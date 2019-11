Nhật Bản khoe "linh hồn" của tiêm kích thế hệ 5, Mỹ choáng váng

Phân tích ngoại quan một chút, có thể thấy máy bay chiến đấu X-2 Shinshin của Nhật Bản dường như có hệ thống động cơ "tàng hình" tốt hơn cả chiến đấu cơ Su-57 của Nga với hệ thống động cơ được bọc rất kỹ. Nguồn ảnh: Sina. Đây là thành quả của hàng chục năm nghiên cứu sau khi Nhật bị Lầu Năm Góc cự tuyệt việc chuyển giao công nghệ lắp ráp tiêm kích thế hệ năm F-35 trong nội địa nước Nhật. Nguồn ảnh: Sina. Mới đây, Nhật Bản thậm chí còn tự tin trưng bày động cơ của chiến đấu cơ X-2 Shinshin này một cách công khai. Đây là động cơ IHI XF5 cũng do Nhật Bản tự sản xuất và được thiết kế riêng cho X-2 Shinshin. Nguồn ảnh: Sina. Loại động cơ này được thiết kế bởi Ishikawajima và tới nay được coi là động cơ phản lực hiện đại bậc nhất Xứ sở Hoa Anh Đào. Động cơ có chiều dài chỉ 3 mét, đường kính 0,6 mét và có trọng lượng khô 644 kg. Nguồn ảnh: Sina. Dù có kích thước rất nhỏ, động cơ của X-2 Shinshin cũng có tới 3 pha cánh quạt cùng với 6 pha nén khí, cung cấp một pha nén khí công suất cao và một pha nén khí công suất thấp cho tua-bin. Nguồn ảnh: Sina. Tối đa, động cơ có sức đẩy 11.000 lbf cho phép máy bay bay được với tốc độ lên tới Mach 2,25 - nghĩa là nhanh hơn cả tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Khi bay ở tốc độ hành trình, tối đa X-2 Shinshin có khả năng đạt tốc độ Mach 1,82. Tầm bay của chiến đấu cơ này lên tới 2900 km khi bay không mang vũ khí và có bán kính chiến đấu tối đa 760 km. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh hệ thống cánh quạt hút gió đặt ở phía trước động cơ phản lực XF5 do Nhật Bản tự nghiên cứu và sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Được biết, loại động cơ mới của X-2 Shinshin bao gồm rất nhiều công nghệ hiện đại mới được Nhật áp dụng vào sản xuất động cơ phản lực. Trong tương lai, nhiều khả năng các công nghệ mới này sẽ được Nhật áp dụng vào lĩnh vực dân sự - giống như cách mà Nhật từng phát triển và áp dụng công nghệ mới lên chiếc F-2. Nguồn ảnh: Sina. Với X-2 Shinshin, Nhật đang ghi tên mình là quốc gia thứ tư trên thế giới có khả năng tự sản xuất tiêm kích thế hệ năm. Các quốc gia còn lại bao gồm Nga, Trung Quốc và Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tiêm kích X-2 Shinshin của Nhật Bản bay thử nghiệm.

