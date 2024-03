Cứ điểm Chasov Yar của Ukraine có thể thất thủ bất cứ khi nào

Quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công mạnh trên nhiều mặt trận ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Cùng với việc vượt qua tuyến phòng ngự lâm thời của Ukraine ở phía tây Avdiivka, quân Nga đang tấn công vào các khu vực tiếp cận cứ điểm Chasov Yar ở phía tây Bakhmut. Theo các nguồn tin trực tiếp từ mặt trận Bakhmut cho biết, hiện quân Nga đã nắm quyền kiểm soát 80% làng Ivanivske. Phần ngôi làng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukrainem hiện đang bị không quân và pháo binh Nga bắn phá dữ dội. Theo phóng viên chiến trường Nga, quân Ukraine hiện đang cố thủ ở một số tầng hầm của các tòa nhà trong làng, nhưng việc đánh bật đối phương ra khỏi các ngôi nhà này do lực lượng không quân đảm nhiệm. Hiện các trận đánh tại làng Ivanivske tiếp tục dọc theo đường cao tốc tới Konstantinovka. Quân đội Ukraine cũng đang cố gắng phản công các đơn vị Nga từ phía vành đai rừng ven làng Ivanivske, nhưng tất cả những nỗ lực này đều bị quân Nga ngăn chặn thành công. “Người Nga kiểm soát phần lớn Ivanivske”, các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết. Theo Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu (OSW) có trụ sở tại Ba Lan viết, hiện tại Quân đội Nga có cơ hội tiến về phía bắc về Chasov Yar. Trong tuần đầu tiên của tháng 3 này, các trận đánh tiếp tục diễn ra ác liệt ở phía tây và nam Bakhmut. Cơ quan tình báo Ukraine TsIPsO đã bác bỏ thông tin của Nga rằng, quân Nga đã tiến vào trung tâm ngôi làng Ivanivske. Tuy nhiên, ngay cả OSW cũng buộc phải thừa nhận qua video có định vị địa lý cho thấy, quân Nga đã chiếm trung tâm làng Ivanivske vào ngày 3/3 và đang di chuyển về phía tây. Hiện Quân đội Nga đang cố gắng cắt đứt các tuyến hậu cần của Ukraine từ phía bắc đến làng Ivanivske và từ đường cao tốc đến Chasov Yar. Việc này đã đe dọa nghiêm trọng việc tiếp tế hậu cần cho cứ điểm Chasov Yar cả hiện tại và trong tương lai. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), các lực lượng đặc biệt của Tập đoàn quân 3, Sư đoàn dù 98 và Lữ đoàn dù 11 của Quân đội Nga đang hoạt động tại khu vực Bakhmut-Soledar; đây là những đơn vị có khả năng chiến đấu rất mạnh, có thể Nga sẽ quyết tâm chiếm Chasov Yar. Binh lính Sư đoàn 98 của Nga đưa tin trên mạng xã hội rằng, Không quân Nga đang tăng cường sử dụng bom lượn FAB-500 và tên lửa không dẫn đường S-8, S-13 để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của quân Ukraine ở ngoại ô phía đông Chasov Yar. Theo các nhà phân tích, cuộc tấn công vào Chasov Yar rất có thể sẽ bắt đầu ngay sau khi các làng xung quanh bị quân Nga chiếm đóng. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quân Nga sẽ rất khó khăn khi đánh một cứ điểm kiên cố như Chasov Yar. Đánh giá các hành động đánh địch tạo thế của quân Nga, tại Bakhmut, Bộ tư lệnh miền đông Ukraine hoàn toàn hiểu rõ điều này. Hiện các cuộc không kích bằng bom lượn có điều khiển đang được tiến hành vào các mục tiêu ở Chasov Yar, làm giảm đáng kể tiềm năng phòng thủ của Ukraine. Còn Đại úy Ilya Yevlash, Thư ký báo chí của Bộ tư lệnh miền Đông Ukraine, nói với ISW rằng, Quân đội Ukraine đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc bao vây Chasov Yar ngay sau khi Bakhmut thất thủ vào tháng 5/2023, và hiện đã có một số cuộc bao vây xung quanh Chasov Yar. Đại úy Yevlash cho biết, quân Ukraine đã xây dựng hàng chục vị trí phòng thủ cho mỗi tiểu đội và trung đội, cũng như các công sự và ổ hỏa lực trong thị trấn. Yevlash làm rõ rằng, các con đường dẫn vào Chasov Yar rải đầy mìn và chướng ngại vật ngăn bộ binh và xe bọc thép. Các chuyên gia Mỹ tại ISW đã xác nhận điều này bằng cách nghiên cứu hình ảnh vệ tinh thông qua định vị địa lý xung quanh thị trấn Chasov Yar, thực sự có một số vòng tròn bán phòng thủ mở về phía đông. Trong đánh giá hoạt động của Nga tại Donetsk, ISW nhấn mạnh rằng, việc chiếm Chasov Yar là cực kỳ quan trọng đối với Nga. Trước hết, việc này giúp mở đường bao vây thành phố Konstantinovka. Từ đây, khoảng cách trực tiếp tới tỉnh Dnipropetrovsk chỉ là 60 km. Thứ hai, việc chiếm được Chasov Yar cũng mở thông đường tới hai thành phố Kramatorsk và Sloviansk Slavic (cách Bakhmut khoảng 35 km về phía tây bắc). Đây là hai thành phố lớn cuối cùng mà Ukraine còn giữ được ở tỉnh Donetsk. Việc Nga phá hủy bệ phóng tên lửa cơ động cao HIMARS gần đây ở vùng Nikanorovka (gần Kramatorsk) cũng khẳng định cường độ chiến sự ở khu vực phía bắc của Donetsk diễn ra rất ác liệt. Trung tâm phân tích Rivista Italiana Difesa (RID) cho biết, các quan chức Ukraine đã xác nhận hệ thống tên lửa HIMARS bị phá hủy; mặc dù trước đó họ đã phủ nhận tuyên bố như vậy của Bộ Quốc phòng Nga. RID viết: “Rõ ràng, HIMARS đã bị phá hủy bởi tên lửa đạn đạo Iskander (hoặc có thể là một tên lửa dẫn đường hạng nặng được phóng đi bởi bệ phóng tên lửa đa nòng Tornado-S). Người Nga đang cố gắng phá hủy vũ khí tấn công tầm xa của Ukraine, dưới sự giúp sức của UAV trinh sát Orlan-10”. Việc Ukraine để hệ thống HIMARS bị phá hủy là do lực lượng phòng không chiến thuật của Ukraine không đủ mạnh. Vì lý do tương tự, các hệ thống phòng không NASAMS và có lẽ cả radar Patriot cũng bị phá hủy, RID kết luận. RID cũng cho biết, hai bệ phóng HIMARS gần đây đã được đưa về Mỹ để sửa chữa. Tuy nhiên, thay vì trở thành mục tiêu của Orlan, họ lại bị mìn làm nổ tung. Dựa trên những bức ảnh trên mạng xã hội, một xe HIMARS bị mất bánh trước và cabin của một chiếc khác bị phá hủy (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Reuters, Sputnik).

