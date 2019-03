Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Triển lãm LIMA 2019

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn; Đại tá Hoàng Quang Hà, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, trưởng đoàn đại biểu Hải quân Việt Nam tham dự.

Sự kiện này thu hút 12 quốc gia tham dự bao gồm: Australia, Bangladesh, Brunei, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam. Các nước đã cử tàu tham gia các hoạt động duyệt binh tàu và diễn tập biển trong khuôn khổ triển lãm LIMA 2019.

Thủ tướng Malaysia phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hoan nghênh các doanh nghiệp tới tìm kiếm những cơ hội hợp tác với các công ty của Malaysia. Thủ tướng Malaysia khẳng định chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các dự án đầu tư và đối tác kinh doanh cũng như các nền tảng kinh doanh công nghiệp hàng không và hàng hải.

Gian trưng bày sản phẩm hàng không

Lima là triển lãm lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, dân sự và thương mại. Đây được coi là một trong những nền tảng hàng đầu để các cơ quan quốc phòng cũng như các tập đoàn công nghiệp tương tác và trưng bày những sản phẩm công nghệ mới nhất trong cả lĩnh vực quốc phòng và thương mại.

Đoàn đại biểu quân đội nhân dân Việt Nam tham quan triển lãm

Tại Lima 2019, có 98 máy bay, 43 tàu chiến, trong đó có Tàu 012 Lý Thái Tổ của Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia các hoạt động triển lãm, trình diễn hàng hải và hàng không đặc sắc tại khu vực cảng Langkawi.

Trình diễn biên đội bay tại triển lãm

Trung tâm triển lãm rộng hơn 119 nghìn m2, là nơi 390 công ty quốc phòng và thương mại, 195 doanh nghiệp quốc tế từ 31 quốc gia quy tụ, trưng bày các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của mình.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Trong khuôn khổ Triển lãm Lima 2019, từ ngày 26 đến 30-3, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Tư lệnh Không quân Lima 2019, tọa đàm bàn tròn các Tư lệnh Hải quân, tham dự hội nghị Hàng hải quốc gia. Các hội nghị này sẽ tập trung thảo luận các vấn đề an ninh hàng hải, hàng không, chia sẻ quan điểm về các vấn đề hàng hải có tác động đến an ninh, an toàn, kinh tế và môi trường của khu vực…