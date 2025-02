Vào tối ngày 19/2, Tổng thống Nga Putin cho biết, vào buổi chiều cùng ngày, quân đội Nga (RFAF) đã vượt qua biên giới Nga-Ukraine ở khu vực Kursk, tiến vào tỉnh Sumy của Ukraine. Nhiệm vụ là cắt toàn bộ tuyến vận tải, tạo thành vòng vây 4 mặt đối với lực lượng Ukraine hiện đang ở khu vực Kursk của Nga. Phóng viên của Đài truyền hình Phượng Hoàng của Trung Quốc, được cử đến mặt trận Kursk đã đưa tin rằng, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 810 của Hải quân Nga đã tiến vào khu vực Noven'ke từ cánh phía tây của Sudzha vào ngày hôm đó, và một trận chiến ác liệt đã nổ ra giữa hai bên. Nhưng Podolyak, cố vấn trưởng của văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết tất cả quân Nga vượt biên giới đều đã bị đẩy lùi hoặc thiệt mạng. Vào ngày 19/2, RFAF đã tiến vào vùng Sumy của Ukraine theo hướng làng Sverdlikovo ở khu vực Kursk mà Ukraine chiếm đóng, trên cánh tây bắc của thị trấn Sudzha. Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, lực lượng bộ binh nhẹ của RFAF đang tiến sâu vào hướng Noven'ke ở vùng Sumy. Theo các phóng viên chiến trường của Nga, việc chiếm được làng Noven'ke ở vùng Sumy của Ukraine, sẽ trực tiếp tấn công Sudzha, trung tâm khu vực Kursk do quân đội Ukraine (AFU) kiểm soát, từ cả bốn phía. Trong khi khu vực Yunakivka là trung tâm phân phối vật tư hậu cần của AFU từ vùng Sumy vào khu vực Kursk, và đường cao tốc H07 đi qua ngôi làng này. Nếu chiếm được làng Noven'ke, là đầu cầu để RFAF có thể tấn công Yunakivka. Do khí hậu khắc nghiệt ở vùng Kursk, nhiệt độ ngoài trời xuống tới âm 17 độ C, tạo điều kiện cho lực lượng Thủy quân lục chiến Nga mở cuộc tấn công bất ngờ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng vào ngày 19/2, trong quá trình tái chiếm làng Sverdlikovo, RFAF đã kiểm soát được đường cao tốc Sudzha-Relisk 38K030, dẫn thẳng đến thị trấn Sudzha. Hiện tại, tình hình ở Sudzha rất căng thẳng đối với AFU. Giao tranh toàn diện diễn ra tại Sverdlikovo và Pogrebki ở phía tây bắc Sudzha, tại làng Cherkassa Konopelka ở phía đông Sudzha và gần Kurilovka ở sườn phía nam Sudzha. Phóng viên Đài Phượng Hoàng cho rằng, lực lượng biệt kích của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Nga đã tiến vào lãnh thổ Ukraine, chủ yếu là để phân tán lực lượng chủ lực của AFU ở các cánh phía bắc, phía tây và phía đông của Sudzha. Nhưng về mặt chiến thuật, đã tạo nên một tình huống mà AFU bị tấn công từ mọi phía. Đồng thời, không thể loại trừ khả năng lực lượng vượt trội của RFAF, sẽ bào mòn và bóp nghẹt các vị trí của AFU từ bốn hướng. Vì AFU đã tập trung hơn mười lữ đoàn quân tinh nhuệ trên hướng mặt trận Kursk (cả trên lãnh thổ Nga và Ukraine), nên vẫn chưa biết liệu RFAF, có đủ lực lượng cho một trận chiến quyết định hay không? Trong suốt một tuần qua, giao tranh trên khu vực mặt trận Kursk “lúc khoan, lúc nhặt”. Theo kênh Readovka, nhiệm vụ chính của RFAF ở mặt trận Kursk là tiếp cận đường cao tốc H20 bằng mọi cách. Trong đó lý tưởng nhất là kiểm soát thực địa, hoặc ít nhất cũng phải không chế huyết mạch hậu cần của đối phương bằng hỏa lực súng cối và UAV, nhằm phá hủy triệt để mọi thứ di chuyển trên đường. Hiện RFAF có thể tiếp cận đường cao tốc R-200 từ một trong hai hướng chính, từ phía tây hoặc phía đông. Trong đó “nút thắt cổ chai” tại điểm hẹp nhất là 13-14 km, từ phía tây sẽ gần hơn một chút, vì từ đó RFAF có thể đi thẳng đến đường cao tốc. Nếu RFAF tấn công từ phía đông, họ phải đi vòng qua Sudzha với khu đô thị dày đặc, nơi cung cấp chỗ ẩn náu cho đối phương và đã được AFU biến thành những công sự chiến đấu vững chắc. Ngoài ra, ở phía đông có nhiều vật cản tự nhiên như khe núi, rừng và những khó khăn khác, bao gồm cả mạng lưới đường sá chất lượng thấp. Tuy vậy, tất cả những cản trở này đều không quá phức tạp đối với cả hai bên. Chỉ có điều, quân Ukraine muốn giữ được phần "vành móng ngựa" nhô ra, họ phải bảo vệ cả hai bên sườn (đông - tây) và đồng thời không làm suy yếu quá mức khả năng phòng thủ của các khu vực khác. Bởi nếu toàn bộ khu vực còn lại bị bỏ rơi để tập trung vào hai cánh và nếu quân Nga đột phá vào Sudzha, ví dụ, từ phía bắc, AFU sẽ rơi vào thế cực kỳ bất lợi. Về phía Nga cũng có những khó khăn nhất định, và nghiêm trọng nhất chính là thiếu lực lượng xung quanh Sudzha. Trong cụm xung kích của RFAF có những đơn vị tinh nhuệ như Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, nhưng vấn đề chung của họ là quân số thiếu hụt, nên phải đợi cho đến khi đủ quân số. Ngoài ra, đối với AFU, những cân nhắc về chính trị luôn quan trọng hơn những tính toán về mặt quân sự, và khu vực Kursk có rất nhiều lữ đoàn của họ được huấn luyện tốt và trang bị mạnh, có rất nhiều xe bọc thép và hỏa lực pháo binh. Vì vậy, cuộc giao tranh vẫn vô cùng căng thẳng. Những gì đang diễn ra vẫn còn nằm trong màn sương mù, nhưng có thể nói chắc chắn một số điều. Trong 2 ngày qua, phía Kiev đã thừa nhận mất ngôi làng Sverdlikovo ở mặt phía tây của "vòng cung". Các hình ảnh từ hiện trường đã xuất hiện, cho thấy rõ ràng rằng RFAF đang kiểm soát ngôi làng có giá trị chiến thuật rất lớn này. Tại làng Sverdlikovo có 2 con đường nối tới cao tốc 38K-004 quý giá. Thứ nhất là đường thẳng. Dọc theo con đường nhựa 2 làn dẫn đến Sudzha này, là các cánh đồng và khe núi với những khu rừng thưa thớt. RFAF có thể kiểm soát con đường này, bằng các loại hỏa lực vì ở đây địa hình tương đối bằng phẳng. Điều này có giá trị chiến thuật rất lớn và có thể hiểu tại sao RFAF đang nỗ lực chiến đấu để chiếm các vị trí ở phía đông Sverdlikovo và thậm chí là phía đông bắc, gần Lebedevka. Mặt trận rộng đến xa lộ trong tầm bắn của tên lửa chống tăng (ATGM), sẽ khiến AFU rơi vào thảm họa. Thứ hai, từ ngôi làng này đến xa lộ có một tuyến đường khác, ngược lại về đặc điểm. Sông Loknya chảy qua Sverdlikovo, rẽ về phía nam dọc theo khe núi; có nhiều thảm thực vật mọc trên đó, giúp che giấu việc cơ động quân. Hành lang khó nhìn thấy từ bên ngoài, rộng khoảng 100m ở những nơi hẹp nhất và tới nửa km ở những chỗ rộng nhất. Hành lang này kéo dài đến làng Basivka thuộc vùng Sumy, trên lãnh thổ Ukraine. Từ Sverdlikovo khoảng cách ngắn nhất đến đường cao tốc R-200 là khoảng 6,5km, nhưng từ Basivka chỉ còn chừng 3-4 km. Do vậy, bên nào kiểm soát khe núi này, sẽ sở hữu một nơi trú ẩn khá mong manh trước UAV FPV, nhưng có thể tận dụng sự che chở của địa hình. Nhiều khả năng, đây là nơi RFAF nỗ lực đánh chiếm. Trong trường hợp này, AFU sẽ giữ Sudzha và vùng xung quanh đến giới hạn cuối cùng nhưng rất khó để duy trì hậu cần nếu con đường bị cắt đứt. Bộ chỉ huy Kiev hiểu rõ việc mất quyền kiểm soát con đường đe dọa họ như thế nào. Do đó, quân đội Ukraine đang phản công ở Sverdlikovo nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. (nguồn ảnh Kyiv Post, Sina, Topwar, Rybar).

