện đang được lắp ráp tại đây. Tiêu chuẩn an toàn của nhà máy này là cực cao, đặc biệt là với các loại máy bay chở khách. Nguồn ảnh: RB. Ngoài ra, tập đoàn Sukhoi còn lắp ráp rất nhiều loại chiến đấu cơ tại đây, sơ sơ có thể kể đến loại tiêm kích Su-27SM/SKM, Su-30MK2, Su-33 và Su-27KUB. Nguồn ảnh: RB. Tại nhà máy này, loại thuỷ phi cơ lớn bậc nhất thế giới chiếc Be-103 cũng đã được ra đời tuy nhiên năng xuất không cao do nhu cầu đặt hàng không quá nhiều. Nguồn ảnh: RB. Các tiêm kích Sukhoi Su-57 bắt đầu được lắp ráp tại đây ngay kể từ khi chúng được ra đời. Ước tính mỗi năm, nhà máy lắp ráp máy bay với 13.500 nhân công, kỹ sư này cho ra đời khoảng 100 máy bay các loại - nghĩa là trung bình ba ngày một chiếc - kể cả ngày nghỉ. Nguồn ảnh: RB. Năm 2014, trước khi Nga bị Mỹ cấm vận, giá trị ước tính của nhà máy Komsomolsk được cho là vào khoảng 80 tỷ Rubble. Nguồn ảnh: RB. Hôm qua, một chiến đấu cơ Su-57 sau khi lắp ráp xong tại Komsomolsk đã rơi khi bay thử nghiệm. Vụ tai nạn không gây ra thiệt hại về người và của trên mặt đất, phi công đã nhảy dù an toàn tuy nhiên chiếc Su-57 đã bị phá huỷ hoàn toàn. Nguồn ảnh: RB. Mời độc giả xem Video: "Siêu phẩm" Su-30SM của Không quân Nga.