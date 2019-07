Đây là những lý do khiến MiG-35 thừa sức “bắn tan xác” F-35

Tạp chí Military Watch gần đây đã đưa ra nhiều dẫn chứng cho rằng máy bay tiêm kích thế hệ 4 MiG-35 thừa sức 'ăn đứt" tiêm kích thế hệ 5 có khả năng tàng hình F-35 đình đám của Mỹ. Nguồn ảnh: Wikipedia Theo Military Watch, tiêm kích MiG-35 được phát triển như một giải pháp bổ sung thêm khả năng bảo vệ không phận tầm gần và rẻ tiền cho Không quân Nga trong giai đoạn quá độ lên các máy bay tiêm kích thế hệ 5. "MiG-35 có một số lợi thế cho phép nó vẫn có vị trí của mình trong không quân Nga", tác giả bài báo nhận định. Nguồn ảnh: Airliners.net Dù là máy bay chiến đấu thế hệ 4, nhưng MiG-35 được trang bị nhiều công nghệ mới như động cơ có kiểm soát véc tơ lực đẩy, hệ thống điện tử hàng không hiện đại và sức mạnh của 8 tên lửa không đối không cho phép nó thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Nguồn ảnh: Wikipedia Cũng cần lưu ý rằng, MiG-35 khắc phục được hầu hết nhược điểm của máy bay tiêm kích hạng nhẹ và hạng trung bao gồm khả năng nhận thức tình huống, trần bay hạn chế, phạm vi và tải trọng. Nguồn ảnh: Airliners.net Radar của MiG-35 cung cấp mức độ nhận thức tình huống rất cao. Radar Zhuk-A/AE dùng công nghệ anten mạng pha cho phép phát hiện và theo dõi đến 30 mục tiêu ở cự ly tới 200km, và tầm trinh sát cực đại tới 250km. Trên máy bay còn có cảm biến hồng ngoại đa quang phổ có thể phát hiện được cả dấu hiệu động cơ máy bay tàng hình cách 20km. Nguồn ảnh: Wikipedia "Ưu điểm của MiG-35 nằm ở khả năng kết hợp các đặc tính kỹ thuật ấn tượng với ưu điểm của máy bay chiến đấu hạng trung - chi phí vận hành và giá bán thấp, tốc độ bay cao, hạ cánh ở đường băng ngắn gần tiền tuyến và rất dễ bảo trì", Military Watch đánh giá. Nguồn ảnh: Wikipedia Cụ thể hơn về chi phí bảo trì - vận hành, so với máy bay F-35 và F-22 vốn đặt ra yêu cầu bảo dưỡng rất cao thì chi phí bảo dưỡng của MiG-35 thậm chí còn thấp hơn cả MiG-29. Nguồn ảnh: Wikipedia Cũng cần lưu ý rằng, F-35 có hiệu suất bay thua kém nhiều so với MiG-35. Tốc độ của "người tàng hình" hạn chế ở mức Mach 1,6, trong khi tốc độ MiG-35 có thể đặt ngang hàng với F-22 và Su-35. Ngoài ra, MiG-35 sở hữu khả năng siêu cơ động ở cấp độ MiG-35, cho phép nó lẩn tránh các tên lửa tầm xa - thứ mà F-35 có thể tự hào. Nguồn ảnh: Airliners.net Vũ khí của MiG-35 cũng vượt xa F-35, nó có trọng tải lớn hơn nhiều so với "tiền nhiệm" MiG-29. Theo một số báo cáo, máy bay chiến đấu MiG có thể mang theo không quá 8 tên lửa không đối không hỗn hợp hoặc 10 quả tên lửa đối không tầm nhiệt tầm ngắn hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Wikipedia Đặc biệt, MiG-35 có thể trang bị tên lửa có tầm bắn 110-130km, trong khi tầm bắn tên lửa AIM-120 trên F-35 chỉ là 105km. Kể cả khi F-35 có AIM-120D đạt tầm bắn 180km thì MiG-35 có thể sẽ sở hữu K-77 bắn xa 193km và có hệ thống dẫn đường đặc biệt. Nguồn ảnh: Wikipedia Ưu điểm thực sự duy nhất của F-35 là bí mật - bất ngờ, nhưng nó chỉ có thể quan trọng trong một số tình huống chiến đấu. Công nghệ radar cảm biến trên MiG-35 là thừa sức phát hiện F-35, và một khi bị "tóm gọn" thì F-35 e khó thoát khỏi "cái chết". Nguồn ảnh: Airliners.net Video giới thiệu quá trình sản xuất, bay thử, hiệu suất của MiG-35. Nguồn: Youtube

